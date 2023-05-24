نوكس ماتريكس: 10 سنوات من الأمن لتعزيز رؤية سامسونج لمستقبل أكثر أمناً

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طرحت سامسونج للإلكترونيات منصة الأمن "ماتريكس نوكس" قبل 10 سنوات. وتعد إحدى أفضل المنصات حماية في العالم، وتم تقديمها لأول مرة في المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة 2013.لقد سجلت الشركة عقداً من الحماية الرائدة عالمياً للهواتف المحمولة حول أنحاء العالم، وتطورت خلاله سامسونج نوكس إلى منصة أمان شاملة لحماية المليارات من المستهلكين والشركات. وتدرس سامسونج الآن المستويات التالية لأمن الأجهزة بالاعتماد على نوكس ماتريكس.ضمان الأمن إلى عالم متصل بشكل متزايدتمثل نوكس ماتريكس رؤية سامسونج لمستقبل يمكن فيه للأجهزة المتصلة بمنظومة واحدة حماية بعضها ومستخدميها. ويعتبر ذلك نهجاً شاملاً للأمن الذي يزداد أهمية مع اتصال المزيد من الأجهزة والأنشطة من حياتنا.ويمتلك العديد من المستخدمين حول العالم بالفعل مجموعة من الأجهزة المتصلة، بما في ذلك الأجهزة المحمولة والتلفزيونات والثلاجات والمكانس الكهربائية. ويدل وجود أكثر من 14 مليار جهاز متصل في السوق على اتساع هذا المشهد الذي لا يظهر أي علامات على التراجع.وتدرك سامسونج أنه رغم الفوائد التي تحملها، فإن زيادة الاتصال يمكن أن تؤدي إلى المزيد من ممارسات سوء الاستغلال. ولن تتمكن البنية التحتية الأمنية التقليدية التي تحمي الأجهزة الفردية من مواكبة ذلك، إذ يؤثر أحد الأجهزة المخترقة على الأجهزة الأخرى ضمن المنظومة ذاتها. وستواجه نوكس ماتريكس هذا التحدي من خلال مفهوم ثوري يمهد الطريق لضمان الأمن للعديد من للهواتف المحمولة والتلفزيونات والمزيد من الأجهزة المنزلية الأخرى.وتعمل أجهزة سامسونج المزودة بتقنية نوكس ماتريكس على حماية بعضها في شبكة موثوقة. وإذا تم اختراق أي منها، ستقوم نوكس ماتريكس بعزله عن المنظومة من أجل حماية الأجهزة الأخرى. ويمكن أن يساعد دعم نوكس ماتريكس للأجهزة إلى تحويل المنزل الذكي إلى درع ذكي، وكلما زاد عدد الأجهزة التي يتصل بها المستخدم، يصبح الأمان العام أقوى.توجد حالياً ثلاث ميزات أساسية في نوكس ماتريكس تضمن نجاحها. أما الأولى فهي Trust Chain التي تساعد الأجهزة على مراقبة بعضها للبحث عن أي تهديدات محتملة. والثانية Credential Sync التي تحمي معلومات المستخدم في أثناء نقل البيانات بين الأجهزة؛ بينما تعمل الميزة الثالثة Cross Platform SDK على تمكين الأجهزة الموجودة على أنظمة التشغيل والأنظمة الأساسية المختلفة (مثل Android و Tizen و Windows)، للانضمام إلى نوكس ماتريكس بمعايير أمان متناغمة معها. وبهذه الطريقة، يمكننا الحفاظ على أمان الأجهزة حتى في عالم يكون فيه الاتصال كثيفاً.وتدير نوكس ماتريكس كافة هذه العمليات بالاعتماد على تقنية البلوك تشين التي تعمل داخلها، ما يسمح للأجهزة المتوافقة بفحص بعضها بحثاً عن الانتهاكات وضمان السلامة من خلال المراقبة الذكية للتهديدات. ومن خلال تطبيق هذه الخطوات والمزيد من الميزات التي سيتم تقديمها، سيتمكن المستخدمون من الاستمتاع بالعديد من الأجهزة المتصلة بأمان وسهولة.الوصول إلى مستويات أعلى: أقوى معاًيتطلب إنشاء الأسس اللازمة لدخول العصر التالي لأمن الأجهزة إجراء الدراسات المتأنية. وفي هذا الصدد، تسير عمليات تطوير نوكس ماتريكس بقوة، ولكن هناك تحديات قبل الوصول إلى هذه الغاية. ومن ذلك على سبيل المثال التوفيق بين العديد من الأنواع المختلفة من المنتجات، مع أنظمة تشغيل ومعايير أمان مختلفة، في نظام قادر على العمل كمنظومة واحدة.وبما أن الأجهزة أصبحت أكثر اتصالاً، بات يتعين على سامسونج أيضاً التأكد من أنها ليست أكثر تعقيداً عند استخدامها. ونعمل من خلال نوكس ماتريكس على توفير الشفافية وحرية الاختيار للمستخدمين مع ضمان الحماية. ويجب أن يكون المستخدمون آمنين، مع إتاحة الفرصة لهم لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أجهزتهم، حتى يمكن حمايتهم من دون حدوث أي متاعب. ونتوقع أن تقوم نوكس ماتريكس بتنبيه المستخدمين بالمواقف التي قد تكون خطرة، مثل استخدام البرامج القديمة، وتقديم اقتراحات لأي خطوات تالية.وسيتم عرض قوة نوكس ماتريكس في حماية المنظومات المتصلة على مراحل، بدءاً من منتجات سامسونج جالكسي، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. وستتوفر الطرز المتوافقة مع نوكس ماتريكس اعتباراً من العام المقبل 2024، وستطرح مبدئياً مع الميزات الأساسية الثلاث المذكورة أعلاه، ويتوقع أن يتبعها المزيد عبر التحديثات. وسيتوسع هذا الجهد ليشمل أجهزة سامسونج المنزلية في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، تليها الأجهزة الشريكة، إذ تتواصل عمليات التطوير للتوافق معها.تاريخ من الابتكارات الآمنة الموثوقةتتمتع سامسونج بتاريخ طويل في تمكين أنواع مختلفة من الأجهزة للعمل معاً بسلاسة من خلال SmartThings. وتماشياً مع فلسفة الشركة في إتاحة التعاون المفتوح، فإنها تعمل أيضاً مع شركاء الصناعة الأكثر ثقة، ومجتمع الأمن السيبراني الأوسع لتحديد معايير الأمن وتوسيعها. ويتم ذلك من خلال تحديد العيوب بشكل أفضل قبل استفحالها. وانطلاقاً من شعار "عيون أكثر، رؤوس أكثر، حلول أفضل" تعمل هذه الخلفية كأساس رئيسي لجميع أجهزة سامسونج جالكسي، إلى جانب توفير الحماية الشاملة، والكشف عن التهديدات بطريقة آنية، حيث توجد هذه المزايا في كل طبقة من منتجاتها.وتعتبر نوكس ماتريكس أحدث تطور في التاريخ المبتكر للخصائص الأمنية التي توفرها سامسونج نوكس. وقدمت سامسونج مؤخراً Knox Vault، الحل الأمني الرئيسي الذي يعزل بيانات المستخدمين الأكثر حساسية لضمان عدم وقوعها في الأيدي الخطأ.واشتملت التطورات السابقة على حل TrustZone لتوفير بيئة آمنة داخل نظام التشغيل الرئيسي لتشغيل التطبيقات والعمليات الحساسة بشكل منفصل عن البرامج العادية. لذلك، يمكن الجمع بين العمل واللعب بشكل آمن على نفس الجهاز.وتطورت سامسونج نوكس أيضاً إلى Knox Suiteلمساعدة الشركات والمؤسسات الرئيسية في جميع أنحاء العالم على تأمين ونشر وإدارة أسطولها من الأجهزة بكفاءة من خلال برامج قابلة للتخصيص وسهلة الإدارة مع ضمان الأمن الشامل.ويعترف المحللون في الصناعة بجدوى سامسونج نوكس، ويحظى بأعلى التقييمات، ومنحت العديد من الوكالات الحكومية شهادات اعتماد لحل سامسونج نوكس على مدار العقد الماضي. ولهذا السبب تفخر سامسونج بهذا المنتج الذي تصفه على أنه إحدى أكثر منصات الأمان الموثوقة في العالم بفضل مستوى الأمان الدفاعي.ومن خلال هذا السجل الهائل، نعتقد أن سامسونج نوكس هو الأفضل لتحديد الحقبة التالية من أمن الأجهزة. وستساعدنا التكنولوجيا المتصلة في ضمان حياة أفضل وتجارب أفضل، إذ لا يعني بأي حال أن المزيد من الاتصال يحمل معه المزيد من المخاطر. ومن خلال توفيرها سامسونج نوكس، تضع سامسونج الأساس لغد أكثر أمناً لنكون أقوى معاً.