الثلاثاء 06-06-2023
الوكيل الاخباري

إخماد 214 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

انطلاق أعمال قمة الجيل الخامس في عمّان

العثور على طفلة مقتولة بأداة حادة في غزة

مؤسسات التمويل الأصغر: لم يتخذ أي قرار حول تأجيل أقساط قروض الشهر الحالي

الجمارك تحبط تهريب 400 ألف حبة من الكبتاجون

ذبحتونا: ثلثا المقبولين ببرامج ماجستير طب الأسنان في "التكنو" غير أردنيين

أفغانستان: قتلى من بينهم نائب حاكم إقليم في انفجار سيارة (صور)

أموال الضمان يكشف نتائج إعلان توظيف قانوني وقانوني مساعد - أسماء

فيديو - لحظة العثور على أفعى داخل مركبة في إربد

155 مليون دولار تحويلات العمالة الأردنية بقطر في الثلث الأول من العام

الثلاثاء، 06-06-2023 09:10 ص

نهنىء صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله وصاحبي السمو الملكي الأمير الحسين ولي العهد والاميرة رجوة الحسين بمناسبة زفاف سموهما

WhatsApp Image 2023-06-05 at 9.26.32 PM


الوكيل الإخباري - تزينت طائرات الشركة " الأردنية للطيران " برفع صور الأمير الحسين والاميرة رجوة الحسين على مقدمة الطائرات وبداخلها .
وابتهاجاً بهذه المناسبة قامت الأردنية للطيران بالعديد من الفعاليات خلال الأسبوع الأخير من موعد الزفاف ، معبرين عن مدى محبتهم لقيادتهم الهاشمية وفرحتهم بزفاف ولي العهد الحسين ، ارتدت كافة مباني الشركة عباءتها الجديدة مطرز على جانبها الأيمن صورة لاغلى العرسان على قلوبنا الحسين ورجوة الحسين وعلى الجانب الايسر للمباني العلم الأردني . كما عمدت الشركة على وضع شعار "نفرح بالحسين" وصور ولي العهد على كافة السيارات التابعة لها .
وبدورهم قام موظفي الشركة من اداريين ومظيفي بارتداء زي خاص يتناسب مع المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً مطبوع عليه نفرح بالحسين ، يوزعون الحلوى داخل مطار الملكة علياء على المسافرين القادمين والمغادرين ، وعلى الماره من امام مباني الشركة، يهتفون ويدبكون في المطار وامام مباني الشركة ابتهاجا بمناسبة زفاف امير الشباب الحسين والاميرة رجوة الحسين.
وبقلوب ملئها المحبة احتفل طياري ومظيفي الشركة عند مرور الموكب الأحمر بتوزيع الورد والحلوى على مستقبلي الموكب من أبناء الوطن .
تستمر كافة مظاهر الفرح على قدمة طائرات الأردنية للطيران تحلق في السماء وتجوب البلدان .

اضافة اعلان











 




 

 


 

إقرأ ايضا
McDonald's Logo

هدية شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن – للمملكة في عيد استقلالها السابع والسبعين

WhatsApp Image 2023-06-06 at 11.09.32 AM

سامسونج إلكترونكس تدعو الجمهور لحضور Bespoke Life 2023

WhatsApp Image 2023-06-05 at 4.52.18 PM

اتفاقية تعاون استراتيجية بالسوق العقاري الأردني

IMG_5491

مجموعة فاين الصحية القابضة تستقبل الفوج الرابع من "أكاديمية فاين"

ara

البنك العربي أول بنك في الأردن يطلق خدمة "فيزا دايركت" بالتعاون مع فيزا

2

شركة صن دايز للسياحة والسفر تحتفل بزفاف ولي العهد

أخبار متعلقة
2

شركة صن دايز للسياحة والسفر تحتفل بزفاف ولي العهد

5f7eda57-bank_al_etihad-01

بنك الاتحاد يفرح بالحسين ويتبرع بمبلغ 100 ألف دينار نحو استدامة أحد المشاريع الغالية على قلبه

s5

زين تحتفل بزفاف ولي العهد في سماء العقبة بأضخم عرض درون في المملكة

350237930_279153074672546_6677007506411560567_n

زين تقيم أضخم عرض درون بمناسبة زفاف ولي العهد

الصورة الأساسية

تطبيق جيني يشارك الأردنيين والعائلة الهاشمية الفرح ويقيم احتفالاً في مكاتبه بمناسبة زفاف ولي العهد

DSC_2708

الاردنية للطيران تزين مبانيها بمناسبة زفاف ولي العهد