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الخميس، 12-11-2020 12:50 م

نظرة فاحصة على ساعة Huawei WATCH FIT الجديدة وشاشتها الأنيقة ذات الدقة العالية!

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الوكيل الاخباري - كلنا نحب الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية، ولكن في بعض الأحيان قد يكون الحصول على الساعة المناسبة أمرًا صعبًا بعض الشيء.

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هل ترغب في اختيار واحدة مليئة بميزات الصحة واللياقة فقط، أو ربما ساعة بإمكانك ارتداؤها لتناول العشاء بعد تمرين شاق في الصالة الرياضية؟ كيف تختار بالضبط بين التصميم والخصائص؟ هواوي لديها الإجابة، وتسهّل عليك اختيار الاثنين سويًا. يتضح هذا في التصميم الجديد لـساعة Huawei WATCH FIT مع شاشة أنيقة عالية الدقة، والتي ستتوفر قريبًا في السوق الأردني!


دعونا نلقي نظرة فاحصة على الشاشة أولاً. تأتي الساعة الذكية مع شاشة AMOLED عالية الدقة قياس 1.64 بوصة، وهذه الشاشة الكبيرة ستترك انطباعًا إيجابيًا لديك، وهي متناسبة تمامًا مع معصمك ومريحة للارتداء. تأتي الشاشة أيضًا بـ 326 نقطة في البوصة بدقة 456×286 مع مجموعة ألوان تبلغ 16.7 مليون لون، مما يعني أنه يمكنك الاستمتاع بتجربة مشاهدة مشرقة وغامرة.


ستقضي الكثير من الوقت في النظر إلى هذه الشاشة، لذلك من الأفضل أن تتأكد من أنها تبدو جيدة وأن تكون لها هوية فريدة. بفضل تنوع واجهات الساعة، يمكنك الاختيار من بين أكثر من 130 نمطًا مختلفًا للحصول على المظهر المثالي.

 

يمكنك الحصول على واحدة للعمل، وأخرى لإطلالة غير رسمية، وحتى واحدة عندما تكون في صالة الألعاب الرياضية. إذا لم تجد واجهتك المفضلة من بين تلك الخيارات لا داعي للقلق، لأن النظام البيئي لوجه الساعة المفتوح من هواوي يضمن أن عددًا كبيرًا من مصممي الواجهات سيعملون على المزيد من الخيارات! بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا تخصيص وجه الساعة، مما يعني أنه يمكنك تحديد البيانات التي سيتم عرضها وفقًا لاحتياجاتك.


ساعة Huawei WATCH FIT أكثر من مجرد شاشة رائعة، فهي تتميز أيضًا بعمر بطارية قوي يدوم 10 أيام بشحنة واحدة. بفضل مجموعة الشرائح عالية الكفاءة وخوارزميات توفير الطاقة الذكية، إلى جانب دعمها للشحن السريع، تضمن لك عمر بطارية طويل ووقت قصير لإعادة شحنها.


بالنسبة لأولئك الذين يهتمون بصحتهم العامة، تتيح لك ساعة Huawei WATCH FIT تتبع معدل ضربات القلب والنوم ومراقبة تشبع الأكسجين في الدم (SpO2) بذكاء ودقة.

 

ميزات مثل مراقبة تشبع الأكسجين في الدم وتقنيات Huawei TruSleep™ 2.0، وHuawei TruSeen™ 4.0 و™Huawei TruRelax، لا تعدك فقط بالمراقبة والتحديثات المنتظمة، ولكن أيضًا بالنتائج الدقيقة لمساعدتك على تتبع كل ذلك.

 

من ناحية أخرى، يمكن لعشاق اللياقة البدنية الاستمتاع بميزات مثل 12 دورة تدريبية جاهزة، بما في ذلك، 44 عرضًا للوضعية المتحركة، والتي تعمل بشكل أساسي كمدرب شخصي على معصمك! بالإضافة إلى ذلك، يمكن للساعة أيضًا تتبع 96 وضعًا مختلفًا للتمرين، بما في ذلك، 11 تمرينًا احترافيًا، و85 تمرينًا آخر مع بيانات دقيقة.


تضع هواوي أيضًا "الذكاء" في ساعاتها مع ميزات ذكية مثل المكالمات الواردة وتذكيرات الرسائل، وإمكانية التقاط الصور من عن بُعد، والتحكم في تشغيل الموسيقى، وغيرها الكثير من المزايا التي تمنحك تجربة سلسة كل يوم وفي كل مكان.


إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية جديدة، فهذه الميزات مع تصميمها المذهل كافية لإقناعك بالحصول على ساعة Huawei WATCH FIT الجديدة التي يمكنها القيام بكل ذلك سواء للعمل أو في الأيام العادية أو التدريبات النشطة.

 

ستتوفر ساعة Huawei WATCH FIT في السوق الأردني ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني الجاري بسعر 83 دينارًا، وبثلاثة ألوان رائعة هي، الوردي الساكورا، الأخضر المشرق، والأسود الحالك، فلا تتردد باقتنائها فور طرحها لتعيش تجربة استثنائية.



 




 

 


 

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