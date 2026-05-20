الأربعاء 2026-05-20 05:39 م

ميماك أوجلفي والجامعة الأميريكية في بيروت تختمان النسخة الرابعة من“The Red Academy” رؤية مشتركة وإلتزام بتمكين القدرات الشابة

ميماك أوجلفي والجامعة الأميريكية في بيروت تختمان النسخة الرابعة من“The Red Academy” رؤية مشتركة وإلتزام بتمكين القدرات الشابة
ميماك أوجلفي والجامعة الأميريكية في بيروت تختمان النسخة الرابعة من“The Red Academy” رؤية مشتركة وإلتزام بتمكين القدرات الشابة
الأربعاء، 20-05-2026 04:57 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت ميماك أوجلفي، الوكالة الإبداعية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن اختتام النسخة الرابعة من The Red Academy، المبادرة المبتكرة لتمكين الطلاب والطالبات، بالشراكة مع الجامعة الأميركية في بيروت، والتي صممت لتقديم منظور عملي عن واقع الابتكار والمنهجيات الابداعية ضمن قطاع الاتصال والتسويق لتسهم في فتح آفاق جديدة لمساراتهم المهنية، بما ينسجم مع طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، ويساهم في صقل مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.

اضافة اعلان


استقطبت The Red Academy في نسختها الرابعة، نحو 32 طالباً وطالبة من كُليَّة سُليمان العُلَيَّان لإدارة الأعمال  (OSB)، شاركوا في الجلسات وحلقات النقاش بهدف إعدادهم لمستقبل الاتصال الرقمي ضمن المعطيات المتجددة لعصر الذكاء الاصطناعي.


وركزت المبادرة على تمكين الطلاب المشاركين، لمواجهة تحديات الحياة المعاصرة وإيقاعها المتسارع المدفوع بالتكنولجيا، مع التأكيد على الدور المحوري للعنصر البشري في توجيه الابتكار وتعزيز الإبداع. كما مُنح الطلاب المتفوقون، فرص تدريب ضمن تخصصات متعددة في ميماك أوجلفي، في خطوةٍ تهدف إلى إتاحة آفاق مهنية واسعة وواعدة لدخول سوق العمل.


وقالت مارييلا عبدو، المدير العام في ميماك أوجلفي، لبنان والعراق: "تجسّد مبادرة The Red Academy، عاماً بعد عام، شغفنا والتزامنا بتمكين الجيل القادم من الطلبة. نؤمن إيماناً مطلقاً بأن المواهب الحقيقية تمتلك القدرة على شق طريقها نحو التميّز، مهما كانت التحديات المحيطة. لذلك، تبرز الحاجة الملحّة إلى توفير منصات داعمة لقدراتهم الإبداعية وتساهم في صقلها ومنحها الفرصة للنمو. هذا العام، أُقيمت مبادرة The Red Academy  في ظل ظروف محلية وإقليمية صعبة، ما يُشكل تجسيداً حياً لروح الإصرار التي نتحلى بها. كما يؤكد هذا الإنجاز، على أن الإبداع لا يُعيقه الحدود والحواجز".


من جهته، علّق الدكتور يوسف صيداني، عميد كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت، قائلاً: "تؤكد عودة مبادرة The Red Academy بنسختها الرابعة، على الرغم من التحديات التي يشهدها لبنان، على الأثر الإيجابي الذي تحققه من خلال تعزيز مهارات طلابنا وتوسيع آفاقهم. نحن نثمن هذه الشراكة مع ميماك أوجلفي، التي تجمع بين الرؤية الإبداعية والتطبيق العملي، وتهيئ قادة المستقبل لقطاع الاتصال."


شارك في النسخة الرابعة من مبادرة The Red Academy مجموعة من المتخصصين من شركة ميماك أوجلفي، بمن فيهم بهسكار باتيجا، رئيس قسم الاستراتيجيات في مكتب الإمارات العربية السعودية والمتخصص في مجال الابداع والذكاء الاصطناعي، وكريستيان صافي، المدير الإبداعي في مكتب لبنان والمملكة العربية السعودية، وأديلا اللقيس، مديرة الاستراتيجيات. وتمحورت الجلسات التفاعلية حول استكشاف قوة الإبداع البشري، وأهمية الحدس الثقافي في تحليل البيانات، وكيفية دمج التفكير البشري مع القدرات التحليلية للذكاء الاصطناعي لخلق تواصل مؤثر.


تجسد مبادرة The Red Academy رؤية مشتركة بين ميماك أوجلفي والجامعة الأميركية في بيروت لدعم المواهب الشابة، وتزويدها بالمعرفة والمهارات العملية للانطلاق في مسيرتها المهنية في قطاع الاتصال الدائم التطور. وترتكز هذه المبادرة على إيمان راسخ بأن الاستثمار في رأس المال البشري، يُشكّل الركيزة الأساسية لتحقيق النجاح المستدام.

gnews

أحدث الأخبار

وزير الاستثمار يبحث والسفير الموريتاني تعزيز التعاون

أخبار محلية وزير الاستثمار يبحث والسفير الموريتاني تعزيز التعاون

ب

أسواق ومال أسعار الذهب تحت الضغط مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي 12 شهيدا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

مؤسسة المواصفات والمقاييس

أخبار محلية المواصفات تحتفل باليوم العالمي للمترولوجيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يقول إنه لا يتعجل إنهاء مهمة إيران وأهدافها هي الأهم

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش خلال اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، مساء الاثنين، إمكانية استئناف الحرب ضد إيران. وقالت الصحيفة: عقد نتنياه

عربي ودولي نتنياهو ينتقد بن غفير بعد التنكيل بناشطي "أسطول الصمود" ويوعز بترحيلهم سريعا

الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر 3 طائرات مسيرة

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر 3 طائرات مسيرة

ب

أخبار محلية ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب عصام السميري هاتفيا

الأكثر مشاهدة