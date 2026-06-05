نبض تطلق قسم "لك" لتقديم تجربة محتوى فائقة التخصيص

الوكيل الإخباري- أعلنت نبض، المنصة العربية الرائدة للمحتوى، اليوم عن إطلاق القسم الجديد "لك" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تمثل تطوراً كبيراً في طريقة اكتشاف المستخدمين للمحتوى والتفاعل معه عبر التطبيق.

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يقدم قسم "لك" محتوىً مخصصاً بدرجة عالية، من خلال محرك توصيات متقدم طوّرته نبض بالكامل. وقد جرى بناء هذا المحرك على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية، حيث يجمع بين تحليل سلوك المستخدم ومستويات التفاعل، وتقنيات متقدمة لفهم محتوى الأخبار والمقالات وتحديد مدى ارتباطها باهتمامات كل مستخدم، بالإضافة إلى فهم عميق للمحتوى العربي بما يشمل الخصائص اللغوية الفريدة للغة العربية. والنتيجة هي تجربة محتوى شخصية بالكامل، تُمكّن كل مستخدم من الوصول إلى الأخبار والقصص التي تهمه أكثر، مع تطور مستمر في فهم اهتماماته وتفضيلاته لضمان أعلى درجات الصلة والتفاعل. وأظهرت نتائج الإطلاق الأولية تأثيراً واضحاً على تفاعل المستخدمين. فمنذ بدء طرح هذا القسم، سجلت نبض زيادة بنسبة 36% في متوسط مدة الزيارة، وارتفاعاً بنسبة 29% في معدل استهلاك المحتوى لكل مستخدم، مما يؤكد نجاحها في تقديم تجربة أكثر تخصيصًا وارتباطًا باهتمامات المستخدمين، وتعزيز قدرتهم على اكتشاف المحتوى الذي يهمهم بسهولة أكبر.