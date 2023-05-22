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الإثنين، 22-05-2023 09:08 ص

"نوبلز " تطلق البيع للمرحلة الثانية في "مدينة الشهد 4"

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة “نوبلز العقارية” افتتاحها البيع للمرحلة الثانية في مشروعها "مدينة الشهد (4)" بعد نجاحها في بيع المرحلة الأولى والذي يعتبر أكبر مجمّع أراضي سكنية مغلق على الطريق التنموي وبالقرب من طريق المطار.

وأوضحت الشركة أنها افتتحت البيع للمرحلة الثانية لعملائها قبل الوقت المقرر لذلك و قبل الطرح العام، مضيفةً أن مشروع "مدينة الشهد (4)" يتكون من ثلاث مراحل وبمساحة إجمالية (200,000م2).



وقال المدير التنفيذي للشركة المهندس "وائل قاسم"إن المشروع سيكون مزوّد ببنية تحتية متكاملة من شبكة طرق حديثة وشبكة كهرباء ومياه وصرف صحي بالإضافة إلى الحدائق والخدمات العامة ضمن بيئة آمنة ومغلقة لتوفير سبل الراحة والرفاهية للمالكين، موضحاً قاسم أن ما يتميز به المشروع من موقع استراتيجي وبنية تحتية حديثة ونظام أقساط مريح كانت جميعها عوامل اهتمام واقبال من العملاء مما أدى إلى سرعة بيع المرحلة الأولى.


من جانبه صرّح المهندس "عمر عايش" رئيس مجلس إدارة مجموعة "نوبلز" إن مشروع “مدينة الشهد (4)” يمثل نقلة نوعية للمجمعات السكنية في السوق الأردني بما يتمتع به من خدمات متكاملة  ونمط حياة فريد، مضيفاً بأن الشركة تستعد لإطلاق حزمة من المشاريع الجديدةخلال الفترة القريبة القادمة في كل من القطاع العقاري والسياحي والصناعي ضمن رؤيتها لتطوير مدن مستدامة وصديقة للبيئة وبخدمات مميزة.



يذكر أن شركة “نوبلز العقارية” تأسست سنة 2008 في مدينة دبي على يد رجل الأعمال عمر عايش، حيث نجحت الشركة في تطوير سلسلة مدن سكنية تحمل اسم "مدينة الشهد" وبيعها في فترة زمنية قياسية هي الأسرع في السوق الأردني وصولاً لمشروعها "مدينة الشهد (4)"، ولها العديد من المشاريع العقارية في كل من الولايات الأميركية المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، تركيا وشمال أفريقيا، حيث يشمل عملها تملك وتطوير المشاريع العقاري التجارية والإسكانية ومتعددة الاستعمال ضمن نهج فريد يهتم بأدق التفاصيل، ويواكب المستجدات والاتجاهات المبتكرة في التطوير العقاري.

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