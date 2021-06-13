نادي عمّان للكوميديا يختتم الدورة الحالية في العاصمة عمّان ومحافظة اربد

الوكيل الاخباري - أعلن القائمون على نادي عمّان للكوميديا – بالشراكة مع منظمة متين - عن إكمال المرحلة التدريبية الحالية في العاصمة عمّان ومحافظة اربد، والتي تهدف إلى تطوير وتحسين مهارات الكوميديا الارتجالية٬ الكتابة الكوميدية وابتكار الأفكار لدى المشاركين والذين بلغ عددهم 54 مشاركاً من كل أنحاء الأردن.



وقد أشاد المشاركون بالتنظيم المحكم والأسلوب السلس الذي اتسمت به الدورة التدريبية التي أقيمت عبر منصة زووم بسبب ظروف جائحة كورونا، وذلك على مرحلتين منفصلتين (المرحلة الأولى المكثفة من 26 مارس وحتى 30 مارس، والمرحلة الثانية من 9 ابريل وحتى 23 أيار) لمشتركي عمّان، وبالتوازي مع (المرحلة الأولى من 2 وحتى 6 أبريل، والمرحلة الثانية من 9 ابريل وحتى 25 أيار) لمحافظة اربد، وقد تم خلالها التركيز على نمط الكتابة المتصلة، وابتكار الأفكار التي تخدم السياق في المجال الكوميدي و مهارات الكوميديا الارتجالية و كتابة السكيتشات الكوميدية، وذلك على يد فريق تدريب متخصص بالمجال من معهد سيكوند سيتي الأمريكي و نادي عمان للكوميديا ، وعلى قدر عالٍ من المهنية والاحتراف.

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وبدوره، عبر السيد "يزن أبو الروس" المدير التنفيذي والمدرب لدى نادي عمّان للكوميديا عن سعادته بالنتائج المبهرة التي حققتها الدورة التدريبية، وعن إعجابه بالكم الكبير للمواهب الأردنية وروح الدعابة التي يتمتع بها المشتركون، وقال: "إنه من دواعي سرورنا أن قد أتيحت لنا الفرصة لتنفيذ هذا المشروع التدريبي، ونحن متحمسون لأننا حصلنا على فرصة للعمل مع أشخاص موهوبين ومضحكين حقاً خلال الأشهر القليلة الماضية، مع تمنياتنا الدائمة أن نرى العديد منهم كوميديين ومبدعين في إنشاء المحتوى، ومؤثرين في وسائل وسائل الإعلام المختلفة و منصات التواصل الاجتماعي في المستقبل القريب."



وعن منظمة متين، أشادت الدكتورة "هلا الهشلمون" المدير التنفيذي لمنظمة متين بالإنجازات التي حققتها الشراكة مع نادي عمّان للكوميديا بالدعم من السفارة الأميركية بالأردن، ووصفت إتمام الدورة الحالية بالنجاح الحقيقي خصوصاً في ظل التبعات التي لحقت انتشار جائحة كورونا وصعوبة التواصل الوجاهي مع المشتركين، وقالت: "استطعنا التعامل مع المعوقات الناتجة عن جائحة كورونا وخلقنا روح الفريق بين المواهب المشاركة عن طريق التدريب التفاعلي للمواهب وصولاً لنتائج نفتخر بها من محتوى وصناعة مؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي."