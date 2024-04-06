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السبت، 06-04-2024 10:12 ص

نديم حداد يحصد المركز الأول في سباقين ضمن الجولة السادسة من بطولة "خليج بروكار" في دبي

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الوكيل الإخباري - حقق السائق الأردني نديم حداد، المدير التنفيذي لـ "المركزية" إنجازًا كبيرًا بفوزه بالمركز الأول في سباقين ضمن الجولة السادسة من بطولة "خليج بروكار"، التي أُقيمت مؤخرًا على حلبة "دبي أوتودروم" في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.اضافة اعلان


ومثّل حداد فريق "ديزيرت فوكس رايسينج" برعاية "تويوتا جازو للسباقات الأردن"؛ حيث تنافس ضمن الفئة الرابعة (2000 سي سي وأقل) على متن سيارة تويوتا جي تي 86 الرياضية. وسيطر حداد على التصفيات في السباقيْن الأول والثاني اللذين شهدا مشاركة واسعة من نجوم سباقات السيارات، وحقق فوزًا مهيمنًا في كلا السباقين متصدرًا هذه الجولة.

وتعليقًا على هذا الفوز، قال حداد: "هذه هي مشاركتي الثانية في بطولة "خليج بروكار"؛ حيث حققت المركز الثاني في المرة الأولى. وتغمرني السعادة بتصدري هذه الجولة في السباقيْن اللذين خضتهما وسط منافسة كبيرة. سباق السيارات هو شغف بالنسبة لي، وتقتصر تجربتي الوحيدة فيه على السباقات الرقمية، لذا ⁠أردت أن أرى كيف يمكنني ترجمة مهارات القيادة من الرياضات الإلكترونية إلى الحياة الواقعية. أتطلع إلى المشاركة في البطولة المقبلة التي ستنطلق في أيلول القادم بطريقة أكثر جدية واضعًا نصب عيني الفوز بلقب البطولة".

بطولة "خليج بروكار" هي سلسلة سباقات معتمدة من "منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية" مصممة للسماح لمجموعة متنوعة من سيارات جي تي، وتورينغ، وصالون، وبروتو ذات الإطارات المغلقة بالتنافس معًا، ولكن ضمن فئات محددة، وهي أطول سلسلة سباقات جي تي وتورينغ في المنطقة. وتقام ضمن البطولة أكثر من 7 فعاليات في دولة الإمارات العربية المتحدة على حلبتيْ "دبي أوتودروم" و"مرسى ياس"، وهي تُعدّ مثالية للمتسابقين المبتدئين والمحليين وصولًا إلى فِرَق سباق جي تي 3 الدولية.

 




 

 


 

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