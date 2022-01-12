هاتف HUAWEI nova 9: رائد عصره وملك الكاميرا متوفر الآن في الأردن للطلب المُسبق

الوكيل الاخباري - أخيرًا وبعد طول انتظار، أصبح هاتف HUAWEI nova 9 الجديد، رائد عصره وملك الكاميرات، متاحًا للطلب المسبق في الأردن.

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ومن خلال ميزات مُبتكرة وعناصر تصميم عصرية، فإن أحدث هاتف من سلسة HUAWEI nova يطلق إلهامًا جديدًا بفضل نظام الكاميرا القوي وجميع ميزات الفيديو الجديدة، والتي تخلق إمكانيات جديدة للمستخدمين أثناء تسجيل أبرزاللحظات في حياتهم.



يظهر هاتف HUAWEI nova 9 لأول مرة باللون الجديد كليًا - اللون رقم 9–Colour No. 9،كما يتميز بمجموعة من تقنيات الكاميرا الرائدة، بما في ذلك نظام كاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب مصفوفة مرشح الألوان RYYB (CFA) وتقنيةXD Fusion Engine.

تتيح الكاميرا للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو رائعة، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

تضمن شاشة العرض المنحنية ذات الألوان الأصلية بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز والمعالج القوي وعمر البطارية الممتاز وتقنية الشحن فائق السرعة HUAWEI Supercharge بقوة 66 واط توفر تجربة سلسة، بينما تسهل ميزات الجهاز الفائق التآزر بين الهاتف ومنتجات هواوي الأخرى بسلاسة.



تصميم جديد يخطف الأنفاس



HUAWEI nova 9 هو هاتف ذكي أنيق،ويقدم اللون الجديد رقم 9 –Colour No. 9، والذي تم إنشاؤه باستخدام عملية Starry Flash AG Glass الجديدة تمامًا والتي تضيف نسيجًا فريدًا للهيكل وتبرز وحدة الكاميرا المميزة، مما يمنحها مزيدًا من التركيز البصري.

تحت دائرة الضوء، يضيء الجهاز بأكمله ويتألق. يحتوي الهاتف على شاشة منحنية ملونة أصلية بقياس 6.57 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز مع سطح مدبب يتدفق مثل الشلال، مما يقلل من الحافتين اليمنى واليسرى للحصول على رؤية غامرة بصورة أكبر.

يمكن للهاتف عرض 1.07 مليار لون، ويتميز بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس 300 هرتز لتحسين الاستجابة.



تصميم هاتف HUAWEI nova 9 نفسه مثير للإعجاب، حيث يبلغ سمكه 7.77 مم فقط ويبلغ وزنه 175 جرامًا، كما يتميز بحلقة Star Orbit Ring المستوحاة من Nebula والتي ظهرت لأول مرة مع هاتفHUAWEI nova 8، وتأتي مع شعار حلقة "nova" الذي يبرز حلقةStar Orbit Ring، مما يجعله أكثر شهرة وجاذبية.

لا تمثل ميزات التصميم هذه استمرارًا للإرث فحسب، بل تمثل أيضًا ولادة جديدة له.



التقط قصتك بكاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل



يتميز نظام الكاميرا الخلفية في هاتف HUAWEI nova 9 بكاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو، وكاميرا عمق.

يتضمن الهاتف مستشعرًا كبيرًا مقاس 1 / 1.56 بوصة وRYYB CFA بحساسية عالية للضوء، حيث يجمع 40% من الضوء بالمقارنة بمستشعر RGGB القياسي.

يتيح ذلك للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو رائعة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، مما يضمن عدم تعريض الأجزاء الساطعة من الصورة للضوء بشكل مفرط بينما تكون المناطق المظلمة واضحة ومليئة بالتفاصيل.



بمجرد أن تلتقط أجهزة الكاميرا صورة،تبدأ تقنيةXD Fusion Engine في العمل، باستخدام تقنيات التصوير الحاسوبي المتطورة لتحسين تفاصيل الصورة وجودتها بشكل كبير.



ابتكارات مدونة الفيديو



يتميز هاتف HUAWEI nova 9 بكاميرا أمامية عالية الدقة تبلغ 32 ميجابكسل تدعم تسجيلفيديو سيلفي بدقة 4K، وتثبيت الفيديو AIS (AI Image Stabilization)، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور عالية الدقة لأنفسهم أثناء التحدث إلى الكاميرا أو عند قيامهم بالتدوين عبر الفيديو.



بفضل التسجيل الأمامي / الخلفي المستمر، يمكن للمستخدمين أيضًا التبديل بين الكاميرات الأمامية والخلفية، مما يسمح لهم بالتقاط قصصهم بسلاسة في ملف فيديو واحد. ويسمح تسجيل الفيديو مزدوج العرض للمستخدمين بعرض ردود أفعالهم المباشرة على الأحداث في الوقت نفسه باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية دون الحاجة إلى تحرير، أو عندما يريدون عرض الصورة الكبيرة والتفاصيل، كمايمكنهمالتقاط لقطة قريبة ولقطة بزاوية واسعة في الوقتنفسه.



باستخدام تطبيق Petal Clip، يمكن للمستخدمين بسهولة الاختيار من بين مجموعة متنوعة من قوالب وموضوعات الفيديو قبل نشر مدونات الفيديو الخاصة بهم أو مقاطع الفيديو الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي في أي وقت من الأوقات. علاوة على ذلك، تم تبسيط عمليات التحرير المعقدة بفضل بحث الفيديو وإنشاء الفيديو بنقرة واحدة.



القوة في متناول يدك



يدعم هاتفHUAWEI nova 9 تقنية Touch Turbo الجديدة،التيترتقي بألعاب الأجهزة المحمولة إلى مستوى جديد، حيث تتيح تحكمًا أكثر دقة واستجابة.سواء كان ذلك للألعاب أو لمجرد تصفح الإنترنت، يوفر الهاتف عمر بطارية ممتاز مع بطارية عالية السعة تبلغ 4300 ميللي أمبير.

بالإضافة إلى ذلك، يتم الحفاظ على أوقات الشحن عند الحد الأدنى، حيث يدعم الهاتف الذكي الجديد تقنية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط للشحن عالي السرعة.



إلهام جديد في تجربة المستخدم



مع هاتف HUAWEI nova 9، أصبح التحكم في أجهزة متعددة في آنٍ واحد أمرًا سهلاً مثل التحكم في جهاز واحد فقط، وذلك بفضل ميزات الجهاز الفائق -Super Device. تتيح علامة التبويب Device+ في لوحة التحكم للمستخدمين التحكم بسهولة أو العرض على عدة شاشات –Multi-Screen Collaboration مع الأجهزة الأخرى، مثل سماعاتFreeBuds وجهاز MatePad اللوحي وحاسوب MateBook المحمول.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين النقر على أيقونة HUAWEI MatePad لتنشيط ميزة العرض على عدة شاشات Multi-Screen Collaborationبين الهاتف الذكي والجهاز اللوحي،أو النقر فوق رمز HUAWEI MateBook لتنشيطهذه الميزة بين الهاتف الذكي والحاسوب المحمول، أو النقر فوق رمز HUAWEI FreeBuds لتبديل إخراج الصوت بسلاسة إلى سماعات هواوي الخاصة بهم.



مع نظام الملفات الموزعة، يمكن أن يعمل هاتفHUAWEI nova 9 أيضًا كوحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكيًا بجهاز الحاسوب، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى الملفات التي تريدها بسهولة أكبر من أي وقت مضى.



متجر AppGallery: موثوق ومبتكر وآمن



يعمل هاتف HUAWEI nova 9 على واجهة المستخدمEMUI 12، التي توفر تجربة ذكية وسلسة للمستخدمين.

ويتوفر متجر AppGallery الموثوق به والمبتكر والآمن في الهاتف، حيث يمكن للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات ذات الجودة العالية.



يتوفر هاتف HUAWEI nova 9 للطلب المسبق في الأردن في الفترة ما بين 12-18 كانون الثاني الجاري بسعر 369 دينارًا، مع مجموعة من الهدايا المجانية تضم:

سماعة HUAWEI Freelace، واشتراكًا مجانيًا لمدة 3 شهور في HUAWEI Music، واشتراكًا مجانيًا لمدة شهر واحد في HUAWEI Mobile Cloud، بالإضافة إلى اشتراك مجاني لمدة شهر واحد في HUAWEI Video، ويمكنك اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي:

https://store.reach-tele.com/ar/phones/huawei-nova-9، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط:https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-nova-9/.



ويأتي الهاتف باللون رقم 9 واللون الأسود مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتّع الجهاز بتمديد ضمان سنة أو سنتين وضمان حماية الشاشة من تعرضها من التلف لمدة سنة.

وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية مع الإصلاح السريع.

