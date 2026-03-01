نظرة أولى على سلسلة Galaxy Buds4: دقة الصوت تلتقي بالتصميم الذكي

الوكيل الإخباري- كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات في 25 شباط عن سلسلة سماعات Galaxy Buds4 خلال مؤتمرGalaxy Unpacked 2026 الذي أُقيم في مدينة سان فرانسيسكو، حيث استعرضت مستوىً استثنائياً من الأداء الصوتي المدعوم بقدرات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتمثل سلسلة Galaxy Buds4 تطوراً جوهرياً في عالم الأجهزة الصوتية القابلة للارتداء؛ إذ أعيد تصورها لتكون بمثابة مساعد صوتي شخصي يجمع بين الصوت الذكي وراحة الاستخدام طوال اليوم.



التصميم: راحة قائمة على البيانات لملاءمة مثالية

تجسد سلسلة سماعاتGalaxy Buds4 مفهوم الهندسة الدقيقة في أبهى صورها؛ فقد استند تطويرها إلى تحليل أكثر من 100 مليون نقطة بيانات عالمية متعلقة بأشكال الأذن، وإجراء 10,000 محاكاة لضمان الملاءمة التامة. وتتميز السماعات بتصميم مريح ومطور يوفر راحة مستدامة حتى عند ارتدائها لفترات طويلة.



كما جرى تعزيز تجربة التحكم من خلال أزرار التحكم التي صُممت بشكل منخفض في الموضع الطبيعي للأصابع، مما يعزز الاستجابة اللمسية ويتيح تحكماً بديهياً وسلساً.



وإلى جانب ذلك، تتميز علبة الشحن بتصميم شبه شفاف يمكّن المستخدمين من التحقق بسهولة من وجود السماعات وحالة شحنها، في تجسيد واضح للاهتمام المتوازن بين العملية والأناقة الجمالية.



الألوان: كلاسيكية عصرية بلمسات استثنائية

تتميز سلسلة سماعات Galaxy Buds4 بتصميم لافت، إذ يتوفر الإصداران (Standard وPro) باللونين الأبيض والأسود الكلاسيكيين، مع تشطيبات ناعمة تعكس طابعاً أنيقاً ومتطوراً. كما ينفرد إصدار Galaxy Buds4 Pro بلون الذهب الوردي الحصري عبر المتجر الإلكتروني، وهو لون يضفي لمسة راقية ببريقه الهادئ ودرجة لونه الوردية الدافئة، مما يحوّل السماعة إلى إكسسوار عصري يجمع بين الأناقة والتميّز.



الصوت: تجربة غامرة تفيض بالحيوية

تتجلى القدرات الحقيقية لسماعات Galaxy Buds4 Pro عند الاستماع؛ حيث قدمت سامسونج لأول مرة مضخماً للصوت بدون حواف، مما ساهم في زيادة مساحة سطح الاهتزاز بنسبة 20% تقريباً مقارنة بالطراز السابق. وتتجلى نتيجة هذا الابتكار في صوت جهير أكثر عمقاً وقوة، يتناغم مع ترددات عالية واضحة ونقية، وكل ذلك بدقة صوت فائقة تبلغ 24 بت / 96 كيلوهرتز تحاكي التسجيل الأصلي.



وعلى صعيد عزل الضجيج، شهدت السلسلة تطوراً ملحوظاً؛ حيث يعمل نظام إلغاء الضوضاء النشط المطور وفق خوارزمية محسنة تتكيف مع شكل أذن المستخدم وطريقة ارتدائه للسماعة. وحتى في القاعات الصاخبة، يوفر النظام تجربة غامرة تمنح المستخدمين مساحة استماع شخصية هادئة. كما يضمن نطاق ضبط موازن الصوت الموسع جودة صوت ثابتة دون أي تغير في النغمات، بصرف النظر عن وضعية السماعة.



ولم تتوقف التحسينات عند هذا الحد، بل شملت جودة المكالمات أيضاً؛ إذ توفر تقنية Super Clear Call المدعومة بالتعلم الآلي صوتاً نقياً في البيئات المزدحمة، ومع دعم عرض النطاق الترددي الذي يصل إلى 16 كيلوهرتز، ليصل الصوت بوضوح تام وخالٍ من الضجيج المحيط.



منظومة سماعات جالاكسي: تحكم سلس دون استخدام اليدين

تصل سلسلة سماعات Galaxy Buds4 إلى ذروة إمكاناتها عند اقترانها بأجهزة جالاكسي؛ فبمجرد فتح علبة الشحن، تظهر نافذة منبثقة للاتصال الفوري تضمن اقتراناً سلساً. ويمكن للمستخدمين ضبط مستويات إلغاء الضوضاء أو تغيير الإعدادات مباشرة من لوحة الإعدادات السريعة دون الحاجة لفتح تطبيق Galaxy Wearable



ومن المزايا البارزة أيضاً ميزة إيماءات الرأس التي استُحدثت مؤخراً، حيث تتيح إيماءة بسيطة بالرأس للمستخدمين الرد على المكالمات دون استخدام اليدين، وهو حل مثالي أثناء ممارسة الرياضة أو حمل الأغراض. كما يمكن من خلال الأوامر الصوتية تشغيل مساعدي الذكاء الاصطناعي مثلGemini وPerplexity، مما يقلل الحاجة لإخراج الجهاز من الجيب.