نصائح وحِيَل مع هاتف HUAWEI Nova 9 رائد عصره وملك الكاميرات ولماذا هو هاتف مميز هذا الموسم!

الوكيل الاخباري - ربما تعلم أن هاتف HUAWEI nova 9 تم طرحه مؤخرًا في الأسواق، وقد تلقى العديد من الجوائز الإعلامية وحصل على إعجاب جيل الألفية من الشباب المتحمس بفضل تصميمه المذهل وكاميرته التي تراها فقط في الهواتف الرائدة الباهظة.

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يتميز الهاتف بعمر بطارية طوال اليوم، ومستوى جديد من ميزات الجهاز الفائق Super Device، ومزايا EMUI 12 الرائعة، وهذه كلها ميزات تجعله حقًا رائد عصره وملك الكاميرات. الآن دعونا نلقي نظرة على بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتجعل حياتك أكثر سهولة مع هذا الهاتف المميز.



التقط الصور باستمرار باستخدام الكاميرا الأمامية والخلفية

بشكل عام، عند تصوير مقاطع الفيديو تعمل كل كاميرا على الهاتف بشكل مستقل فقط. وذلك قد يقيّد حدود ما يمكنك القيام به مع كاميرات متعددة على الهاتف.

فمثلاً، عند تسجيل فيديو باستخدام الكاميرا الأمامية، يجب عليك الخروج من التسجيل قبل التبديل إلى الكاميرا الخلفية، وهذا يعني أنه سيكون هناك تسجيلان منفصلان.

وإذا كنت ترغب في جعلها في لقطة واحدة، فعليك تحرير التسجيلات معًا بعد ذلك، وسوف تستغرق هذه العملية مزيدًا من الجهد وكذلك لن تتمكن من مشاركة الفيديو على الفور على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولكنHUAWEI nova 9 – الهاتف الجديد من هواوي – يتضمن ميزة جديدة كليًا هي التسجيل الأمامي/الخلفي المستمر.



ستتمكن باستخدام هذه الميزة من التبديل بسهولة بين الكاميرات الأمامية والخلفية أثناء التصوير لإنتاج فيديو واحد يضم كلا المشهدين دفعة واحدة.

استخدم ميزة التسجيل الأمامي/الخلفي المستمر لتصوير قصص أفضل بهاتفك. وستتمكن مع هذا الابتكار من التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية لتصوير القصص بسلاسة في ملف فيديو واحد.



ميزة تسجيل الفيديو مزدوج العرض لأفضل مدونات الفيديو

يأتي هاتف HUAWEI nova 9 مزودًا بميزة تسجيل الفيديو مزدوج العرض Dual-View Video الذي يسمح لك بالتصوير باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية في وقت واحد دون الحاجة إلى التعديل.

ويمكنك ببساطة التقاط صورة قريبة ولقطة بعدسة الزاوية الواسعة في الوقت نفسه، وكلاهما مأخوذ على نظام الكاميرا الخلفية في وقت واحد. سواء كنت ترغب بعرض مدونات الفيديو حول عطلتك أو حياتك الجامعية أو الطهي الخاص بك، يمكنك التبديل بين الكاميرات في أي وقت وتسجيل لحظاتك المميزة؛ فمع ميزة تسجيل الفيديو مزدوج العرض، أصبح الآن تسجيل الفيديو أسهل من أي وقت مضى.



اشحن بطارية هاتف بالكامل في لمح البصر

يوفر هاتف HUAWEI nova 9 عمر بطارية ممتاز مع بطارية بقدرة 4300 ميللي أمبير عالية السعة، حيث يستغرق 15 دقيقة فقط لشحن 53% من البطارية و38 دقيقة كي يشحن البطارية بالكامل.

لا داعي للقلق بشأن نفاد البطارية مرة أخرى. إذا قمت بشحن هاتفك، سيكون لديك ما يكفي من البطارية لتقضي يومك في الوقت الذي قد تستغرقه لإنهاء وجبة الغداء.



مزايا الجهاز الفائق المستقبلية

مع هاتف HUAWEI nova 9، أصبح التحكم بالأجهزة المتعددة في آنٍ واحد أمراً سهلاً مثل التحكم في جهاز واحد فقط، وذلك بفضل ميزات الجهاز الفائق Super Device.

يتيح زر Device+ في لوحة التحكم للمستخدمين التحكم بسهولة بعدة أجهزة أو استخدام ميزة العرض على عدة شاشات –Multi-Screen Collaboration مع أجهزة أخرى مثل سماعات FreeBuds HUAWEI وجهاز MatePad HUAWEI اللوحي وحاسوب MateBook HUAWEI المحمول.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين النقر على أيقونة HUAWEI MatePad لتفعيل ميزة العرض على عدة شاشات بين الهاتف الذكي والجهاز اللوحي، أو النقر فوق أيقونة حاسوب HUAWEI MateBook اللوحي لتفعيل هذه الخاصية بين الهاتف الذكي والحاسوب المحمول، أو النقر فوق أيقونة HUAWEI FreeBuds للتبديل وسماع الصوت عبر سماعات هواوي بسلاسة.



يستطيع هاتف HUAWEI nova 9 مع نظام الملفات الموزعة أن يعمل أيضًا كوحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكيًا بالحاسوب، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى الملفات التي تريدها بسهولة أكبر من أي وقت مضى.

عندما تقوم بصياغة بريد إلكتروني على حاسوبك، يمكنك إضافة ملفات من هاتفك الذكي كمرفقات. بالإضافة إلى ذلك، عندما ترى صورة تعجبك أثناء تصفح الإنترنت على حاسوبك يمكنك حفظها مباشرة على هاتفك الذكي.



هذه فقط بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها مع HUAWEI nova 9.

وبالتأكيد الهاتف قادر على القيام بالعديد من الأشياء المذهلة، كما يتميز بتصميم أنيق وهو سبب آخر للحصول عليه؛ إذ يأتي الهاتف باللون الجديد كليًا – اللون رقم 9 – Colour No. 9، ويقدم متجر تطبيقات AppGallery الموثوق والمبتكر والآمن تجربة ذكية وسلسة، وهو مثبت مسبقًا على الهاتف، ليتيح للمستخدمين البحث عن مجموعة كبيرة من التطبيقات عالية الجودة وتنزيلها.



يتوفر هاتف HUAWEI nova 9 حاليًا في الأردن باللون رقم 9 واللون الأسود بسعر 369 دينارًا، مع مجموعة من الهدايا المجانية تضم: سماعةHUAWEI Freelace ، واشتراكًا مجانيًا لمدة 3 شهور في HUAWEI Music، واشتراكًا مجانيًا لمدة شهر واحد في HUAWEI Mobile Cloud، بالإضافة إلى اشتراك مجاني لمدة شهر واحد في HUAWEI Video، ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/eiYo، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/719Y، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

ويأتي الهاتف مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتّع الجهاز بتمديد ضمان سنة أو سنتين وضمان حماية الشاشة من تعرضها من التلف لمدة سنة. وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية مع الإصلاح السريع.



