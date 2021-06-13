الأحد 13-06-2021
الوكيل الاخباري

الصحة المصرية تحسم جدل تطعيم الحوامل والأطفال باللقاح المضاد لكورونا

مدير الأحوال المدنية لـ الوكيل : قرار جديد خلال أيام

خيبة أمل في الجزائر مع أول انتخابات تشريعية بعد بوتفليقة

بيان هام صادر عن حماية المستهلك

الأرصاد لـ الوكيل : المملكة على موعد مع كتلة حارة

انتهاء التسجيل لرياض الأطفال بالمدارس الحكومية

التربية : ندرس مسودة البروتوكول الصحي للدوام الوجاهي

ستيني يعاني المرض والفقر والجوع ومناشدة لأهل الخير

الجيش يفتح باب التجنيد اعتبارا من الأحد القادم

مدينة صينية تنشر طائرات بدون طيار لإبقاء الناس داخل منازلهم

عاجل

مدير الأحوال المدنية لـ الوكيل : قرار جديد خلال أيام

الأحد، 13-06-2021 11:59 ص

ضمن مشروع "كوميدي لاب"

نادي عمّان للكوميديا يختتم الدورة الحالية في العاصمة عمّان ومحافظة اربد

Logo


الوكيل الاخباري - أعلن القائمون على نادي عمّان للكوميديا – بالشراكة مع منظمة متين - عن إكمال المرحلة التدريبية الحالية في العاصمة عمّان ومحافظة اربد، والتي تهدف إلى تطوير وتحسين مهارات الكوميديا الارتجالية٬ الكتابة الكوميدية وابتكار الأفكار لدى المشاركين والذين بلغ عددهم 54 مشاركاً من كل أنحاء الأردن.

وقد أشاد المشاركون بالتنظيم المحكم والأسلوب السلس الذي اتسمت به الدورة التدريبية التي أقيمت عبر منصة زووم بسبب ظروف جائحة كورونا، وذلك على مرحلتين منفصلتين (المرحلة الأولى المكثفة من 26 مارس وحتى 30 مارس، والمرحلة الثانية من 9 ابريل وحتى 23 أيار) لمشتركي عمّان، وبالتوازي مع (المرحلة الأولى من 2 وحتى 6 أبريل، والمرحلة الثانية من 9 ابريل وحتى 25 أيار) لمحافظة اربد، وقد تم خلالها التركيز على نمط الكتابة المتصلة، وابتكار الأفكار التي تخدم السياق في المجال الكوميدي و مهارات الكوميديا الارتجالية و كتابة السكيتشات الكوميدية، وذلك على يد فريق تدريب متخصص بالمجال من معهد سيكوند سيتي الأمريكي و نادي عمان للكوميديا ، وعلى قدر عالٍ من المهنية والاحتراف.

اضافة اعلان

وبدوره، عبر السيد "يزن أبو الروس" المدير التنفيذي والمدرب لدى نادي عمّان للكوميديا عن سعادته بالنتائج المبهرة التي حققتها الدورة التدريبية، وعن إعجابه بالكم الكبير للمواهب الأردنية وروح الدعابة التي يتمتع بها المشتركون، وقال: "إنه من دواعي سرورنا أن قد أتيحت لنا الفرصة لتنفيذ هذا المشروع التدريبي، ونحن متحمسون لأننا حصلنا على فرصة للعمل مع أشخاص موهوبين ومضحكين حقاً خلال الأشهر القليلة الماضية، مع تمنياتنا الدائمة أن نرى العديد منهم كوميديين ومبدعين في إنشاء المحتوى، ومؤثرين في وسائل وسائل الإعلام المختلفة و منصات التواصل الاجتماعي في المستقبل القريب."


وعن منظمة متين، أشادت الدكتورة "هلا الهشلمون" المدير التنفيذي لمنظمة متين بالإنجازات التي حققتها الشراكة مع نادي عمّان للكوميديا بالدعم من السفارة الأميركية بالأردن، ووصفت إتمام الدورة الحالية بالنجاح الحقيقي خصوصاً في ظل التبعات التي لحقت انتشار جائحة كورونا وصعوبة التواصل الوجاهي مع المشتركين، وقالت: "استطعنا التعامل مع المعوقات الناتجة عن جائحة كورونا وخلقنا روح الفريق بين المواهب المشاركة عن طريق التدريب التفاعلي للمواهب وصولاً لنتائج نفتخر بها من محتوى وصناعة مؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي."

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
HBTF building New

بنك الإسكان يجدد شراكته السنوية مع مؤسسة نهر الأردن

WhatsApp Image 2021-06-13 at 9.17.21 AM

إيجل هيلز – الأردن تعين 123 موظفاً وعاملاً جديداً لسرايا العقبة ووتربارك

GetAttachment

زين تقدّم 89 ألف دينار لدعم الأشقاء في فلسطين ضمن حملة (#079*)

120715576_3233916246735519_2232032775078495399_n

تعرف عن قرب ... شركة ضراغمة اخوان ( مؤسسة ضراغمة التجارية )

1379488_767148459985406_1814612043_n

البنك العربي يوفر خدمة التقسيط الفوري بالتعاون مع أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني

Baaz-Design 10-06-2021

محتوى عربي ملهم على منصة "Baaz" المتاحة عبر متجر AppGallery

أخبار متعلقة
GetAttachment (2)

تكية أم علي تعلن عن إنجازاتها خلال شهر رمضان المبارك