نادي انرويل بترا - عمان يدعم جمعية همتنا

الوكيل الاخباري - قام نادي انرويل بترا عمان بتقديم الدعم لمبادرة همتنا، ومشروعها الذي اطلقته موخراً بتطوير وتحديث 25 مركز صحي في مختلف مناطق المملكة.

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حيث قدمت رئيسة نادي الانرويل/ بترا السيدة سنين بغدادي شهابي تبرع النادي بتجهيز عيادة الأطفال في مركز الأميرة بسمة الصحي الذي يمثل المرحلة الأولى من المشروع وأثنت السيدة شهابي على الجهود الطيبة والإنجازات التي حققها القائمون على جمعية همتنا لدعم القطاع الصحي العام وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وثمنت د . فاديا سمارة رئيسة جمعية همتنا هذا الدعم الذي يدل على إيمان ادارة وعضوات النادي بالعمل الإنساني المجتمعي ودعم الفئات الأكثر استحقاقاً .

