ميس الورد توقّع اتفاقية تعاون مع مبادرة عزوتي غير الربحية

الوكيل الاخباري -

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وقّعت شركة "ميس الورد" -المتخصصة في تطوير الألعاب الإلكترونية على الأجهزة الخلوية- اتفاقية تعاون مع مبادرة مطعم "عزوتي" غير الربحية؛ بهدف تشجيع الشباب الأردني على مساندة هذا المشروع وإعالة المحتاجين، والمساهمة في تحقيق قيم التضامن الاجتماعي والتكافل الاقتصادي التي تهدف إليها هذه المبادرة.وتم توقيع الاتفاقية يوم أمس في شركة "ميس الورد" الكائنة في مجمع الملك الحسين للأعمال، ووقّعها عن شركة "ميس الورد" مديرها التنفيذي نور خريس، وعن مطعم "عزوتي" مؤسس وصاحب هذه المبادرة؛ محمود النابلسي.وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة "ميس الورد" بتصميم لعبة إلكترونية على الأجهزة الخلوية تتعلّق بأهمية الغذاء، والتوعية حول الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة (القضاء التام على الجوع)، كما ستقوم بتخصيص 10% من صافي إيرادات هذه اللعبة لشراء وجبات طعام من مطعم "عزوتي" وتوفيرها لمن يحتاجها.وفي هذا الإطار أكد نور خريس؛ المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "ميس الورد" أن هذه الشراكة تأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة على الشراكة مع المشاريع الريادية الأردنية غير الربحية لتحقيق أهدافها السامية، وانسجاماً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (تحويل عالمنا)، فقد ارتأت ميس الورد القيام بتصميم لعبة إلكترونية تهدف الى تسليط الضوء على هدف مهم من أهداف التنمية المستدامة، وهو الغذاء، وبهذا الصدد ستقوم ميس الورد من خلال اللعبة بنشر الوعي حول مطعم "عزوتي"، لما لأهدافه غير الربحية من أثر كبير في تعزيز قيم التضامن الاجتماعي والتكافل الاقتصادي.من جهته أشار مؤسس مبادرة مطعم "عزوتي" محمود النابلسي، أنه انطلاقاً من قيم وأهداف مبادرة مطعم "عزوتي" المتعلّقة بالتضامن الاجتماعي والتكافل الاقتصادي، فإننا نثمّن شراكة مؤسسة "ميس الورد" ومساهمتهم في رفع الوعي حول أهداف هذه المبادرة، خاصةً لدى الجيل الناشئ، إذ يقوم مطعم عزوتي على مبدأ العازم والمعزوم، بحيث يقوم الأخير بشراء وجبتين واحدة له والأخرى لمن يستحقها تُعلّق كقسيمة على لوح العطاء في المطعم الكائن في درج الكلحة - منطقة وسط البلد في العاصمة عمّان.