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الأربعاء، 12-06-2024 03:33 م

ميناكوم-الأردن تطلق هوية جديدة لعلامتها التجارية ليواكب التطور في مسيرتها

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الوكيل الاخباري - أطلقت ميناكوم للاتصال التسويقي المتكامل-الأردن، المجموعة الرائدة والأبرز في مجالها على مستوى المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هوية جديدة لعلامتها التجارية، تتوافق مع مرتكزاتها ورسالتها ورؤيتها المستقبلية المنطوية على آفاق جديدة من الابتكار الرقمي، بإطلالة نصية سوداء اللون، تمزج بين البساطة والتميز، MENΛCOM.

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وتعكس الهوية الجديدة بمدلولاتها، إرث ميناكوم-الأردن الممتد لما يقارب نحو 30 عاماً، والمتجلي في مسار رحلتها التقدمي الذي سجلت عبره نقلات نوعية عدة خاصة في العقد الأخير، بفضل القدرة على مواكبة كل ما هو جديد في القطاع وعلى صعيد التغيرات في سلوكيات العملاء والمستهلكين. ومن جهة أخرى، فإن الهوية الجديدة تعبّر عن التزام ميناكوم-الأردن الراسخ بالابتكار والتنوع والتكامل المرن والسلس، مع خطط وتطلعات واعدة بالاستدامة والريادة والنمو المتصاعد لها ولعملائها.


وتعد هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة لا مجرد تغيير تصميمي، لا سيما في ظل المشهد الرقمي الآخذ بالتطور، والذي يهيمن الذكاء الاصطناعي عليه، كما تعتبر امتداداً طبيعياً لمسار ميناكوم-الأردن، فضلاً عن كونها تجسيداً عملياً لشخصية وفلسفة استراتيجيتها ومنهجية عملها الديناميكية على مدار أعوام مسيرتها التي تقف على أعتاب الثلاثين. هذا ولا تزال ميناكوم-الأردن تلتزم خلال المرحلة القادمة بمواصلة إرساء المزيد من المعايير الجديدة وتشكيل التوجهات ضمن القطاع، والمضي برحلتها الرقمية بما يتماشى مع المعايير والتوجهات العالمية، وعبر ما تقدمه محفظة شركاتها من استراتيجيات وحلول وخدمات متسقة ومتناغمة، بالاستفادة من مجموعة واسعة من الأصول التي توظفها لخدمة العملاء بأعلى مستوى.

 

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