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الأربعاء، 16-08-2023 09:16 ص

نجوم السباقات الرقمية يتأهبون لتصفيات "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"لموسم 2023

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الوكيل الإخباري - عشّاق السباقات الرقمية على موعد مع انطلاق الجولة الأولى من التصفيات المحلية المؤهِّلة لبطولة"كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لموسم 2023، والذي يقام برعاية رسمية من شركة تويوتا موتور كوربوريشن- ممثلة بفريق "تويوتا جازو للسباقات"، تحت إشراف الأردنية لرياضة السيارات مُمَثِّلةً الاتحاد الدولي للسيارات، وبتنظيم "ديزيرت فوكس رايسينج". ويتنافس أمهر سائقي أجهزة المحاكاة لحجز أولى المقاعد في النهائيات الإقليمية المقرر إقامتها في العاصمة الأردنية عمّان يوميْ 13 و14 تشرين الأول/ أكتوبر2023.

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ومن المقرر أن يستهل الأردن التصفيات المحلية يوم الأربعاء 16 آب/أغسطس، وتليه مصر في اليوم التالي، ومن ثم المغرب ولبنان في اليومين التاليين، على أن تتواصل المنافسات في فلسطين يوم الأربعاء 23 من الشهر نفسه، ويليها كل من العراق وقبرص وموريتانيا أيام 24 و25 و26 على التوالي.


وسيخوض أفضل 12 سائقًا من كل بلد حصة تجارب حرة تمتد لفترة 10 دقائق للاعتياد على المسار والدخول في أجواء المنافسات، قبل الانتقال إلى مرحلة أكثر جدية، ألا وهي حصة تأهيلية من 10دقائق تحدد ترتيب شبكة الانطلاق لسباق "سبرينت"من 8 لفات حول حلبة فوجي اليابانية الشهيرة، الذي ستحدد نتائجه ترتيب الانطلاق للسباق النهائي.


وبعد استراحة لمدة خمس دقائق، يتجهز المتسابقون للسباق النهائي المكوّن من 15 لفة حول الحلبة البالغ طولها 4.5كلم، ليضمن السائقان اللذان يعبران خط النهاية بالمركزين الأول والثاني في السباق النهائي المحلي التأهل مباشرة إلى التصفيات الإقليمية المؤهلة لنهائيات البطولة في نسختها الثالثة؛ والتي ستشهد تنافس أبطال الجولتيْن الأولى والثانية البالغ عددهم 32 سائقًا فيما بينهم ليتأهل 20 منهم للنهائيات.


وستُنقل التصفيات التأهيلية مباشرة على قناة "تويوتا جازو للسباقات" على اليوتيوب عبر الرابط التالي: https://www.youtube.com/@TOYOTAGAZOORacingME/featured. وبإمكان المهتمين معرفة المزيد من التفاصيل ومواعيد السباقات من خلال زيارة صفحة البطولة على منصتيْ فيسبوك وانستغرام.

 


 




 

 


 

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