ميناء حاويات العقبة يسجّل نمواً ملحوظاً خلال شهر تموز 2024

الوكيل الإخباري- شهدت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة العالم إلى الأردن ومنطقة المشرق العربي وما حولها، نمواً ملحوظاً خلال شهر تموز من العام الحالي 2024، ترافق مع إنجازات تشغيلية هامة أضافتها لسجلها الحافل.

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وقد استطاعت الشركة زيادة حجم المناولة لديها بما نسبته 8% بالمقارنة مع العام الماضي، مسجلة 76 ألف حاوية مكافئة كإجمالي حجم مناولة. وتعزى هذه الزيادة لإطلاق 8 خدمات شحن بحري جديدة ؛ حيث استقبلت 20 باخرة غير منتظمة ليصل اجمالي البواخر التي تم خدمتها الى أكثر من 45 شركة تشغيل خطوط شحن مختلفة.



وإضافة إلى ذلك، فقد سجلت الشركة خلال شهر تموز أعلى رقم وارد ممتلئ من بواخر الحاويات مما تم تسجيله خلال العقد الماضي؛ حيث استقبل ميناء الحاويات 49 باخرة، تمت خدمتها حتى مغادرتها في وقت قياسي دون تكدس أو ازدحام، إلى جانب تسجيل ارتفاع تاريخي في حجم بضائع الاقطرمة، والذي وصل إلى مستوى قياسي مرتفع، مما عزز مكانة ميناء الحاويات كمركز لوجستي حيوي في المنطقة.

وعلى صعيد آخر، فقد تعامل ميناء الحاويات مع 32 ألف شاحنة، تمت خدمتها بكفاءة خلال وقت قياسي بمتوسط 30 دقيقة للمناولة، ما أسهم في تقليل أوقات الانتظار بالنسبة لسائقي الشاحنات، وتسريع وصول وتسليم البضائع إلى المستوردين والمصدرين.



وحول هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة، هارالد نايهوف: "لقد كان شهر تموز من العام الجاري شهراً مميزاً بالنسبة لنا في شركة ميناء حاويات العقبة؛ إذ سجلنا العديد من الإنجازات خلاله. وتعكس هذه الإنجازات التزامنا الراسخ بالتميّز التشغيلي والكفاءة. وبهذه المناسبة، فإننا نعرب عن امتناننا العميق لكل من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة تطوير العقبة، والجمارك الأردنية، ومختلف الجهات الحكومية المعنية بأعمالنا وعملياتنا، كما ونشكر كافة العملاء لدينا، لما أبدوه جميعاً من دعم مستمر، وهو الذي كان عاملاً أساسياً في نجاحنا، متطلعين لمزيد من التحسين، ولتعزيز عملياتنا التشغيلية يداً بيد بالاستفادة من الشراكة والتعاون مع كل من تجمعنا به صلة."