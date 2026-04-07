نوبلز العَقارية تَفتتح جناحها التعريفي في سِيتي مول حتى 13 أبريل

الوكيل الإخباري- افتتحَت شركة نوبلز العَقارية جناحها التَّعريفي التّفاعلي في سِيتي مول، حيث تأتي هذه الخطوة ضمنَ استراتيجيَّة الشركة الهادِفة إلى تَعزيز قنوات التواصل المباشر مع الجُّمهور، ليقدّم فريق الشركة استشارات فورية ويعرِض مشاريع نوبلز المتنوّعة أمام الزُّوار حتى تاريخ 13 أبريل.

اضافة اعلان



ويُرحّب الجناح بزائريه يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً، لإطلاعهم على مشاريع نوبلز المختلفة، بما في ذلك "مدينة الشّهد 4" السّكنية ومدينة عمّان الصناعية واللوجستية "أليك" (ALIC)، والحُصول على استشاراتٍ عقارية مباشرة والتّعرف على المزايا التمويليّة المتاحة، التي تساعدهم على اتخاذِ قراراتٍ استثماريّة مدروسة.



وقَال رشيد جعارة، مديرعام شركة نوبلز العقارية - الأُردن: "يُسعدنا من خلال جناحِنا في سيتي مول لِقاء عُملائنا، والاستماع إلى احتياجاتهم ورغباتهم، ومساعدتهم على استكشاف فرصهم الاستثمارية بشكلٍ مُباشر."