الإثنين 16-05-2022
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الإثنين، 16-05-2022 10:15 ص

نوبلز العقارية تنهي أعمال البنية التحتية في مشروع الشهد (2)

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة شهد الأردن للتطوير العقاري إحدى شركات نوبلز العقارية والمطور الرئيسي لمشروع الشهد (2) انتهاءها من أعمال البنية التحتية في المشروع وفقاً لمتطلبات وزارة الإدارة المحلية.

وقال مدير عام شركة نوبلز العقارية المهندس وائل قاسم إن إنجاز أعمال البنية التحتية جاء وفقاً للجدول الزمني المخطط له حيث شملت الأعمال إنشاء شبكة طرق بأعلى المواصفات الهندسية بالإضافة إلى شبكة المياه والكهرباء، مضيفاً بأن الشركة قامت بتنفيذ أعمال جمالية إضافية داخل المشروع وفي المنطقة المحيطة به من شأنها الارتقاء بمستوى المشروع كإعادة تأهيل شبكة الطرق المحيطة والمؤدية للمشروع وتطوير الحديقة الداخلية وبناء البوابات وممرات للمشاة وزراعة المشروع وزيادة المساحات الخضراء وتخطيط شبكة الطرق وبناء الأطاريف الخرسانية وغيرها من الأعمال الأخرى، مؤكداً بأن الشركة تعمل حالياً على استكمال الإجراءات الرسمية اللازمة لإفراز المشروع وتسليم العملاء عقاراتهم بالمواعيد المحددة.

 


من جانبه أفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة نوبلز السيد عمر عايش بأن الانتهاء من أعمال البنية التحتية في مشروع الشهد (2) في الوقت المخطط له يضاف إلى النجاحات التي تحققها المجموعة في السوق العقاري الأردني، موضحاً بأن الشركة تستعد الآن لإطلاق مشروعها الجديد "الشهد (3)" وذلك خلال شهر مايو الحالي والذي يعتبر جزء من حزمة المشاريع التي تنوي المجموعة اطلاقها تباعاً بقيمة تتجاوز الــ (100) مئة مليون دولار في كل من القطاع العقاري والسياحي والصناعي ضمن رؤيتها لتطوير مدن مستدامة وصديقة للبيئة وبخدمات فريدة.

 


وكانت الشركة قد أعلنت مؤخراً بيعها مشروع الشهد (2) خلال أيام في طرح خاص لعملائها والذي اعتبرته الشركة انجاز على مستوى السوق الأردني.

ومن الجدير ذكره بأن مجموعة نوبلز تأسست في دبي في العام 2008، على يد رجل الأعمال عمر عايش، ويشمل عملها تملك وتطوير المشاريع التجارية والإسكانية ومتعددة الاستعمال، وتباشر نوبلز أعمالها التطويرية في عدة مناطق من العالم، منها الولايات الأمريكية المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، وتركيا وشمال أفريقيا.

 








 

 




 

 


 

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