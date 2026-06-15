"نجوم العلوم 18" يدعو المبتكرين العرب في الأردن للمشاركة – باب التقديم مفتوح الآن

وتم فتح باب التقديم رسمياً أمام رواد الأعمال الطموحين والمهندسين والعلماء والمصممين والمبدعين وأصحاب الحلول والأفكار الابتكارية، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، من مختلف أنحاء العالم العربي ومن أوساط الجاليات العربية حول العالم. وسيستمر استقبال الطلبات حتى 26 يونيو/حزيران 2026، في إطار مواصلة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا رسالتها في إبراز الابتكار العربي ودعمه على الساحة العالمية.
على مدى سبعة عشر موسماً، رسّخ برنامج "نجوم العلوم" مكانته كمنصة رائدة للابتكار وريادة الأعمال والتقدم العلمي العربي على الساحة الدولية، وأسهم في دعم أجيال من المبتكرين الذين تحولت أفكارهم إلى مشاريع وتقنيات وحلول تعالج تحديات واقعية.
ويعود "نجوم العلوم 18" بحلّة جديدة هي الأكثر تطوراً وطموحاً في تاريخ البرنامج حتى اليوم، حيث تمتد الفرصة إلى ما هو أبعد من الشاشة مع اعتماد صيغة محدثة تركز بشكل أكبر على بناء المشاريع، والتقنيات الناشئة، وسرد قصص الابتكار، وتمكين الجيل القادم من المبتكرين العرب الذين يسهمون في تشكيل المستقبل.
وسيحصل الفائز على تجربة متكاملة لبناء مشروعه في دولة قطر، مصممة لمساعدته على تحويل فكرته إلى شركة حقيقية، بما يشمل الإرشاد، والتوجيه الاستراتيجي، ومساحات العمل، وتقديم الدعم التشغيلي، وإتاحة فرص للعمل مع المتدربين، بالإضافة إلى الانخراط في إحدى أبرز منظومات الابتكار في المنطقة.
وقالت رامه الشققي، رئيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا: "يفتح برنامج نجوم العلوم أبوابه هذا الموسم على نطاق أوسع من أي وقت مضى أمام المبتكرين الشباب في العالم العربي وفي أوساط الجاليات العربية حول العالم. ويمكن لأي شخص لديه فكرة مبتكرة أن يتقدّم للمشاركة، بغضّ النظر عن مدى توفر الموارد أو الشبكات الداعمة، حيث نهدف إلى تزويد الشباب الطموحين بالأدوات التي تمكّنهم من تحويل الأفكار الجريئة إلى مشاريع حقيقية، عبر توظيف العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لبناء شركات ناشئة تُحدث أثراً مستداماً".
ويقدم "نجوم العلوم 18" رؤية إبداعية متجددة تهدف إلى تعزيز طريقة عرض مسيرة المبتكرين العرب، بقيادة "أندريا هاميلتون"، المنتجة التنفيذية العالمية التي تشمل أعمالها برامج عالمية شهيرة مثل "The Voice" و"So You Think You Can Dance" و"Little Mix: The Search". ويتم إنتاج هذا الموسم من قبل "Zinc Media Group" و شركتها "The Edge" من مقرها في قطر.
وقالت أندريا هاملتون: "يرتكز برنامج "نجوم العلوم" على إرث استثنائي في العالم العربي، وتتمثل الفرصة اليوم في تطوير هذا النموذج ليتناسب مع الجيل الجديد، من خلال توسيع نطاقه، وتعزيز عناصر التأثير والترفيه والسرد السينمائي، مع الحفاظ على الابتكار والإبداع البشري في قلب التجربة. ونسعى من خلال هذه النسخة المحدثة إلى أن يرتبط الجمهور ليس فقط بالاختراعات، بل أيضاً بقصص المبتكرين الذين امتلكوا الشجاعة لتقديم أفكارهم والطموح لتحويلها إلى واقع".
ويضع الموسم الجديد برنامج نجوم العلوم عند ملتقى الابتكار وريادة الأعمال، مسلطاً الضوء على جيل جديد من المبتكرين ورواد الأعمال العرب الذين يسهمون في رسم ملامح المستقبل انطلاقاً من المنطقة إلى العالم.
ويدعو هذا الموسم إلى مشاركة المبتكرين، والمبدعين، والمؤسسين، والمهندسين، ورواد الأعمال العاملين في مجالات الذكاء الاصطناعي، والألعاب الرقمية، والروبوتات، والابتكار المناخي، والتكنولوجيا الصحية، وتكنولوجيا الأزياء، والتصميم الرقمي، والهندسة، وريادة الأعمال المستقبلية.
من الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي وابتكارات إطالة العمر، وصولاً إلى مجالات الاستدامة، والتنقل، والمعرفة، والتواصل الإنساني، يعكس الموسم الجديد مجموعة من الأفكار والتقنيات التي تُشكّل ملامح المستقبل، مع تسليط الضوء على المواهب العربية التي تقود هذا التحول.
ويتم إنتاج "نجوم العلوم" باللغتين العربية والإنجليزية، ويواصل توسّعه خارج نطاق البث التقليدي، ليصل إلى جمهور أوسع في العالم العربي وعلى المستوى الدولي، من خلال قصص الابتكار والطموح والتحوّل.
ومن المقرر أن يبدأ التصوير في قطر في وقت لاحق من هذا العام.
للمزيد من المعلومات وتقديم الطلبات، يُرجى زيارة: https://starsofscience.qstp.qa/
ديالا بلوط | موبايل +971.54.322.3461 | واتساب +971.55.556.8626 | [email protected] | [email protected]
واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر، هي مركز عالمي للابتكار والتقنيات المتطورة، تسعى إلى إحداث أثر حقيقي. نعمل على إرساء مستقبل تكون فيه العلوم والتكنولوجيا قوة دافعة لخدمة الإنسانية وحماية البيئة.
ومن خلال شبكة متكاملة تضم مركزنا وبرامجنا وشركاءنا ونطاق تأثيرنا، نوفر بيئة مثالية لرواد الأعمال والمستثمرين، تدعم الشركات الرائدة في مجاليّ العلوم والتكنولوجيا، من أجل تحقيق نجاحات بارزة وعوائد مالية مُجزية.
لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة موقع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا على: www.qstp.qa
مؤسسة قطر: ثلاثون عامًا من إطلاق قدرات الإنسان
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي مؤسسة غير ربحية تدعم استدامة التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر منذ ثلاثين عامًا، وذلك من خلال الكيانات والمراكز التابعة لها ومبادراتها وبرامجها التي تتمحور حول التعليم، والعلوم والبحوث وتنمية المجتمع.
تأسست مؤسسة قطر عام 1995 بناءً على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، تهدف إلى توفير تعليم نوعي للجميع في قطر.
تطورت هذه الرؤية على مدار العقود الثلاثة الماضية، لتُصبح منظومة متكاملة وفريدة من نوعها على مستوى العالم، تتيح فرص التعلّم مدى الحياة، وتُعزز مسيرة الابتكار، وتُمكّن الأفراد من الإسهام في إحداث التغيير الإيجابي بشكل فاعل في مجتمعاتهم.
تتميز منظومة مؤسسة قطر بتنوعها وتكاملها من خلال التعليم النوعي الذي تقدّمه عبر كافة المراحل التعليمية، بدءًا من الروضة وصولًا إلى ما بعد الدكتوراه، ومراكز البحوث والابتكار والسياسات التي تعمل على ابتكار الحلول لأبرز التحديات المعاصرة، فضلًا عن المرافق المجتمعية التي توفر مصادر المعرفة لمختلف الفئات العمرية، وتشجيعهم على تبني أنماط حياة صحية، وتوسيع آفاق التعلّم لديهم في بيئة مفتوحة وجاذبة تحتضنها المدينة التعليمية الممتدة على مساحة 12 كيلومترًا بالدوحة، قطر.
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