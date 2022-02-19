"ميناكوم للاتصال التسويقي" تختتم حملتها الخيرية بنجاح

الوكيل الاخباري - اختتمت مجموعة "ميناكوم للاتصال التسويقي-الأردن"، مؤخراً حملتها الخيرية التي كانت قد أطلقتها في وقت سابق خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي 2022، بنجاح كبير، وبمشاركة واسعة من موظفيها من مختلف شركاتها التابعة وأقسام الدعم والمساندة، والذين وقفوا وراء تحقيق الحملة لأهدافها مع تبرعاتهم التي شملت الملابسوالبطانيات والمواد الغذائية الأساسية التي تم إيصالها لمن هم بحاجة لها من أبناء المجتمع.

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وكانت "ميناكوم" قد خصصت في إطار الحملة صناديق لجمع التبرعات، موزعة إياها عبر شركاتها؛ بحيث يمكن للموظفين وضع تبرعاتهم داخلها، وتجسيد قيم العطاء التي يشتركون بها مع المجموعة، والتي كانت دافعهم لتخفيف قسوة برودة فصل الشتاء وما يترتب عليه من أعباء عن المستفيدين من الحملة.



هذا وقد تمكنت "ميناكوم" من كسوة المستفيدين من الحملة بالتعاون والتنسيق مع بنك الملابس الخيري التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، فيما تعاونت مع شركة "طلبات الأردن" المتخصصة في خدمات طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة الأساسية عبر الإنترنت، والتي تعتبر أحد أهم عملاء المجموعة، وذلكمن أجل إيصال المواد الغذائية المتبرع بها لمستحقيها بالاستفادة من شراكة "طلبات الأردن" مع بنك الطعام الأردني.



وحول هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذيلمجموعة ميناكوم للاتصال التسويقي-الأردن، ريليا يوڤيتش: "لقد جاءت هذه المبادرة انطلاقاً من حرصنا على تأدية دورنا المجتمعي بالتوازي مع أعمالنا الأساسية، وتخفيف الأعباء التي تلقي بظلالها على من يواجهون بالأساس تحديات كبيرةومنها الصحية التي تزيد في فصل الشتاء خاصة في ظل الحالة الوبائية السائدة.أشكر كافة موظفي المجموعة على ما أبدوه من قوة عطاء وروح تكافلية عززت جهودنا في خدمة المجتمع، متطلعين لمواصلة البناء على هذه الجهود التي نلتزم بها."



ومن جانبها، قالت المدير العام لشركة "طلبات الأردن"، هلا سراج: "سعدنا بمساندة مجموعة ميناكوم في جهودها الإنسانية خلال فصل الشتاء، الأمر النابع من حرصنا وعملنا المستمر على تسهيل عمليات العطاء والتبرعللفئات المستهدفة في الأردن والمنطقة، خاصةً تلك التي تربط شركائنا ببعضهم البعض، والتي ينفذها أحدهم ويدعم بها رسالة شريك آخر لنا."



وتخدممجموعة "ميناكوم" التي تقود مسيرة حافلة بريادة قطاع الاتصال التسويقي تمتد على مدار أكثر من ربع قرن، قائمة طويلة من العملاء عبر شركاتها الست المتكاملة، والتي تشمل كل من شركتي الإعلان "ڤي إم إل واي آند آر"، و"إنترماركتس"، وشركة الاتصال والتقنيات الرقمية "وندرمان-الأردن"، وشركة "أصداء-بي سي دبليو" للاتصال المؤسسي والعلاقات العامة، بالإضافة إلى شركة "ويڤميكر" المتخصصة في حلول الاتصال الإعلامي الاستراتيجية، وشركة "إنترفيس" المتخصصة في تسويق التجزئة.

وتلبي المجموعة احتياجات عملائها، كما تواصل قيادة القطاع بالاستفادة من مزيج من رؤى وإمكانات وخبرات مجموعة "دبليو بي بي" الخلاقة، وهي أكبر مجموعات الاتصال التسويقي في العالم، باعتبار ميناكوم-الأردن جزءاً منها.