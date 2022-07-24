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الأحد، 24-07-2022 09:16 ص

نوبلز العقارية " تعلن عن بيعها مشروع "مدينة الشهد (3)" خلال أسبوع واحد من إطلاقه

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "نوبلز العقارية" عن اكتمال بيع مشروع "مدينة الشهد (3)" خلال أقل من أسبوع على إطلاقه، وكانت الشركة أطلقت المشروع على مساحة (73,000م2) بتاريخ 19 حزيران 2022، والذي يعتبر أول مجمع سكني مغلق على طريق المطار يضم (90) قطعة أرض سكنية و(6) قطع أراضي تجارية ببنية تحتية متكاملة، وبأسعار منافسة ونظام تقسيط مريح.

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وبحسب البيان الصحفي الذي أصدرته الشركة بالأمس، فإن المشروع يقع ضمن الموقع الاستراتيجي الذي يلتقي فيه طريق المطار بالطريق التنمويب العاصمة عمان، وقد استحوذت عليه الشركة مؤخراً، خلال صفقة مع أحد البنوك الأردنية ضمن خطتها لزيادة محفظتها العقارية في المنطقة ذاتها.


وقال المهندس "وائل قاسم" مدير عام شركة "نوبلز العقارية" أن الأسلوب الجديد الذي اتبعته الشركة في تطوير “مدينة الشهد (3)" كمجمع سكني مغلق ضمن بيئة آمنة وتوفير أنظمة المراقبة والحماية مما يعطي أكبرقدرممكن من الراحة والرفاهية والهدوء لسكان المشروع وتطوير المرافق الترفيهية بطريقة عصرية أدى إلى بيع المشروع بالكامل بعد أقل من أسبوع على إطلاقه.

وأكّد "قاسم" بأن ثقة عملائنا ورضاهم عن تجربتهم في مشاريع الشركة السابقة بالإضافة إلى الموقعالمميز الذي يقع به المشروعوسهولة الوصول إليهوتوفير الشركة لخيار التقسيط من خلالها دون زيادة في الأسعار وخدمة ما بعد البيع التي تقدمها الشركةلعملائها كان لهم دوراً هاماً كذلك في نجاح بيع المشروع في وقت قياسي، معتبراً ذلك امتداداً لسلسلة النجاحات التي حققها مشروعي"مدينة الشهد (1)"و "مدينة الشهد (2)".

من جانبه صرّح المهندس "عمر عايش" رئيس مجلس إدارة مجموعة "نوبلز" إن مشروع “مدينة الشهد (3)” يمثل نقلة نوعية للمجمعات السكنية في السوق الأردني بما يتمتع به من خدمات مميزة ونمط حياة فريد، مضيفاً أن بيع المشروع خلال فترة زمنية قياسية يعزز خطة الشركة التي رسمتها للتوسع في السوق الأردني.

وأوضح عايش بأن الشركة تستعد لإطلاق مشروعها الجديد "مدينة الشهد (4)" خلال الشهر القادم والذي يعتبرجزء من حزمة المشاريع التي أعلنت عنها الشركة مؤخرا في كل من القطاع العقاري والسياحي والصناعي ضمن رؤيتها لتطوير مدن مستدامة وصديقة للبيئة وبخدمات مميزة.

ومن الجدير ذكره بأن مجموعة نوبلز تأسست في دبي في العام 2008، على يد رجل الأعمال عمر عايش، ويشمل عملها تملك وتطوير وإدارة مشاريع التطوير العقاري التجارية والإسكانية ومتعددة الاستعمال، وتباشر نوبلز أعمالها التطويرية في عدة مناطق من العالم، منها الولايات الأمريكية المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، وتركيا وشمال أفريقيا.

 


 




 

 


 

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