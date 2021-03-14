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نوبلز العقارية تفتتح البيع للمرحلة الثالثة والأخيرة في مدينة الشهد

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الأحد، 14-03-2021 03:10 م

نوبلز العقارية تفتتح البيع للمرحلة الثالثة والأخيرة في مدينة الشهد

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة نوبلز العقارية افتتاحها البيع للمرحلة الثالثة في مشروعها مدينة الشهد الذي يقع ضمن موقع استراتيجي مميز.

وبينت الشركة أنها افتتحت البيع للمرحلة الثالثة قبل الوقت المقرر لذلك بعد الانتهاء من بيع المرحلة الأولى والثانية خلال مدة زمنية قياسية والتي بلغ حجم مبيعاتها في تلك المرحلتين (100%)، موضحة أن المشروع رغم جائحة كورونا إلا أنه يعتبر الأسرع مبيعاً والخيار الأول للسكن والاستثمار في محيط طريق المطار.

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بدوره قال المدير التنفيذي للشركة المهندس وائل قاسم أن إطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة جاء قبل الوقت المحدد لها في الخطة الزمنية المعدة للبيع بفترة تتجاوزالستة أشهر وذلك للطلب الكبيرعلى المشروع  وبين ان المرحلة الثالثة ضمَّت مجموعة من الأراضي السكنية المفروزة ضمن خيارات متعددة تتكون من مساحات متفواته تتراوح ما بين (750 متر مربع إلى 1000 متر مربع) وجميعها مزودة بخدمات عامة من شبكة طرق حديثة وشبكة كهرباء ومياه كاملة، إضافة إلى أن تصميم المشروع يحتوي على مناطق خاصة بالخدمات العامة والمدارس والحدائق لتوفير سبل الراحة والرفاهية للمالكين.


وأشار ان افتتاح المرحلة الأخيرة جاء ليوفر المزيد من الفرص الاستثمارية و السكنية  داخل المشروع، حيث تتميز بأنها من أجمل أراضي مدينة الشهد وأكثرها فخامة و بموقعها الاستراتيجي الذي يعتبر النقطة الأقرب في المشروع إلى طريق المطار حيث تبعد مدينة الشهد عن جامعة الشرق الأوسط 400 متر فقط، عند التقاء شارع المطار بالشارع التنموي ويعد أحد أكبر المشاريع العقارية الأقرب لقلب العاصمة عمان، وهو عبارة عن قطع أراضي وفلل جاهزة ذكية وحديثة صديقة للبيئة واقتصادية.


وأشار أيضا إلى أنه تم طرح مشروع أراضي مدينة الشهد في الأسواق العقارية بأسعار منافسة ونظام تقسيط مريح يناسب جميع العملاء، كما أن شركة نوبلز أوجدت خيارين للتقسيط، حيث أن الخيار الأول يشمل التقسيط لمدة تصل إلى ثلاثة سنوات دون أي زيادة على السعر، أما الخيار الثاني فهو خيار  التقسيط  لمدة تصل إلى 10 سنوات من خلال نظام التأجير التمويلي، موضحاً أن العميل سيحصل على إعفاء من رسوم التسجيل عند التملك.


وتعد شركة نوبلز العقارية أحد أكبر الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري منذ عام ٢٠٠٨ التي تعمل على تملك وتطوير وإدارة المشاريع  العقارية داخل المملكة وخارجها.


ومن الجدير بالذكر أن شركة نوبلز العقارية التي تأسست في دبي على يد رجل الأعمال عمر عايش لا تقتصر مشاريعها في المملكة الأردنية الهاشمية وإنما تباشر أعمالها لتتوسع في مختلف من المناطق، ومنها الولايات الأمريكية المتحدة، كندا، الخليج، شمال افريقيا وتركيا


 




 

 


 

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