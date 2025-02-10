نتورك إنترناشيونال الأردن توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع محفظة UWallet الرائدة لدعم التحول الرقمي في القطاع المالي

وبموجب الاتفاقية التي وقعها كل من المدير الاقليمي لمعالجة العمليات لمنطقة المشرق العربي لشركة نتورك إنترناشيونال-الأردن، أمجد الصادق، والرئيس التنفيذي لمحفظة UWallet، الدكتور علاء نشيوات، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين، ستتولى نتورك إنترشيونال-الأردن مهمة إدارة العمليات والمعالجة لبطاقات الدفع المباشر Debit Cards من محفظة UWallet، إلى جانب توفير باقة من الحلول الرقمية المتقدمة لهذه البطاقات، بعد نقل نظام UWallet بنجاح إلى شركة نتورك إنترناشيونال الأردن
وتتضمن حلول نتورك إنترناشيونال-الأردن في إطار هذه الاتفاقية إصدار بطاقات الدفع المباشر الجديدة التابعة للمحفظة من ماستركارد، مع تطبيق حلول نظام مركزي مخصص لهذه البطاقات، فضلاً عن توفير واجهات برمجة تطبيقات تتيح لمحفظة UWallet إصدار وإدارة البطاقات على نحو أكثر كفاءة، هذا إلى جانب توفير خدمات أمان متقدمة مثل نظام الحماية ثلاثي الأبعاد لحماية المعاملات الإلكترونية ضد مخاطر الاحتيال والسرقة، وخدمة ترميز عملية الدفع Tokenization الآمنة والمبسطة لضمان حماية البيانات الشخصية للمستخدمين.
وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال المدير الاقليمي لمعالجة العمليات لمنطقة المشرق العربي لدى شركة نتورك إنترناشيونال-الأردن، أمجد الصادق: "فخورون بالتعاون الذي يجمعنا مع UWallet، والذي يؤكد على الثقة التي نحظى بها في نتورك إنترناشيونال في السوق الأردنية لما نتمتع به من خبرة وقدرات في تقديم حلول الدفع الرقمي وتكنولوجيا البطاقات وعمليات المعالجة، الأمر الذي يتواءم مع أهداف استراتيجينا بالحفاظ على مكانتنا كشريك فاعل ورئيس في تسهيل العمليات المالية وتقديم الخدمات الرقمية في إطار من الابتكار."
وبدوره علق الرئيس التنفيذي لمحفظة UWallet، الدكتور علاء نشيوات على هذه الاتفاقية قائلاً: "إن شركتنا مع نتورك إنترناشيونال تمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز عمليات و إدارة بطاقات الخاصة بمحفظة UWallet، حيث تتيح لنا هذه الشراكة مجموعة من الحلول الرقمية المتطورة، مما سيسهم في تحسين كفاءة و جودة الخدمات المقدمة. تتماشى هذه الشراكة بشكل كامل مع رؤية وأهداف محفظة UWallet في تعزيز و تقديم حلول دفع رقمية مبتكرة و آمنة، مما يعزز من تجربة المستخدم، و وتعزز الثقة في الخدمات الرقمية.
وأكد أن من شأن هذه الاتفاقية تعزيز التزام UWallet في دعم القطاع المالي في الأردن، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتحول الرقمي. كما أن هذه الشراكة تُعزز من مكانة UWallet الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، وتساهم في تحقيق تطلعاتنا في توفير حلول مالية مبتكرة ومستدامة.
وتحمل هذه الاتفاقية أهمية كبيرة، كونها تخدم تطلعات المملكة في تمكين القطاع المالي من الاستفادة من الحلول الرقمية، مما يتيح للمؤسسات المالية تقديم خدمات أكثر أماناً ومرونة، كما يسمح للمستخدمين بالاستفادة من تجارب مالية إلكترونية سهلة ومريحة، وهو ما يعزز مكانة الأردن كمركز رقمي رائد في المنطقة، كما يدفع بنمو اقتصاده الرقمي.
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