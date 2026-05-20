ميماك أوجلفي والجامعة الأميريكية في بيروت تختمان النسخة الرابعة من“The Red Academy” رؤية مشتركة وإلتزام بتمكين القدرات الشابة

استقطبت The Red Academy في نسختها الرابعة، نحو 32 طالباً وطالبة من كُليَّة سُليمان العُلَيَّان لإدارة الأعمال (OSB)، شاركوا في الجلسات وحلقات النقاش بهدف إعدادهم لمستقبل الاتصال الرقمي ضمن المعطيات المتجددة لعصر الذكاء الاصطناعي.
وركزت المبادرة على تمكين الطلاب المشاركين، لمواجهة تحديات الحياة المعاصرة وإيقاعها المتسارع المدفوع بالتكنولجيا، مع التأكيد على الدور المحوري للعنصر البشري في توجيه الابتكار وتعزيز الإبداع. كما مُنح الطلاب المتفوقون، فرص تدريب ضمن تخصصات متعددة في ميماك أوجلفي، في خطوةٍ تهدف إلى إتاحة آفاق مهنية واسعة وواعدة لدخول سوق العمل.
وقالت مارييلا عبدو، المدير العام في ميماك أوجلفي، لبنان والعراق: "تجسّد مبادرة The Red Academy، عاماً بعد عام، شغفنا والتزامنا بتمكين الجيل القادم من الطلبة. نؤمن إيماناً مطلقاً بأن المواهب الحقيقية تمتلك القدرة على شق طريقها نحو التميّز، مهما كانت التحديات المحيطة. لذلك، تبرز الحاجة الملحّة إلى توفير منصات داعمة لقدراتهم الإبداعية وتساهم في صقلها ومنحها الفرصة للنمو. هذا العام، أُقيمت مبادرة The Red Academy في ظل ظروف محلية وإقليمية صعبة، ما يُشكل تجسيداً حياً لروح الإصرار التي نتحلى بها. كما يؤكد هذا الإنجاز، على أن الإبداع لا يُعيقه الحدود والحواجز".
من جهته، علّق الدكتور يوسف صيداني، عميد كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت، قائلاً: "تؤكد عودة مبادرة The Red Academy بنسختها الرابعة، على الرغم من التحديات التي يشهدها لبنان، على الأثر الإيجابي الذي تحققه من خلال تعزيز مهارات طلابنا وتوسيع آفاقهم. نحن نثمن هذه الشراكة مع ميماك أوجلفي، التي تجمع بين الرؤية الإبداعية والتطبيق العملي، وتهيئ قادة المستقبل لقطاع الاتصال."
شارك في النسخة الرابعة من مبادرة The Red Academy مجموعة من المتخصصين من شركة ميماك أوجلفي، بمن فيهم بهسكار باتيجا، رئيس قسم الاستراتيجيات في مكتب الإمارات العربية السعودية والمتخصص في مجال الابداع والذكاء الاصطناعي، وكريستيان صافي، المدير الإبداعي في مكتب لبنان والمملكة العربية السعودية، وأديلا اللقيس، مديرة الاستراتيجيات. وتمحورت الجلسات التفاعلية حول استكشاف قوة الإبداع البشري، وأهمية الحدس الثقافي في تحليل البيانات، وكيفية دمج التفكير البشري مع القدرات التحليلية للذكاء الاصطناعي لخلق تواصل مؤثر.
تجسد مبادرة The Red Academy رؤية مشتركة بين ميماك أوجلفي والجامعة الأميركية في بيروت لدعم المواهب الشابة، وتزويدها بالمعرفة والمهارات العملية للانطلاق في مسيرتها المهنية في قطاع الاتصال الدائم التطور. وترتكز هذه المبادرة على إيمان راسخ بأن الاستثمار في رأس المال البشري، يُشكّل الركيزة الأساسية لتحقيق النجاح المستدام.
-
أخبار متعلقة
-
البنك الأردني الكويتي يطلق أغنية وطنية احتفاءً بتأهل "النشامى" التاريخي إلى كأس العالم بالتعاون مع صوت الأردن الفنان عمر العبداللات
-
جورامكو تحتفي بعام قياسي من الأداء التشغيلي المميز والنمو عبر توزيع مكافآت تصل إلى 12 أسبوعًا على موظفيها
-
CFI Financial Group الأردن تسجّل أداءً قويًا وتتصدّر نشاط التداول في Amman Stock Exchange في أبريل 2026
-
اجعل لحظاتك مميزة في عيد الأضحى مع هاتف Galaxy S26 Ultra وسماعات Galaxy Buds4 Pro
-
اكتشفوا كتالوج IKEA الجديد الآن .. إلهامٌ لامتناهٍ وأسعار مخفضة على المئات من منتجاتكم المفضلة
-
بنك الاسكان يقيم فعالية "فرحة عيد" بالتعاون مع بنك الملابس الخيري بمناسبة عيد الأضحى
-
ڤاليو الأردن ومدفوعاتكم تطلقان شراكة استراتيجية لتمكين سداد الدفعات عبر إي فواتيركم
-
جورامكو تدعم منتدى "تواصُل 2026" التزاماً بتمكين الشباب الأردني