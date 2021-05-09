نوبلز العقارية تقدم كسوة العيد للأيتام للعام الخامس

الوكيل الاخباري - نفّذت شركة نوبلز العقارية كرنفال كسوة العيد للعام الخامس على التوالي لـ 100 طفل يتيم في العاصمة عمان بالإضافة إلى محافظتي المفرق والأغوار الجنوبية حيث أقيمت الفعالية بالتعاون مع جمعية سنحيا كراماً الخيرية، وشملت الفعالية اختيار الأطفال لملابس العيد والأحذية الجديدة في أجواء من التكافل والتعاون بمساعدة كادر الشركة وفريق الجمعية للعمل التطوعي بهدف إدخال الفرحة إلى قلوبهم.



من جانبه بيّن رئيس مجلس إدارة نوبلز العقارية السيد عمر عايش أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي تقدمها الشركة تجاه المجتمع بما يصب في توطيد الروابط الاجتماعية بين طبقات المجتمع لتقليل الهوة بين الغني والفقير لتحقيق معنى التكافل ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال.

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وأكد عايش حرص الشركة على دعم فئة الأيتام، وتوفير فرص جيدة لهم ومنحهم فرصاً عادلة، مضيفاً بأن نوبلز العقارية لديها برامج متخصصة بدعم التعليم الجامعي للأيتام، بل وتوفير فرص عمل للمتفوقين منهم مستقبلاُ، وأضاف أن ما تقدمه الشركة من دعم للطلاب المتفوقين والموهوبين والمبدعين هو ترجمة لرسالتها لدعم العلم والمعرفة التي تنتهجها الشركة منذ سنوات وهو ما يتوافق مع فلسفتها حول الإبداع والتميز، والتي تقدمها من خلال شراكات استراتيجية مع عدة جهات متخصصة في أكثر من (13) دولة حول العالم.



وأكد أن الجمعية والشركة حرصتا أثناء تنفيذ الكرنفال على مراعاة شروط السلامة العامة والتباعد الاجتماعي المتعلقة بفايروس كورونا حفاظاً على سلامة الجميع.





بدوره أكد الرئيس التنفيذي لجميعة سنحيا كراماً الخيرية بأن هذه الفعالية تأتي ضمن أحد المشاريع الخيرية الموسمية التي تنفذها الجمعية تخفيفاً من الأعباء الاقتصادية التي تلحق بالأسر العفيفة للتخفيف من كاهل أرباب تلك الأسر مساواة لهم مع سائر أطفال المجتمع.



يذكر بأن شركة نوبلز العقارية تأسست عام 2008 في مدينة دبي ولها العديد من المشاريع العقارية المتميزة في كل من دبي والأردن وتركيا وأمريكا وكندا وتقدم مئات المنح الجامعية سنوياً في أكثر من (9) دول حول العالم، بالإضافة إلى أنها الشركاء الاستراتيجيين والداعمين باستمرار لمشاريع "سنحيا كراما" وعملها الدائم على مدار العام.