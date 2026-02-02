نهج المنار (Great Wall Motors) وطقس العرب يعلنان عن شراكة استراتيجية لتعزيز تجربة المستخدم في الأردن

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة نهج المنار، الوكيل الرسمي والحصري لعلامة جريت وول موتورز (GWM) في المملكة الأردنية الهاشمية، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة - طقس العرب، المنصة الأولى والأكبر للأرصاد والخدمات الجوية الرقمية في المنطقة.



تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الحضور الرقمي لعلامة جريت وول موتورز، بما في ذلك طرازات HAVAL وPOER وTANK، من خلال الاستفادة من قاعدة المستخدمين الواسعة لتطبيق وموقع طقس العرب، والحلول الإعلانية المبتكرة المعتمدة على البيانات والطقس والموقع الجغرافي.



محاور الشراكة الرئيسية:

اضافة اعلان



التواجد الرقمي الذكي:

إطلاق حملات إعلانية مستهدفة عبر تطبيق وموقع طقس العرب تصل إلى ملايين المستخدمين في الأردن، مع إمكانية تحسين استهداف الرسائل بناءً على الموقع الجغرافي وسلوك المستخدم.



ربط المحتوى بالظروف الجوية:

تقديم محتوى ونصائح ترويجية وتوعوية مرتبطة بحالة الطقس (أمطار، غبار، برد، موجات حارة…)، بما يعزز مفهوم السلامة والأداء العالي لسيارات GWM في مختلف الظروف الجوية على طرقات الأردن.



رعاية النشرات والخدمات المميزة:

حضور علامة نهج المنار كشريك في عدد من الخدمات الريادية التي يقدمها طقس العرب داخل التطبيق والموقع، بما يضمن وصولاً مباشراً وفعالاً للجمهور المستهدف خلال أوقات ذروة متابعة التحديثات الجوية.



وفي تعليق له على هذه الشراكة، قال عمار كفارنة، المدير العام لشركة نهج المنار – جريت وول موتورز في الأردن: نحن في نهج المنار نسعى دائماً للوصول إلى عملائنا من خلال المنصات الأكثر موثوقية وتأثيراً. شراكتنا مع طقس العرب ليست مجرد تعاون إعلاني تقليدي، بل خطوة استراتيجية لربط قوة ومتانة سيارات جريت وول موتورز بنمط حياة المواطن الأردني، الذي يولي أهمية كبيرة لتوقعات الطقس في تنقلاته اليومية ومغامراته على الطرق داخل وخارج المدينة.



من خلال هذه الشراكة، سنتمكن من تقديم رسائل أكثر ارتباطاً بسياق حياة المستخدم وظروف الطريق الفعلية، بما يعكس قيم العلامة في السلامة، الاعتمادية، والتكنولوجيا الذكية.





من جانبه، أعرب فراس شعبان، المدير العام لـطقس العرب في الأردن، عن اعتزازه بهذه الشراكة قائلاً:

سعدنا انضمام شركة نهج المنار – جريت وول موتورز إلى قائمة شركائنا الاستراتيجيين. نحن نؤمن أن التقاطع بين البيانات الجوية واحتياجات قطاع السيارات يخلق فرصاً تسويقية كبيرة، ويتيح تقديم محتوى وإعلانات مبنية على سياق حقيقي يضيف قيمة واضحة للمستخدم الأردني. ونتطلع للعمل معًا على تطوير نماذج تواصل ذكية تربط بين حالة الطقس، وسلامة القيادة، وأداء المركبة.



تأتي هذه الخطوة لتؤكد ريادة شركة نهج المنار في تبني أساليب تسويقية عصرية قائمة على البيانات والتحول الرقمي، وتعزز من مكانة سيارات GWM كخيار أول يجمع بين التكنولوجيا، القوة، والذكاء، ويلبّي متطلبات السائق في السوق الأردني بمختلف فئاته واحتياجاته.