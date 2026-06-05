نبض تطلق قسم "لك" لتقديم تجربة محتوى فائقة التخصيص
الجمعة، 05-06-2026
09:19 م
https://www.alwakeelnews.com/story/776500
الوكيل الإخباري- أعلنت نبض، المنصة العربية الرائدة للمحتوى، اليوم عن إطلاق القسم الجديد "لك" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تمثل تطوراً كبيراً في طريقة اكتشاف المستخدمين للمحتوى والتفاعل معه عبر التطبيق.
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يقدم قسم "لك" محتوىً مخصصاً بدرجة عالية، من خلال محرك توصيات متقدم طوّرته نبض بالكامل. وقد جرى بناء هذا المحرك على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية، حيث يجمع بين تحليل سلوك المستخدم ومستويات التفاعل، وتقنيات متقدمة لفهم محتوى الأخبار والمقالات وتحديد مدى ارتباطها باهتمامات كل مستخدم، بالإضافة إلى فهم عميق للمحتوى العربي بما يشمل الخصائص اللغوية الفريدة للغة العربية. والنتيجة هي تجربة محتوى شخصية بالكامل، تُمكّن كل مستخدم من الوصول إلى الأخبار والقصص التي تهمه أكثر، مع تطور مستمر في فهم اهتماماته وتفضيلاته لضمان أعلى درجات الصلة والتفاعل.
وأظهرت نتائج الإطلاق الأولية تأثيراً واضحاً على تفاعل المستخدمين. فمنذ بدء طرح هذا القسم، سجلت نبض زيادة بنسبة 36% في متوسط مدة الزيارة، وارتفاعاً بنسبة 29% في معدل استهلاك المحتوى لكل مستخدم، مما يؤكد نجاحها في تقديم تجربة أكثر تخصيصًا وارتباطًا باهتمامات المستخدمين، وتعزيز قدرتهم على اكتشاف المحتوى الذي يهمهم بسهولة أكبر.
على عكس تجارب تصفح المحتوى التقليدية التي لا تأخذ في الاعتبار الاهتمامات الفريدة لكل مستخدم، يتكيف قسم "لك" في نبض بشكل مستمر مع اهتمامات كل مستخدم وأنماط تفاعله وعاداته في القراءة، بما يعكس اهتماماته المتغيرة باستمرار.
وكانت نبض قد وسعت منصتها الشهر الماضي بإطلاق تجربة الفيديوهات العمودية القصيرة، لتوفر لمستخدميها تجربة مشاهدة سلسة بملء الشاشة، مصممة للاستهلاك السريع والمدعومة بالمحرك ذاته للتوصيات المطور داخلياً.
يعزز إطلاق قسم "لك" وتجربة الفيديو العمودي التزام نبض المستمر بالاستثمار في التقنيات المبتكرة التي تطورها داخليًا، وحرصها على تقديم تجربة محتوى أكثر ذكاءً وتخصيصًا، تضع المستخدم في قلب التجربة وتلبي احتياجات الجمهور العربي حول العالم.