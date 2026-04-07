نوبلز العَقارية تَفتتح جناحها التعريفي في سِيتي مول حتى 13 أبريل

نوبلز العَقارية تَفتتح جناحها التعريفي في سِيتي مول حتى 13 أبريل
نوبلز العَقارية تَفتتح جناحها التعريفي في سِيتي مول حتى 13 أبريل
الثلاثاء، 07-04-2026 08:15 م

الوكيل الإخباري-  افتتحَت شركة نوبلز العَقارية جناحها التَّعريفي التّفاعلي في سِيتي مول، حيث تأتي هذه الخطوة ضمنَ استراتيجيَّة الشركة الهادِفة إلى تَعزيز قنوات التواصل المباشر مع الجُّمهور، ليقدّم فريق الشركة استشارات فورية ويعرِض مشاريع نوبلز المتنوّعة أمام الزُّوار حتى تاريخ 13 أبريل.

ويُرحّب الجناح بزائريه يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً، لإطلاعهم على مشاريع نوبلز المختلفة، بما في ذلك "مدينة الشّهد 4" السّكنية ومدينة عمّان الصناعية واللوجستية "أليك" (ALIC)، والحُصول على استشاراتٍ عقارية مباشرة والتّعرف على المزايا التمويليّة المتاحة، التي تساعدهم على اتخاذِ قراراتٍ استثماريّة مدروسة.


وقَال رشيد جعارة، مديرعام شركة نوبلز العقارية - الأُردن: "يُسعدنا من خلال جناحِنا في سيتي مول لِقاء عُملائنا، والاستماع إلى احتياجاتهم ورغباتهم، ومساعدتهم على استكشاف فرصهم الاستثمارية بشكلٍ مُباشر."

 

أحدث الأخبار

نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس

عربي ودولي فانس: الإيرانيون ظنوا أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل لبنان وهو ليس كذلك

شعار جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان

تركيا تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

عربي ودولي توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من الخميس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة

علما إيران وإسرائيل.

عربي ودولي وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة

الأكثر مشاهدة