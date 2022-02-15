«ميماك أوجلفي» تُعيِّن أول رئيس إقليمي للتطوير والنمو المؤسسي بالمنطقة

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "ميماك أوجلفي"، عن تعيين سامر عبود، المدير العام الإقليمي، كأول رئيس إقليمي للتطوير والنمو المؤسسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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سيعمل عبود على توسيع نطاق صلاحياته ومهامه، وفي الوقت نفسه سيواصل القيام بمسؤولياته الحالية في المملكة العربية السعودية ولبنان والعراق، حيث قاد تطوير ونمو أنشطة الوكالة في هذه الأسواق على مدارالسنوات الست الماضية.



يأتي استحداث الدور القيادي الجديد، لدفع وتيرةالنمو لمواكبة الاتجاهات العصريةفي قطاع الاتصال والتسويق من خلال وحدات الأعمال الخمس للوكالة: الإعلان والعلامة التجارية والمحتوى، العلاقات العامة، الرعاية الصحيةوالتجارب الرقمية وآليات النمو والابتكار.

وسيعمل عبود بشكلٍ وثيق مع الرئيس التنفيذي للوكالة، ديفيد فوكس، وقادتها الإقليميين والمدراء التنفيذيين في الأسواق التي تتواجد فيها الوكالة، لقيادة استراتيجيات السوق والاستجابة لمصالح واحتياجات العملاء، بهدف تحقيق النجاح المستدام عبر مكاتب الوكالة الـ 11 والمنتشرةفي تسعة بلدان.



تأتي هذه الخطوة، كجزء من استراتيجية أوسع نطاقاً، تقوم على مواصلة تعزيز تقديم الحلول الإبداعية العصرية، وذلكلتلبية احتياجات العلامات التجارية التي تشهد تطورًا متسارعًا. وهذا من شأنه أن يساهم في تحقيق وعد الوكالة وتطلعاتها بأن تكون الشريك الإبداعي الأول على مستوى المنطقة ومنصة لتمكين التحول والتطورالثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمجتمعات المنطقة.



وقال سامر عبود، الرئيس الإقليمي للتطوير والنمو المؤسسي الذي تم تعيينه مؤخراً:"شكّلت سنة 2021، عاماً تحولياً بالنسبة لشركة ميماك أوجلفي،حيث نجحنا في تخطي تحديات جائحة كوفيد-19 من خلال وسائل اتصال وتواصل مبتكرة وفعالة، كانت مصدرإلهام للعلامات التجارية والأفراد لإحداث التأثير الإيجابي على مستوى المنطقة".



وأضاف"يشرفني ويسعدني أن أتولى هذا الدور، وأتطلع إلى جذب المزيد من المواهب الفذةوالعملاء إلى وكالتنا من خلال الأعمال المؤثرةوالمُبتكرة ".



من جهته قال ديفيد فوكس، الرئيس التنفيذي لشركة ميماك أوجلفي:"إن رصيد انجازات سامر الحافل بالنجاحات في بناء فرق عمل متميزة وناجحة في الأسواق التي تنطوي على تحديات كبيرة، وإبراز أفضل الممارسات العالمية وتقديم تقنيات وتكنولوجيات جديدة واستراتيجيات نمو مبتكرة لوكالتنا وعملائنا،تشكل بحد ذاتها دليلاًواضحاً علىأنه جدير بتولي هذا الدور".



وأضاف فوكس"نجح عبود في إطلاق مكتبنا في الدوحة في العام 2012، وعمل على تطويره وتحقيق النمو المنشود ليصبح أحد أهم الأسواق التي نتواجد فيها، قبل أن ينتقل إلى إدارة مجموعة من الأسواق الإقليمية، ولقد أثبت مرة تلو الأخرى من خلال أسلوبه الذي يتسم بالديناميكية والمرونة والشغف، قدرته على قيادة فرق بارعة لتحقيق النجاح المستدام. وهذا بالتحديد ما يتطلبه الدور والمهام الجديدة، وهو العمل على تحقيق هذه النجاحات المستدامة لجميع العملاء عبر جميع وحدات الأعمال وفي جميع الأسواق.وأتوجه بالتهنئة إلى سامر على هذه الترقية التي يستحقها وأتطلع إلى مشاركة المزيد من النجاحات معه ومع شبكتنا".



يتمتع سامر عبود بخبرة طويلة تمتد على مدى أكثر من عشرين عاماً، لتشكل أساساً متيناً للانطلاق في مهامه الجديدة، حيث عمل مع العديد من العلامات التجارية العالمية والهيئات الحكومية عبر مجموعة من الأسواق. وسينطلق في مهامه كرئيسإقليمي للتطوير والنمو المؤسسي، بعد عامٍ شهد نجاحات مميزة حيث تجاوزت المنطقة التي يديرها الأهداف المتوخاة للعام 2021، من خلال تقديم الخدمات والحلول لعملائها المميزين والمشاريع البارزة في الأسواق النامية.



وساهمت ميماك أوجلفي خلال العام 2021، بشكلٍ كبير في نجاح أوجلفي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث كانت المنطقة التي حازت على أكبر قدر من التميّز فيإطار الشبكة الأكثر حصولاً على الجوائزوالتكريم في العالم. بالإضافة إلى ذلك، حاز أكبر مكاتبها فيالإمارات العربية المتحدة على المرتبة الثامنة بين أفضل وكالات "وارك"WARC المتخصصة في أبحاث وكالات الإعلان والسوق، في العالم.

