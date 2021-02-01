الإثنين 01-02-2021
الوكيل الاخباري

ارادة ملكية بشأن ناصر جودة

قرار لوزير العمل معن القطامين

تنبيه من الضمان الاجتماعي بشأن الرواتب

وزير الصحة يكشف عن اجراءات اتخذتها الحكومة لمواجهة الفيروس

تفويض من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

إرادة ملكية سامية

إرادات ملكية سامية

تطبيق أمني للتواصل مع المواطنين عبر الهواتف الذكية

نقابة المخابز تكشف لـ الوكيل أسعار الخبز

التربية لـ الوكيل : غداً سنعلن موعد نتائج التوجيهي

الإثنين، 01-02-2021 01:19 م

ميس الورد توقّع اتفاقية تعاون مع مبادرة عزوتي غير الربحية

b01f354e-8cde-4d36-ae8c-a63a35582dc1


الوكيل الاخباري - وقّعت شركة "ميس الورد" -المتخصصة في تطوير الألعاب الإلكترونية على الأجهزة الخلوية- اتفاقية تعاون مع مبادرة مطعم "عزوتي" غير الربحية؛ بهدف تشجيع الشباب الأردني على مساندة هذا المشروع وإعالة المحتاجين، والمساهمة في تحقيق قيم التضامن الاجتماعي والتكافل الاقتصادي التي تهدف إليها هذه المبادرة.
اضافة اعلان

وتم توقيع الاتفاقية يوم أمس في شركة "ميس الورد" الكائنة في مجمع الملك الحسين للأعمال، ووقّعها عن شركة "ميس الورد" مديرها التنفيذي نور خريس، وعن مطعم "عزوتي" مؤسس وصاحب هذه المبادرة؛ محمود النابلسي.

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة "ميس الورد" بتصميم لعبة إلكترونية على الأجهزة الخلوية تتعلّق بأهمية الغذاء، والتوعية حول الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة (القضاء التام على الجوع)، كما ستقوم بتخصيص 10% من صافي إيرادات هذه اللعبة لشراء وجبات طعام من مطعم "عزوتي" وتوفيرها لمن يحتاجها.

وفي هذا الإطار أكد نور خريس؛ المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "ميس الورد" أن هذه الشراكة تأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة على الشراكة مع المشاريع الريادية الأردنية غير الربحية لتحقيق أهدافها السامية، وانسجاماً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (تحويل عالمنا)، فقد ارتأت ميس الورد القيام بتصميم لعبة إلكترونية تهدف الى تسليط الضوء على هدف مهم من أهداف التنمية المستدامة، وهو الغذاء، وبهذا الصدد ستقوم ميس الورد من خلال اللعبة بنشر الوعي حول مطعم "عزوتي"، لما لأهدافه غير الربحية من أثر كبير في تعزيز قيم التضامن الاجتماعي والتكافل الاقتصادي.

من جهته أشار مؤسس مبادرة مطعم "عزوتي" محمود النابلسي، أنه انطلاقاً من قيم وأهداف مبادرة مطعم "عزوتي" المتعلّقة بالتضامن الاجتماعي والتكافل الاقتصادي، فإننا نثمّن شراكة مؤسسة "ميس الورد" ومساهمتهم في رفع الوعي حول أهداف هذه المبادرة، خاصةً لدى الجيل الناشئ، إذ يقوم مطعم عزوتي على مبدأ العازم والمعزوم، بحيث يقوم الأخير بشراء وجبتين واحدة له والأخرى لمن يستحقها تُعلّق كقسيمة على لوح العطاء في المطعم الكائن في درج الكلحة - منطقة وسط البلد في العاصمة عمّان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Capital Bank Logo

كابيتال بنك يطلق برنامج "ابتكر مع كابيتال" لتطوير مهارات الطلبة والخريجين

V

حفّز شريكك على الحفاظ على لياقته وصحته في عيد الحب مع عروض هواوي

12961651_1155909974439335_6194013673200890939_n

توقيع اتفاقية تعاون بين كارسير وأمانة عمان الكبرى

WhatsApp Image 2021-02-01 at 11.11.03 AM

فيليب موريس الأردن تحصد شهادة أفضل صاحب عمل للسنة الخامسة على التوالي

333

المصفاة: جميع منتجاتها من البنزين والديزل تباع فقط في محطات جوبترول وGULF

700x414

أيبك تقدم الدعم الاستراتيجي لجمعية قرى الأطفال SOS الأردن لثلاث سنوات

أخبار متعلقة
12961651_1155909974439335_6194013673200890939_n

توقيع اتفاقية تعاون بين كارسير وأمانة عمان الكبرى

ATD ALWAKEEL 1

المكتب العربي للإعلان يكشف عن اتفاقيات تعاون حصرية مع مجموعة الوكيل للإعلام في مجال الإعلانات الرقمية