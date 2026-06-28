نوفو نورديسك تعزز التزامها بالابتكار في مجال الرعاية الصحية عبر إطلاق ويجوفي في الأردن

جرى هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي أقيم في عمان، بحضور أخصائيين الرعاية الصحية وخبراء إدارة الوزن وممثلي وسائل الإعلام. وبعد الحصول على موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أصبح ويجوفي متوفرًا الآن في الأردن، مما يتيح للمرضى وأخصائيين الرعاية الصحية الوصول إلى خيار علاجي مبتكر وقائم على الأدلة العلمية.
حضر المؤتمر كل من السيدة ميس بطارسة، المدير العام لشركة نوفو نورديسك في المشرق العربي، إلى جانب مستودع أدوية خوري (الموزع المحلي لشركة نوفو نورديسك. كما ضمت قائمة المتحدثين الموقرين الدكتور فارس حداد، رئيس الجمعية الأردنية للغدد الصماء والسكري، والدكتور صفوان دبابنة، مدير مديرية الامراض الغير سارية في وزارة الصحة والدكتور زيد الكيلاني نقيب الصيادلة الاردنيين.
وخلال كلمتها في المؤتمر، أكدت السيدة ميس بطارسة على أهمية هذا الإنجاز، قائلة: "يعكس هذا الإطلاق اليوم التزامنا بتقديم أمل جديد للأشخاص في جميع أنحاء الأردن الذين يعانون من تحديات الوزن، وذلك من خلال توسيع نطاق الوصول إلى خيارات علاجية متطورة ومعتمدة. إنها خطوة جوهرية نحو حياة أكثر صحة وإيجابية، أو بعبارة أخرى، نحو حياة أكثر خفة".
وأكد الدكتور صفوان دبابنة على حجم التحدي الذي يواجهه الأردن، مشيرًا إلى أن زيادة الوزن والسمنة تمثلان أبرز قضايا الصحة العامة في البلاد، حيث تؤثران على نحو 60% من البالغين. كما شدد على أن الوعي المستدام والنهج القائمة على الأدلة العلمية تُعد ركائز أساسية لتحسين النتائج الصحية على المدى الطويل، وأن توسيع نطاق الوصول إلى خيارات علاجية معتمدة يدعم الجهود الوطنية المبذولة للتعامل مع هذا العبء المتنامي .
وسلط الدكتور فارس حداد الضوء على التأثيرات الصحية واسعة النطاق المرتبطة بزيادة الوزن، موضحًا ارتباطها بالعديد من الحالات الخطيرة بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية
والسكري، وارتفاع ضغط الدم، ومشاكل الجهاز التنفسي، وبعض أنواع السرطان، بالإضافة إلى تأثيراتها على الصحة النفسية والرفاهية العامة. كما أكد على أهمية توفير خيارات علاجية فعالة ومعتمدة لدعم أخصائيي الرعاية الصحية في تقديم رعاية شاملة لإدارة الوزن
وأكد الدكتور زيد الكيلاني على أهمية تكامل الجهود في الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن توفر دواء Wegovy في الأردن يمثل خطوة مهمة نحو نظام رعاية صحية أكثر استباقية وتركيزا على المريض. كما سلط الضوء على الدور الحيوي للصيادلة في ضمان الوصول الآمن إلى العلاجات المبتكرة، ودعم التزام المرضى بالعلاج، والعمل بشكل تعاوني مع مقدمي الرعاية الصحية لتحسين النتائج الصحية وتعزيز الرعاية الشاملة في جميع أنحاء المملكة.
تمثل زيادة الوزن والسمنة تحديًا صحيًا متناميا له تأثير كبير على صحة الأفراد ورفاههم وحياتهم اليومية، كما تفرضان ضغوطاً متزايدة على أنظمة الرعاية الصحية. ويعاني ما يقرب من مليار شخص حول العالم من السمنة، مما يجعلها واحدة من أكثر المخاوف الصحية إلحاحا في عصرنا الحالي.
في الأردن، تشير البيانات الصادرة عن المجلس الأعلى للسكان والتقرير العالمي للتغذية 2024-2026 إلى أن ما يقارب 60% من البالغين في الأردن يُصنفون على أنهم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تبني نهج شاملة وقائمة على الأدلة العلمية لإدارة الوزن.
وفي هذا السياق، يمثل توفر ويجوفي كخيار معتمد تحت إشراف أخصائيي الرعاية الصحية خطوة مهمة نحو توسيع الخيارات العلاجية القائمة على الأدلة العلمية للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.
ويجوفي (سيماغلوتيد 2.4 ملغ) هو ناهض لمستقبلات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 1-GP) ويُعطى مرة واحدة أسبوعيًا، وهو مخصص للإدارة المزمنة للوزن لدى البالغين والمراهقين الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق. يساعد سيماغلوتيد 2.4 ملغ في تقليل الشهية عبر زيادة الشعور بالامتلاء والشبع، مع الحد من الإحساس بالجوع وتقليل كمية الطعام المتناولة.
تدعم الأدلة السريرية دورة كجزء من نهج علاجي شامل. فقد أظهر برنامج الدراسات السريرية STEP أن استخدام سيماغلوتيد 2.4 ملغ، كعامل مساعد لتدخلات نمط الحياة، أدى إلى انخفاض ملحوظ ومستدام في الوزن مقارنة بالعلاج الوهمي (placebo)، مع متوسط انخفاضات تقارب %21 لدى البالغين الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن.
وبالإضافة إلى فقدان الوزن، فقد أظهرت الدراسة السريرية SELECT ، التي شملت 17,604 بالغين ممن يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 27 كغم/م2 أو أكثر، أن ويجوفي R (سيماغلوتيد 2.4 ملغ) أدى إلى انخفاض كبير إحصائيًا بنسبة 20% في خطر الوفاة الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ولديهم أمراض قلبية وعائية مؤكدة، دون وجود داء سكري من النوع الثاني.
وتدعم هذه النتائج مجتمعة دور سيماغلوتيد 2.4 ملغ كجزء من نهج شامل لإدارة الوزن، مما يساعد الأفراد على تحقيق أهدافهم الصحية والحفاظ عليها بمرور الوقت
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