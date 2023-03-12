ندوة حول سلسلة دروس الحياة لطلبة المدارس

الوكيل الإخباري - أقامت شركة المها العربي لحلول النشر والتدريب، بالتعاون مع شركة Utopia للتوزيع، ندوة تعريفية حول سلسلة دروس الحياة، في فندق الامبسادور بالعاصمة عمان، يوم الخميس الماضي لعدد من معلمي المرحلة الأساسية ورياض الأطفال.





وبدأت الندوة بعرض توضيحي من مديرة الشركة هيفاء المغربي ذكرت فيه الأسباب والمسوغات لطرح مثل هذه السلسلة وأهمية ملء الفراغ في المناهج الاكاديمية بمثل هذه المناهج المتطورة والفريدة.

وأوضحت أن مناهج دروس الحياة هي سلسلة كتب حديثة تهدف لتطوير مهارات الطفل الحياتية، واكسابه قدرة على التعامل مع التحديات اليومية التي تواجهه والتغلب عليها.





وأشارت المغربي إلى أن المنهاج يقسم إلى دليل معلم نظري وآخر عملي، و كتاب أنشطة للطالب وكتاب للأهل، إلى جانب وجود موقع مرافق Www.l4lifejo.com بامكان المدرسة استخدامه عند اعتماد الكتب.



وخلال عرضها للمواضيع، ذكرت المغربي أنه تم إعداد المناهج في موضوع الأخلاقيات والصحة النفسية والتربية التغذوية والتربية البيئية باللغتين العربية والانجليزية على يد مؤلفات اردنيات مختصات وفريق مراجعة علمية من أصحاب الخبرات العالية، من أمثال الدكتور وليد سرحان، والدكتور حامد التكروري، منوهة إلى أن جميع هذه الكتب مصادق عليها من وزارة التربية والتعليم.





ويعد هذا المنهاج الأول من نوعه للطلبة في المرحلة العمرية من 3 إلى 9 سنوات، نظرا لكونه حديث وتفاعلي، يتعلم الطفل من خلال اللعب والرسم والدراما والقصة وغيرها.

واشتملت الندوة على عرض توضيحي لكل من مؤلفات الكتب واعطاء امثلة وتطبيقات على النشاطات.





وأبدى المشاركون إعجابهم بالمنهاج وأسلوبه العلمي القيّم وأسلوب الطرح والرسومات والالوان والملصقات، وابدى البعض استغرابه من عدم تسليط وسائل الإعلام المحلية الضوء على المطبوعات والكتب المنهجية كسلسلة دروس الحياة خاصة وأنها تم تأليفها وكتابتها بعقول وايد اردنية.



وفي نهاية الحفل تم توزيع الدروع على المؤلفات ومنهن ريم زادة ناديا الشطل وحنان بطنيجي وتمارا الحلايقة وهديل قطامين وشهادات على المشاركين وتم أخذ الصور التذكارية.

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