نوبلز العقارية توقع اتفاقية شراء مشروع عقاري من مجموعة المناصير

الوكيل الاخباري - وقّعت شركة شهد الأردن للتطوير العقاري إحدى شركات مجموعة نوبلز العقارية اتفاقية استحواذ وشراء لمشروع المناصير الإسكاني الكائن على طريق المطار مع مالكته مجموعة المناصير الاستثمارية في مقر المجموعة الأخيرة الكائن في عمان.



وبموجب الاتفاقية التي وقعها نيابة عن شركة شهد الأردن للتطوير العقاري المدير التنفيذي المهندس وائل قاسم وعن مجموعة المناصير الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس معين قداده فإن شركة شهد الأردن ستتملك المشروع وكافة الموافقات الممنوحة له سابقاً حيث ستقوم باستكمال التطوير وتوفير البنية التحتية وفقاً للقوانين الناظمة للمشاريع الإسكانية.

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من جهته قال رئيس مجلس إدارة نوبلز العقارية السيد عمر عايش، أن هذه الصفقة هي عملية الاستحواذ الثانية من نوعها في عمان استكمالاً لخطة نوبلز العقارية التوسعيّة في إطلاق مشاريع جديدة ونوعية وتمثل إضافة تكميلية إلى محفظة العقارات الراقية والمرموقة في المملكة، وسيضع هذا المشروع معياراً جديداً للعقارات السكنية المميزة في عمان، إذ نتطلع إلى تنمية المحفظة العقارية لنوبلز العقارية، والاستحواذ على أصول مميزة تجعل منها المشاريع المفضّلة للعملاء والمراقبين.



وبيّن المدير التنفيذي لنوبلز العقارية المهندس وائل قاسم أن هذا المشروع يأتي استكمالاً لمشروع الشركة الأول "مدينة الشهد" الواقع في المنطقة ذاتها والذي أعتبر المشروع الأسرع مبيعاً في عمان والأكثر نمواً، موضحاً بأنه من المقرر الانتهاء من تطويره وإيصال الخدمات وإنشاء البنية التحتية له في أواخر عام 2021، والذي سيوفر مجموعة من قطع الأراضي ذات البنية التحتية المتكاملة ومجموعة من الفلل السكنية العصرية والذكية بشكل فريد، حيث سيحتوي على (42) قطعة سكنية و (2) قطعتين تجاريتين وسيتم طرحه قريباً في الأسواق العقارية بعد استكمال التطوير وبأسعار منافسة جداً.



كما أوضح الرئيس التنفيذي لمجموع المناصير الاستثمارية السيد معين قداده أن المشروع يعتبر من أهم المشاريع المميزة التي بدأت المجموعة بتطويره وأن المجموعة تمد يد التعاون للجميع وتسعد باستكمال ونجاح المشاريع التي بدأت بها.



يذكر بأن شركة نوبلز العقارية تأسست سنة 2008 في مدينة دبي على يد رجل الأعمال عمر عايش، ولها العديد من المشاريع العقارية المتعلقة ببناء المجمعات التجارية والإسكانية في كل من الولايات الأمريكية المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، وتركيا، وتتبع نهج فريد في عملها لإنشاء مشاريع عصرية تعنى في أدق التفاصيل، وتواكب المستجدات والاتجاهات المبتكرة في التطوير العقاري.

