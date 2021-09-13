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الإثنين، 13-09-2021 12:36 م

نوبلز العقارية توقع اتفاقية تصميم وإشراف لمشروعها الجديد مع شركة (ACE)

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الوكيل الاخباري - وقعت شركة شهد الأردن للتطوير العقاري إحدى شركات نوبلز العقارية اتفاقية تصميم وإشراف لمشروعها الإسكاني الجديد مع المكتب الهندسي الاستشاري العالمي (ACE) في مقر الشركة في عمان، حيث حضر الاتفاقية نيابة عن الشركة المدير التنفيذي المهندس وائل قاسم وعن المكتب الهندسي المدير العام المهندس جودت يغمور.

وبموجب الاتفاقية سيقوم الاستشاري بتصميم البنية التحتية وكذلك الإشراف على تنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع الاسكاني الجديد الذي تملكته الشركة مؤخراً من مجموعة المناصير الاستثمارية الكائن على طريق المطار بالقرب من جامعة الشرق الأوسط.

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من جانبه قال قاسم أن الشركة تسعى لتطوير المشروع من خلال تهيئة البنية التحتية بشكل كامل والتي تمثل شبكة طرق حديثة وشبكة مياه وكهرباء وكذلك تهيئة المداخل والمخارج وتجهيز الحدائق العامة للمشروع حسب المتطلبات والمعايير الهندسية العالمية وبأفضل المواصفات مبيناً بأن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن خطة الشركة لإطلاق المشروع نهاية هذا العام وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

وأوضح يغمور بأن المكتب الاستشاري سعيد بهذه الاتفاقية وباختياره لتصميم وتنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع قائلاً "سنضع كافة خبراتنا لتطوير المشروع بأسرع وقت ممكن وبتطبيق أفضل الممارسات الهندسية والمعايير الدولية ونسعى لتحقيق رؤية الشركة المتمثلة في تطوير نمط حياة فريد".

من جانب آخر قال رئيس مجلس إدارة نوبلز العقارية المهندس عمر عايش أن هذا المشروع يأتي استكمالاً لمشروع الشركة الأول "مدينة الشهد" الواقع في المنطقة ذاتها والذي أعتبر المشروع الأسرع مبيعاً في عمان والأكثر نمواً، موضحاً بأنه من المقرر الانتهاء من تطويره وإيصال الخدمات وإنشاء البنية التحتية له في أواخر عام 2021، والذي سيوفر مجموعة من قطع الأراضي ذات البنية التحتية المتكاملة ومجموعة من الفلل السكنية العصرية والذكية بشكل فريد، حيث سيحتوي على (42) قطعة سكنية و (2) قطعتين تجاريتين وسيتم طرحه قريباً في الأسواق العقارية بعد استكمال التطوير وبأسعار منافسة جداً.




وتعد مدينة الشهد التي أطلقتها شركة نوبلز العقارية أواخر العام 2019 وهو مشروعها الأول في المملكة الأردنية الهاشمية من المشاريع الأسرع نمواً والأكثر مبيعاً في الأردن وفقاً لمحللين حيث شمل المشروع على (212) قطعة أرض تجارية وسكنية إضافة إلى بناء الفلل الذكية والصديقة للبيئة، وقد صرحت الشركة مؤخراً بيعها أكثر من (80%) من المشروع.

يذكر بأن شركة نوبلز العقارية تأسست سنة 2008 في مدينة دبي على يد رجل الأعمال عمر عايش، ولها العديد من المشاريع العقارية المتعلقة ببناء المجمعات التجارية والإسكانية في كل من الولايات الأمريكية المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، وتركيا، وتتبع نهج فريد في عملها لإنشاء مشاريع عصرية تعنى في أدق التفاصيل، وتواكب المستجدات والاتجاهات المبتكرة في التطوير العقاري.

 




 

 


 

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