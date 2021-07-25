نادي عمان للكوميديا يختتم فعاليات الدورات المكثفة لإنشاء وتقديم المحتوى الكوميدي

الوكيل الاخباري - اختتم نادي عمان للكوميديا الدورات التدريبية المكثفة والمختصة بإعداد جيل جديد من الكوميديين ودعم ثقافة الكوميديا في الأردن عن طريق تمكين المشاركين من تعلم كيفية إعداد وتقديم فن الستاند أب كوميدي وكيفية كتابة المحتوى الساخر للبرامج الكوميدية.

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وقد أقام فريق عمل نادي عمان للكوميديا حفل العشاء السنوي الثاني في فندق "رويال عمان" للإعلان عن الانتهاء من الدورات واحتفاءً بالمنتسبين، وبحضور ممثلين عن منظمة "كونراد أديناور الألمانية" الراعية للدورات التدريبية آنفة الذكر، وهي مؤسسة سياسية ألمانية تدعم التربية المدنية والحوار الدولي وسيادة القانون والتعددية وتقوية دور الإعلام حول العالم.

وهي مؤسسة فاعلة في كل من ألمانيا والعالم وتمتلك مكتبًا في الأردن منذ عام 1982.