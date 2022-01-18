هاتف HUAWEI nova 9 أصبح متوفرًا الآن في الأردن بتصميم استثنائي ومزايا فريدة

الوكيل الاخباري - أطلقت شركة هواوي HUAWEI nova 9؛ أحدث هاتف في سلسلة HUAWEI nova ذات الشعبية الكبيرة من الفئة المتوسطة في الأردن.

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ويضم الهاتف الرائد ذو الكاميرا الفائقة مجموعة متنوعة من المزايا الرائعة، بدءاً من التصميم الرائع وحتى الكاميرا ذات الرؤية الفائقة وسرعة الشحن المذهلة وميزات الجهاز الفائق Super Device المستقبلية التي من شأنها أن تجذب العملاء وتثير اهتمامهم عند العمل على المهام المتعددة باستخدام عدة أجهزة في وقت واحد.

وصُمّم الهاتف ليأتي بالمزيد من المزايا الرائدة والعصرية التي تجعله متميزاً عن بقية الهواتف.



يتوفر الهاتف الجديد لأول مرة باللون رقم 9 – Colour No. 9 الجديد كلياً والذي تم تصميمه بعملية Starry Flash AG Glass الفريدة. ويُعدّ اللون رقم 9 عبارة عن مزيج من درجات اللون الأزرق والبنفسجي ذات التشبع المنخفض التي تعطي لمسة من الغموض.

ويعكس اللون النهائي في ظل الإضاءة المختلفة أنماطاً زاهية وملونة، ويضيء الهاتف بأكمله ويتألق عندما ينعكس عليه الضوء. ويتميز HUAWEI nova 9 الجديد بشاشة منحنية مقاس 6.57 بوصة ومعدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 300 هرتز، كما تضم الشاشة نطاق P3 اللوني الكامل وتوفر مرئيات سلسة بتفاصيل دقيقة، مما يؤدي إلى إعادة إنتاج المحتوى بجودة واقعية.



يأتي هاتف HUAWEI nova 9 مزوداً بنظام الكاميرا الرباعية ذات الرؤية الفائقة والمدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي تشمل كاميرا رئيسية فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل مع مجموعة مرشحات ألوان RYYB وكاميرا بزاوية واسعة للغاية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا عمق 2 ميجابكسل وكاميرا ماكرو تتيح التقاط الصور عن قرب لغاية 4 سم.

وتتكامل مزايا المكونات المادية التي تمت ترقيتها مع خوارزميات الدرجة الأولى لتمكين المستخدمين من التقاط الصور عالية الوضوح في مختلف سيناريوهات التصوير. وسواء كنتم تلتقطون صوراً ليلية للمدينة أو صوراً بانورامية أو صوراً بتأثير بوكيه أو اللقطات القريبة، سيمنحكم هاتف HUAWEI nova 9 الصور بجودة عالية ووضوح احترافي.

وتدعم كل من الكاميرات الأمامية والخلفية في الهاتف تصوير الفيديو بدقة 4K ومعدل 30 إطاراً في الثانية.

ويوفر الهاتف بفضل الدقة العالية ومعدل الإطارات العالي تجربة تصوير فيديو ممتعة مع تفاصيل رائعة وحركة بقمة السلاسة. ويستطيع المستخدمون التبديل بسهولة بين الكاميرات الأمامية والخلفية أثناء التصوير لإنتاج مقطع فيديو واحد يضم كلتا اللقطتين في الوقت ذاته.

ويمكنهم أيضاً استخدام خاصية الفيديو مزدوج العرض Dual-View Video عند تصوير الفيديو لإظهار المنظورين الأمامي والخلفي في وقت واحد أو لجمع لقطة مقربة وبعيدة معاً تم تصويرهما بنظام الكاميرا الخلفية في إطار واحد. ويحدث تبديل الكاميرا بسلاسة كبيرة، مما يتيح لهم تصوير مقاطع الفيديو الفريدة بمجرد النقر على زر التسجيل.



يحتوي هاتف HUAWEI nova 9 على بطارية بقدرة 4300 ميللي أمبير توفر عمر بطارية كافٍ يدوم طوال اليوم. علاوةً على ذلك، يدعم الهاتف الرائد ذو الكاميرا الرائعة خاصية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، حيث يمكنكم شحن 53% من البطارية خلال 15 دقيقة فقط و100% خلال 38 دقيقة.



يُعدّ التحكم في الأجهزة المتعددة بوقت واحد باستخدام هاتف HUAWEI nova 9 أمراً سهلاً كالتحكم بجهاز واحد فقط، وذلك بفضل مزايا الجهاز الفائق Super Device، حيث تتيح علامة التبويب Device+ في لوحة التحكم للمستخدمين التحكم بسهولة أو تعديل إعدادات خاصية العرض على عدة شاشات –Multi-Screen Collaboration مثل سماعات HUAWEI FreeBuds وجهاز HUAWEI MatePad اللوحي وحاسوب HUAWEI MateBook المحمول.

ويستطيع المستخدمون الضغط على أيقونة HUAWEI MatePad لتفعيل خاصية العرض على عدة شاشات باستخدام الهاتف الذكي والجهاز اللوحي، والضغط على أيقونة HUAWEI MateBook لتفعيل هذه الخاصية باستخدام الهاتف الذكي والحاسوب، أو الضغط على أيقونة HUAWEI FreeBuds لتحويل الصوت إلى سماعات هواوي بسلاسة تامة.

ومع نظام الملفات الموزعة، يمكن للهاتف الذكي أن يتحول إلى وحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكياً بالحاسوب، ما يعني أنكم تستطيعون الوصول إلى الملفات التي تريدونها بسرعة أكبر بكثير من قبل.



يعمل هاتف HUAWEI nova 9 بنظام EMUI 12 الذي يوفر تجربة استخدام ذكية وسلسة. ويتوفر متجر تطبيقات AppGallery الموثوق والمبتكر والآمن في الهاتف ليُمكّن المستخدمين من تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.



يتوفر هاتف HUAWEI nova 9 حاليًا في الأردن باللون رقم 9 واللون الأسود بسعر 369 دينارًا، مع مجموعة من الهدايا المجانية تضم: سماعة HUAWEI Freelace ، واشتراكًا مجانيًا لمدة 3 شهور في HUAWEI Music، واشتراكًا مجانيًا لمدة شهر واحد في HUAWEI Mobile Cloud، بالإضافة إلى اشتراك مجاني لمدة شهر واحد في HUAWEI Video، ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/eiYo، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/719Y، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

ويأتي الهاتف مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتّع الجهاز بتمديد ضمان سنة أو سنتين وضمان حماية الشاشة من تعرضها من التلف لمدة سنة.

وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية مع الإصلاح السريع.