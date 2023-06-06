نهنىء صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله وصاحبي السمو الملكي الأمير الحسين ولي العهد والاميرة رجوة الحسين بمناسبة زفاف سموهما

الوكيل الإخباري - تزينت طائرات الشركة " الأردنية للطيران " برفع صور الأمير الحسين والاميرة رجوة الحسين على مقدمة الطائرات وبداخلها .

وابتهاجاً بهذه المناسبة قامت الأردنية للطيران بالعديد من الفعاليات خلال الأسبوع الأخير من موعد الزفاف ، معبرين عن مدى محبتهم لقيادتهم الهاشمية وفرحتهم بزفاف ولي العهد الحسين ، ارتدت كافة مباني الشركة عباءتها الجديدة مطرز على جانبها الأيمن صورة لاغلى العرسان على قلوبنا الحسين ورجوة الحسين وعلى الجانب الايسر للمباني العلم الأردني . كما عمدت الشركة على وضع شعار "نفرح بالحسين" وصور ولي العهد على كافة السيارات التابعة لها .

وبدورهم قام موظفي الشركة من اداريين ومظيفي بارتداء زي خاص يتناسب مع المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً مطبوع عليه نفرح بالحسين ، يوزعون الحلوى داخل مطار الملكة علياء على المسافرين القادمين والمغادرين ، وعلى الماره من امام مباني الشركة، يهتفون ويدبكون في المطار وامام مباني الشركة ابتهاجا بمناسبة زفاف امير الشباب الحسين والاميرة رجوة الحسين.

وبقلوب ملئها المحبة احتفل طياري ومظيفي الشركة عند مرور الموكب الأحمر بتوزيع الورد والحلوى على مستقبلي الموكب من أبناء الوطن .

تستمر كافة مظاهر الفرح على قدمة طائرات الأردنية للطيران تحلق في السماء وتجوب البلدان .

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