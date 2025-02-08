نديم حداد وعز بسطامي يحققان إنجازات لافتة في سباقات المنطقة على متن سيارتي تويوتا

الوكيل الإخباري- تألق السائقان الأردنيان نديم حداد، المدير التنفيذي لـ "المركزية"، وعز بسطامي، رئيس فريق "تويوتا جازو للسباقات – الأردن" في سباقين بارزين في المنطقة؛ حيث تمكنا من تحقيق مراكز متقدمة في المنافسات، بدعمٍ من فريق "ديزيرت فوكس راسينج"، مما يعزز مكانتهما في عالم رياضة السيارات.



حصد نديم المركز الأول في الجولة الرابعة من بطولة "خليج بروكار" على حلبة ياس مارينا في الإمارات العربية المتحدة، إحدى أعرق بطولات التورينج في المنطقة؛ حيث تنافس في فئة 86 التي تعتمد على سيارات تويوتا جي تي 86. واجه نديم بعض التحديات الفنية مع السيارة خلال التجارب الحرة، لكن فريقه تمكّن من إجراء تعديلات مكّنته من التأهل في المركز الأول استعدادًا للسباق الأول. رغم ذلك، أنهى السباق الأول في المركز الثاني بعد عقوبة زمنية بلغت خمس ثوانٍ. ومع ذلك، عاد بقوة في السباق الثاني ليحقق المركز الأول بعد منافسة شرسة مع السائق أفيك أنور.



وعن هذا الإنجاز، صرّح نديم قائلًا: "كانت هذه أول تجربة لي على حلبة ياس مارينا، وشكّلت تحديًا كبيرًا، لكن بدعم فريق "ديزيرت فوكس راسينج" والتدريبات على جهاز المحاكاة، تمكّنا من تحقيق نتائج رائعة بإنهاء السباقيْن في المركزيْن الثاني والأول، على التوالي".



وبدوره، شارك عز في الجولة الأولى من كأس "تويوتا جي آر يارس قطر"، التي تنظمها شركة عبد الغني للسيارات لدعم رياضة السيارات في قطر. أُقيم السباق على حلبة لوسيل الدولية، وهي من أبرز الحلبات في المنطقة؛ حيث تم تعديل السيارات المشاركة لتكون جاهزة للمنافسات.



ورغم أن هذه كانت المرة الأولى لعز في قيادة سيارة السباق على حلبة لوسيل، فقد تمكن من تقديم أداء متميز؛ حيث انطلق بقوة بتأهله في المركز الثالث، ليحافظ على موقعه في السباق الأول والثاني بعد معارك محتدمة مع السائقين القطريين فيصل اليافعي وسعدون الكواري، محققًا بذلك المركز الثالث في كلتا الجولتين.



وعلّق عز على أدائه قائلًا: "كان من دواعي سروري التنافس مع نخبة من السائقين القطريين في الجولة الأولى. كانت هذه أول تجربة لي على حلبة لوسيل، وأنا سعيد جدًا بالنتيجة التي حققناها رغم قلة وقت التدريب. نحن مستعدون الآن للمنافسة بقوة على المراكز الأولى في الجولات المقبلة".



أدى فريق "ديزيرت فوكس راسينج" دورًا محوريًا في تحضير نديم وعز للمنافسات؛ حيث استفادا من أجهزة المحاكاة والتدريب الفني المتخصص الذي قدّمه الفريق، مما ساعدهما على التأقلم مع أجواء المنافسات مسبقًا؛ خاصة أنها المرة الأولى التي يتنافسان فيها على هاتيْن الحلبتيْن. وبهذه النتائج، يواصل كل من نديم وعز إثبات جدارتهما في ساحة السباقات الإقليمية، مع تطلعات كبيرة للمنافسة على المراكز الأولى في الجولات المقبلة.

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