"ميس الورد" و "ibMedia" تطلقان أكاديمية للرياضات الإلكترونية بدعم من زين

الوكيل الإخباري - في ظل النمو المتسارع والاهتمام المحلي والعالمي المتزايد بالرياضات الإلكترونية؛ أطلقت شركتا "ميس الورد" و"ibMedia" الرائدتان في صناعة الألعاب الإلكترونية، وبدعم من شركة زين الأردن عبر مركزها للرياضات الإلكترونية Zain eSports Jo، أكاديمية متخصصة لإدارة الرياضات الإلكترونية في الأردن.

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وتهدف الأكاديمية إلى رعاية وتنمية المواهب الأردنية والعربية، وتوفير تدريب شامل مصمم خصيصاً للمواهب التي ستقود المشهد في مجال الرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، للاستفادة من الإمكانات الهائلة لهذا القطاع الواعد، وذلك عبر دورات تدريبية متنوعة ما بين وجاهية وأخرى عن بعد عبر تقنيات الاتصال المرئي، تُتيح للمنخرطين بها اكتساب مهارات جديدة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية وتنميتها، بالإضافة إلى التعرّف على الأساسيات النظرية والبرمجيات المتخصصة لتصميم الألعاب وتطويرها، لتوفير تجربة تعليمية متكاملة للمستفيدين، انطلاقاً من رسالة الأكاديمية الرامية إلى تنمية مهارات الشباب في هذا المجال من خلال منهاج شامل تم إقراره من قبل خبراء ومتخصصين.



ويتمثّل دعم شركة زين وعبر مركزها للرياضات الإلكترونية Zain eSports Jo بتمكين طلاب الأكاديمية من اكتساب الخبرة التي يمتلكها الفريق المختص القائم بأعمال مركز زين للرياضات الإلكترونية، وتعزيز معرفتهم العملية والعلمية، إلى جانب إثراء مواهبهم وتنميتها، في إطار جهود المركز منذ تأسيسه لرفد هذا القطاع وتأهيل المواهب الأردنية وتنميتها.



ويشتمل المنهاج المعتمد في الأكاديمية على تدريب نظري وعملي بواقع 30 ساعة تدريبية مكثفة تُعقد تحت إشراف مختصين وخبراء بهذا المجال، حول إدارة الرياضات الإلكترونية، تتناول عدّة محاور كتطور القطاع، وممثلي القطاع، واستراتيجيات العمل التي يتضمنها القطاع، وخطوات تنظيم البطولات والفعاليات التي تتعلق بالقطاع، سيكتسب من خلالها المنخرطون بالدورة المعارف الأساسية والنظرية والخبرة العملية، بالإضافة إلى فهم تحديات القطاع والتغلّب عليها من خلال إيجاد الحلول، كما سيتم إمداد الطلاب بالمهارات اللازمة لاستكشاف الفُرص المتنوعة والمتعددة التي يمتلكها قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، التي ستخوّلهم بعد تخرّجهم تولي مناصب وأدوار قيادية لإدارة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية الذي يتسم بالحيوية والتنافسية العالية.



وأكّد نور خريس، الرئيس التنفيذي لشركة ميس الورد بأن إطلاق الأكاديمية في المملكة يُمثل خطوة رئيسية تعكس التزام الأكاديمية بالمساهمة في ترسيخ مكانة المملكة كنقطة انطلاق مركزية تعمل على تصدير الموهوبين والمبدعين في هذا المجال، بالإضافة إلى تنمية المواهب المحلية الناشئة وتسليحها بالمعرفة والمهارات الواجب توافرها لتمتلك القدرة على المنافسة عالمياً، مضيفاً بأن الأكاديمية تسعى لتزويد الطلاب بكافة الأدوات والأفكار اللازمة للتغلّب على التحديات التي تواجه إدارة الرياضات والألعاب الإلكترونية وتحقيق النجاحات، وتحت إشراف وتوجيه البروفيسور فرانك سلوكا الذي يتمتع بالاحترافية بهذا المجال، والذي يعمل على استكشاف القطاع أكاديمياً وتقنياً."



من جهته أعرب فرانك سلوكا، الرئيس التنفيذي لشركة ibMedia”" عن سعادته بقوله:" إن إطلاق أكاديمية إدارة الرياضات الإلكترونية في المملكة يمثل خطوة أساسية لتطوير قطاع الرياضات الإلكترونية، ويسهم بوضع الأردن في مصاف الدول المتميزة في هذا القطاع، في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع عالمياً، مؤكداً ضرورة دعم المواهب الناشئة وتسليحها بالمهارات اللازمة للنجاح في هذا القطاع، لا سيما وأن الأكاديمية ستعمل على تشكيل وتكوين فريق قادة المستقبل في مجال الرياضات الإلكترونية ."



وتتمتع الأكاديمية ببنية تحتية ومرافق تعليمية متطورة ضمن بيئة تعليمية تتمتع بالديناميكية، ليستفيد الطلبة من خبرات خبراء القطاع وضمان أقصى درجات التوجيه والإرشاد الشخصي طوال فترة التدريب، إذ تتعاون الأكاديمية مع كُبريات الشركات العالمية العاملة في مجال الرياضات الإلكترونية وخبراء القطاع، وعدد كبير من لاعبي الرياضات الإلكترونية المحترفين، بهدف إثراء التجربة التعليمية للطلبة، حيث سيتمكّن الراغبون بالتسجيل في الأكاديمية من تقديم طلب عبر زيارة الموقع الإلكتروني: https://brands.maysalward.com/esports