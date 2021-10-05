هاتف HUAWEI nova 8 والجهاز اللوحي HUAWEI MatePad 11 متوفران الآن في السوق الأردني

الوكيل الاخباري - أطلقت هواوي هاتف HUAWEI nova 8؛ أحدث إضافة إلى سلسلة nova القوية في الفئة المتوسطة الذي يطلق عليه اسم الهاتف الأكثر جمالاً، والجهاز اللوحي HUAWEI MatePad 11 الذي يجلب مستوى جديدًا من المنتجات الرائدة التي تهدف إلى التركيز على الإنتاجية والترفيه، وهما متوفران حاليًا في السوق الأردني. دعونا نتعرف على أبرز مميزات كلّ منهما.

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HUAWEI nova 8... عصر جديد من التألق



يتميز HUAWEI nova 8 بهيكل نحيف وخفيف يزن 169 جرامًافقط، ويمزجبين التكنولوجيا والجمال في كل من الأمام والخلف، إذ يتمتع بتصميم زجاجي منحنٍ، مع الاحتفاظ بالأزرار الموجودة على الجانب للوظائف والجمال.

وباستخدام عملية طحن الزجاج المتطورة، فإن الحواف المنحنية من الأمام والخلف تتناسب تمامًا مع الإطار المعدني الأوسط، مما يجعله ناعمًا وأنيقًا.



ويأتي الهاتف مزودًا بكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي لتمكّن المستخدمين من الاستمتاع بمجموعة واسعة من التصوير الفوتوغرافي المهني وميزات الفيديو للحصول على نتائج مذهلة.

وتتكون الإعدادات من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل عالية الدقة، وكاميرا بزاوية عريضة جدًا بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا بوكيه بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط مجموعة واسعة من سيناريوهات التصوير اليومية.



وبالإضافة إلى ذلك، يأتي إعداد الكاميرا أيضًا مع ميزات فيديو فريدة مثل الفيديو ذو العرض المزدوج- Dual-Viewالذي يساعد مدوني الفيديو على تسجيل مقاطع فيديو عالية الوضوح بدقة 1080 بكسل بطريقة مرحة.

سيتم تقسيم الشاشة إلى قسمين، أحدهما يعرض لقطة عن قرب تم التقاطها بواسطة الكاميرا ذات العدسة العريضة جدًا، بينما يعرض الآخر الصورة الكاملة التي التقطتها الكاميرا الرئيسية.



وعندما يتعلق الأمر بالتقاط لحظاتك الشخصية، حققت هواوي ذلك في هاتف HUAWEI nova 8 من خلال الكاميرا الأمامية عالية الوضوح بدقة 32 ميجابكسل، فهي ليست مجرد كاميرا عالية الدقة تتيح للمستخدمين التقاط أنفسهم الجميلة، ولكنها تدعم أيضًا وضع Super Night Selfie وخوارزمياتالذكاء الاصطناعي القوية المدمجة على إزالة التوهجاتوتحسن تفاصيل الوجه.



تقدم سلسلة nova ميزات رائدة لتجعلها فيمتناول جميع المستهلكين، وكذلك يوفر هاتف HUAWEI nova 8. شيء واحد لا يمكن للمستخدمين تفويته هو شحن فائق السرعةHUAWEI SuperChargeبقوة 66 واط.

وذلك بالمقارنة مع العديد من الهواتف الذكية، حتى النماذج الرائدة في السوق، فإن سرعة شحن الهاتف مثيرة للإعجاب حقًا، حيث يمكن شحن الهاتف الذكي الجديد بنسبة 60% في 15 دقيقة فقط و100% في 35 دقيقة.



وضمن ميزة العرض على عدة شاشات –Multi-Screen Collaboration، يمكن توصيل هاتف HUAWEI nova 8 بجهاز حاسوب لتكوين جهاز فائق قوي.

بمجرد الاتصال، يمكن للحاسوب الوصول إلى ملفات الهاتف المحمول، بينما يمكن للهاتف الذكي أن يعمل كجهاز طرفي للحاسوب، مما يجعل إدارة الملفات عبر الأجهزة أسهل من أي وقت مضى.



يتوفر هاتف HUAWEI nova 8 حاليًا في الأردن بسعر 359 دينارًا، ويمكنك اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي:

https://store.reach-tele.com/ar/phones/huawei-nova-8، أو متجر هواوي CellAvenue الإلكتروني عبر هذا الرابط:https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-nova-8-ar/، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

وستحصل على مجموعة من الهدايا المجانية تضم: سماعة من هواوي، وخصمًا عند شراء سعة تخزينية على الـ (Cloud)، و3 أشهر مجانًا منVIPHUAWEI Music، وشهرًا واحدًا مجانًا من VIPHUAWEI Video، إلى جانبضمان لمدة 12 شهرًا.



HUAWEI MatePad 11... جهاز فائق القدرات



طرحت هواوي في الأردن أيضًا جهاز HUAWEI MatePad 11 الجديد، وهو جهاز لوحي يجمع كل جهود هواوي في جلب أفضل جهاز لوحي للمستهلك يناسب الطلبة وأولئك الذين يرغبون في جهاز محمول في مكان العمل يمكنه التعامل مع المهام اليومية.

ويُعدّ هذا الجهاز أول جهاز لوحي من هواوي يتميز بشاشة عرض بمعدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز. ولا يؤدي هذا إلى عرض أكثر سلاسة فحسب، بل إلى تحكم باللمس أكثر استجابة، بالإضافة إلى إدخال الكتابة اليدوية بزمن انتقال منخفض.

وإلى جانب ذلك، يمكن للمستخدمين الآن ممارسة الألعاب التي تدعم وضع FPS العالي مما يعني تحسين المرئيات وحتى ردود الفعل بشكل أفضل عند استخدام عناصر التحكم باللمس.



يأتي الجهاز مزودًا بشاشة عرض كاملة مقاس 10.95 بوصة، والتي تتميز بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، كما تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 86%، فضلًا عن حواف نحيفة مقاس 7نانو متر، والتي توفر مظهرًا أكثر توازناً.

وعلاوة على ذلك، فإن جهاز HUAWEI MatePad 11 حاصل على شهادات TÜV Rheinland Low Blue Light وFlicker Free، والتي تشهد على قدرته على تقليل تأثير الشاشة على العينين، مما يوفر حماية شاملة لأعينالمستخدمين.



ويُعد جهازHUAWEI MatePad 11 أيضًا جزءًا لا يتجزأ من تجربة Super Device – Smart Office ،إذ يمكنه توفير اتصال سلس بين الأجهزة المتوافقة مثل HUAWEI MateView وHUAWEI MateBook D15.

وبفضل الجهازاللوحي،أصبح توصيل أجهزة متعددة أكثر سهولة من أي وقت مضى، إذ تتيح لوحة التحكم للمستخدمين ببساطة سحب رمز يمثل جهازًا إلى جهاز آخر لإنشاء اتصال.



ويدعم جهاز HUAWEI MatePad 11 ميزة العرض على عدة شاشات –Multi-Screen Collaboration. ولا يقتصر الأمر على التخلص من الحواجز بين الأجهزة المختلفة فحسب، بل إنه يسمح بتجربة مترابطة ويخلق جهازًا فائقًا وفريدًا.

ويوفر ثلاثة أوضاع يمكن للمستخدمين استخدامها لتحسين الإنتاجية؛ إذ يسمح وضع المرآة بانعكاس المحتوى من الكمبيوتر المحمول على الجهاز اللوحي، ويمكن أن يعمل كجهاز إدخال لتوقيع المستندات وإنشاء الرسوم التوضيحية، ويتيح وضع Extend للجهاز اللوحي العمل كشاشة ثانوية خارجية، كما يتيح وضع التعاون للمستخدمين نقل المعلومات بين الجهاز اللوحي والكمبيوتر الشخصي لاسلكيًا باستخدام إيماءة السحب والإفلات البسيطة.

يتوفر الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad 11حاليًا في الأردن بسعر 369 دينارًا، ويمكنك اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي:

https://store.reach-tele.com/ar/tablets/huawei-matepad-11،

أو متجر هواوي CellAvenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-matepad-11-ar/، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة. وستحصل على مجموعة من الهدايا المجانية تضم: سماعة من هواوي، وخصمًا عند شراء سعة تخزينية على الـ (Cloud)، و3 أشهر مجانًا من VIPHUAWEI Music، وشهرًا واحدًا مجانًا منVIPHUAWEI Video، و3 أشهر مجانًاFilmoraGo و3 أشهر مجانًا WPS، إلى جانبضمان لمدة 12 شهرًا.