(نهج المنار GWM الأردن) تطلق حملتها الرمضانية (الفرحة فرحتين) لعملائها في المملكة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة نهج المنار للتجارة العامة، الوكيل الحصري لعلامة GWM في الأردن، عن إطلاق حملتها الرمضانية الكبرى لعام 2026 تحت شعار (الفرحة فرحتين). وتُعد الحملة من أقوى وأكثر الحملات تكاملًا في سوق السيارات المحلي، لما تجمعه بين جائزة كبرى ومزايا وخدمات ما بعد البيع التي تمنح العملاء راحة بال استثنائية.

وتمنح (نهج المنار) عملاءها فرصة مميزة للدخول في سحب لربح سيارة HAVAL Jolion كجائزة كبرى (مجمركة ومرخّصة بالكامل)، وذلك لكل عميل يقوم بشراء أي سيارة من علامة GWM خلال فترة الحملة الممتدة من 18 فبراير وحتى 18 يونيو 2026، وذلك بموافقة وزارة الصناعة والتجارة رقم 2026-1-458608



مزايا حصرية وكفالات وصيانة وتمويل

إلى جانب فرصة الفوز بالجائزة الكبرى، أعلنت الشركة عن حزمة من المزايا الحصرية لكل مشتري خلال فترة الحملة، تشمل:



• كفالة ممتدة: مليون كيلومتر أو عدّاد مفتوح أو 10 سنوات (أيّهما أسبق).

• الصيانة الدورية: 3 سنوات مجاناً.

• تأمين شامل + ترخيص + تسجيل: مجاناً

• تمويل بمرابحة إسلامية: بنسبة 1.99%



وفي تعقيب على إطلاق الحملة، صرّح السيد عمار الكفارنة، المدير العام لشركة نهج المنار، قائلاً: لقد صممنا حملة (الفرحة فرحتين) لتكون الأضخم والخارجة عن المألوف، بما تتضمنه من مزايا وهدايا تهدف للوصول إلى أكبر شريحة من عملائنا. التميز هنا ليس فقط بقيمة الجائزة الكبرى، بل بحزمة الأمان التي يحصل عليها العميل فور الشراء؛ فنحن لا نبيع سيارة فحسب، بل نبيع راحة بال تمتد لمليون كيلومتر، مع تحملنا لكافة مصاريف الجمركة والتسجيل والترخيص للجائزة الكبرى.



وتتوفر طرازات GWM في معرض الشركة الرئيسي في عمّان (شارع مكة)، وفي معرض الوكيل المعتمد برقش في إربد، حيث تدعو (نهج المنار) المهتمين لزيارة المعارض والتعرّف على تفاصيل المزايا، إضافة لحجز تجربة قيادة.