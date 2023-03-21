نجاح كبير لمسابقة تويوتا "ارسم سيارة الأحلام" واحتفالية خاصة من "المركزية تويوتا"بالأطفال الفائزين

الوكيل الإخباري - شهدت مسابقة تويوتا "ارسم سيارة الأحلام" التي أطلقتها " المركزية تويوتا " في الأردن نجاحًا كبيرًا بنسختها السادسة عشرة؛ إذ أبدع آلاف الأطفال ضمن ثلاث فئات عمرية هي: 7 أعوام أو أقل، و8-11 عامًا، و12-15 عامًا في رسم وسائل نقل مبتكرة كما يحلمون بها، وأطلقوا العنان لمواهبهم الفنية.

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وبعد منافسات قوية بين هؤلاء الأطفال المبدعين، وقع اختيار لجنة التحكيم التي ضمت مجموعة من المؤثرين على ثلاثة فائزين لكل فئة من الفئات العمرية الثلاث، وتم الإعلان عنهم خلال حفل الإعلان عن الجوائز الذي استضافته "المركزية تويوتا" في موقع الشركة مؤخرًا.



عن الفئة العمرية الأولى، فاز بالمراكز الثلاثة الأولى على التوالي، كل من ليث مسلّم وجود قاسم ووسيم العوضات، بينما فاز كل منزين الناصر ونائل استيتية وراشد خلف بالمراكز الثلاثة الأولى على التوالي عن الفئة العمرية الثانية، في حين فاز بالمراكز الثلاثة الأولى على التوالي عن الفئة العمرية الثالثة كل منسارة أبو شاويش ورينا مسلّم ومحمد الصادق.

وحصل الفائزون بالمركز الأول من كل فئة على جهاز آيباد مع قلم "أبل" الذكي للأجهزة اللوحية، في حين نال الفائزون بالمركزيْن الثاني والثالث من كل فئة على مجموعة من مستلزمات الرسم.

وستنافس الأعمال الفنية لأصحاب المركز الأول من الأردن الفائزين من دول أخرى في المسابقة العالمية التي ستقام في اليابان هذا العام، وسيحصل الفائز باللقب العالمي على جائزة نقدية.



وأبدى نديم حداد، المدير التنفيذي لـ "المركزية" سعادته بنجاح المسابقة بنسختها السادسة عشرة، والتي تأتي ضمن أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركة، قائلًا:

"يسرنا أن نواصل إلهام المزيد من أطفال الأردن كل عام لتخيّل مركبات غير تقليدية وطرق نقل مبتكرة، والإسهام في منحهم الفرصة لتقديم إبداعاتهم المميزة للعالم.

تهانينا للفائزين الثلاثة، ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في المسابقة العالمية".