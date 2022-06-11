السبت 11-06-2022
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السبت، 11-06-2022 04:20 م

نجومنا زادت نجمة

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الوكيل الإخباري - قامت حلويات النجمة بإضاءة نجمتها الثامنة بإفتتاح معرض جديد في منطقة أبو نصير و ذلك تماشياً مع خططها التجارية لتوسيع وتلبية احتياجات الزبائن في كافة أنحاء المملكة.

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حرصت حلويات النجمة منذ بداية تأسيسها في أوائل السبعينات على استخدام
أفضل المواد الأولية في صناعة الحلويات العربية، واتباع أفضل التقنيات حيث
نقلت صناعة الحلويات من الطريقة التقليدية اليدوية إلى الطريقة العصرية.
كما وابتكرت تصاميم ذات طابع عصري لمنتجاتها الشرقية لتلقى إعجاب ورضى
الزبائن.

وأيضاً تقوم حلويات النجمة بإتباع أعلى معايير التعقيم وفقاً لأحدث
الطرق العالمية في هذا المجال.


٥٠ عاماً من العطاء و الإجتهاد في مجالها، تركت حلويات النجمة بصمة مميزة
للحلويات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتقوم حلويات النجمة
اليوم بالتصدير للعديد من الدول العربية والأجنبية.

 





 


حصلت حلويات النجمة على عدة جوائز منها اليوبيل الذهبي لحفاظها على
أعلى معايري الجودة وشهادة ISO 2022 و جائزة المذاق الرفيع في مسابقة
معهد المذاق الدولي المقامة في بلجيكـــا، والعديد..

 

 

















 




 

 


 

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