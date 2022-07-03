"نشمي ترفل" تنظم قافلة حُجاج المكرمة الملكيّة

الوكيل الإخباري - نظمت شركة "نشمي ترفل" للسياحة والسفر أمس السبت قافلة حجاج بيت الله الحرام المخصصة لأسر الشهداء والمصابين العسكريين، والبالغ عددهم 90 حاجّاً وحاجّة وذلك بمكرمة ملكية من جلالة الملك عبدالله الثاني .

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وحرصت "نشمي ترفل" على تنظيم قافلة حجاج بيت الله الحرام بأعلى معايير الراحة واليُسر من خلال اختيار فنادق 5 نجوم قريبة من الحرم المكي بالإضافة إلى تيسير حافلات حديثة بمواصفات عصرية.



وودّع رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي مندوباً عن الملك عبدالله الثاني، قافلة الحجاج التي نظمتها "نشمي ترفل"والتي انطلقت من الديوان الملكي الهاشمي، في إطار حرص الملك على رعاية أسر الشهداء والمصابين العسكريين من منتسبي القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والأجهزة الأمنية.