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الثلاثاء، 26-12-2023 11:43 ص

ميناء حاويات العقبة تدعم مستشفى الشيخ محمد بن زايد في العقبة

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة العالم إلى الأردن ومنطقة المشرق العربي، عن خطوة جديدة تندرج ضمن رسالتها الإنسانية والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية لدعم وتمكين المجتمع المحلي في مدينة العقبة، وتمثلت في تسليم الدفعة الأولى من أجهزة غسيل الكلى للقسم المستحدث في مستشفى الشيخ محمد بن زايد.
وتأتي هذه المبادرة في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز الخدمات الصحية وتطويرها في مدينة العقبة وكذلك منطقة الشرق الأوسط.

وحرص فريق من الشركة ممثلاً بالرئيس التنفيذي هارالد نيهوف وعدد من أفراد الإدارة العليا فضلاً عن أعضاء لجنة المسؤولية الاجتماعية في الشركة، على تسليم الجهاز بشكل شخصي لقسم غسيل الكلى في المستشفى انطلاقاً من إيمان الشركة بأهمية مشاركة موظفيها في الأنشطة والمبادرات الإنسانية التي تنفذها الشركة بوصفها جزءاً لا يتجزأ من محيطها المحلي في مدينة العقبة.

ولدى استقباله لأعضاء فريق شركة ميناء حاويات العقبة، أعرب مدير مستشفى الشيخ محمد بن زايد الدكتور محمد كريشان عن تقدير المستشفى الكبير لهذه البادرة الهامة مشدداً على التعاون والجهود المشتركة لتحقيق التأثير الإيجابي المنشود في المجتمع بالإضافة إلى تطوير القطاع الصحي.

وتخللت زيارة الفريق جولة في مرافق مستشفى العقبة الميداني اطلعوا خلالها على عمل الموظفين بالإضافة إلى المرافق المتواجدة هناك والتي لمس الموظفون خلالها الخدمة الاستثنائية التي يقدمها الموظفون والكوادر الطبية للمستشفى ما شكل مصدراً للإلهام بالنسبة لهم.

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة هارالد نيهوف عن سعادته بهذه الخطوة المنسجمة مع جهود الشركة الإنسانية الراسخة لخدمة مجتمعها ومحيطها قائلاً :"تتجاوز هذه المبادرة مجرد كونها تبرع بأجهزة غسيل الكلى لتكون بداية لبناء علاقة طويلة الأمد مع المستشفى في إطار حرص الشركة على خدمة مجتمعها بأفضل صورة تسهم في تطوير مختلف القطاعات وخصوصاً الحيوية منها".

من جانبه توجه مدير مستشفى الشيخ محمد بن زايد الدكتور محمد كريشان بالشكر لشركة ميناء حاويات العقبة قائلاً :"تعتبر شركة ميناء حاويات العقبة صرحاً نعتز به في مدينتنا حيث إن إسهاماتهم في خدمة مجتمعنا واضحة وماثلة للعيان وما تبرعهم السخي بأجهزة غسيل الكلى سوى مثال آخر على ذلك. وفي هذا السياق، نود تأكيد اعتزازنا بشراكتنا طويلة الأمد مع الشركة والهادفة لتطوير القطاع الصحي".

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