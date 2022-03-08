الثلاثاء 08-03-2022
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الثلاثاء، 08-03-2022 10:56 ص

نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إيزوبيل كولمان في زيارة إلى الأردن

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الوكيل الاخباري - تتوجّه إيزوبيل كولمان نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة من 9 إلى 12 آذار 2022 لتلتقي بكبار المسؤولين الأردنيين ومناقشة أهمية تعزيز الشراكة الثنائية الأمريكية الأردنية.

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ستلتقي كولمان خلال زيارتها بأعضاء من المجتمع المحلي وتشارك في اجتماعات حول التنمية الاقتصادية وتمكين المرأة بالإضافة إلى احتياجات اللاجئين السوريين.

 

ستتعرّف كذلك نائب مدير الوكالة كولمان عن كثب على واقع شحّ المياه الحرج في الأردن وكيفية دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمملكة في تحقيق رؤيتها للأمن المائي.

 

 


 




 

 


 

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