هاتف Huawei Y7a الجديد سيُتاح قريبًا في الأردن

الوكيل الاخباري – كشفت "مجموعة هواوي لأعمال المستهلك" عن أحدث إضافة لها إلى سلسلة هواتف Huawei Y، هاتف Huawei Y7a الجديد كليًا. تشتهر أحدث إضافة إلى سلسلة هواتف Huawei Y بجمعها بين التصميم الأنيق والابتكارات الأساسية ذات القيمة العالية، وهي تلبي احتياجات المستهلكين الشباب اليوم.

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الهاتف الجديد مزود بتقنية الشحن فائق السرعة Huawei SuperCharge لإعادة الشحن السريع، وعمر بطارية طويل يتماشى مع نمط الحياة المزدحم، وكاميرا ذكيّة تتيح للمستخدمين التقاط ما يرونه دون عناء، وشاشة كبيرة بشكل جميل لمشاهدة غامرة مما يجعله الرفيق المثالي.



تقنية الشحن فائق السرعة Huawei SuperCharge بقدرة 22.5 واط لتجربة غير منقطعة



مع استخدام المستهلكين للهواتف الذكية لأغراض إبداعية وترفيهية واجتماعية متزايدة باستمرار، فإن الطلب على جهاز يلبي هذه الاحتياجات أكبر من أي وقت مضى. لهذا السبب يتميز هاتف Huawei Y7a بشحن Huawei SuperCharge بقوة 22.5 واط، والذي يشحن بطارية الهاتف بشكل سريع مما يتيح للمستخدمين البقاء على اتصال دائم ومواصلة الإنتاجية والترفيه مع الهاتف.

مع شحن لمدة 10 دقائق فقط، يمكن مشاهدة الفيديو دون انقطاع لساعتين كاملتين. حتى بالنسبة لأولئك الذين دومًا في الخارج، يمكنهم ببساطة توصيل الهاتف لإعادة الشحن السريع والتخلص من القلق من انخفاض طاقة البطارية لبقية اليوم.



ومع بطارية كبيرة بسعة 5000 ميللي أمبير، يوفر هاتف Huawei Y7a عمر بطارية طويل الأمد يدعم تشغيل الفيديو لمدة 23 ساعة تقريبًا. إلى جانب ذلك، ومن خلال تقنية توفير الطاقة المدعمة بالذكاء الاصطناعي من هواوي، يتيح هاتف Huawei Y7a للمستخدم الاستمتاع دون انقطاع أثناء اللعب والأفلام وغير ذلك.



التقط بابتكار مع الكاميرا الرباعية بدقة 48 ميجابكسل المدعمة بالذكاء الاصطناعي



الكاميرا الخلفية لهاتف Huawei Y7a قادرة على إنتاج صور عالية الدقة بفضل الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، ومستشعر قياس 1/2 بوصة الذي يمكن الكاميرا الرئيسية من زيادة كمية الضوء إلى أقصى حد، لتكون مثالية للمستخدمين لالتقاط صور عالية الدقة في وقت النهار. حتى عند التكبير، تكون التفاصيل واضحة وحادة.



ليس فقط للتصوير أثناء النهار، يتفوق هاتف Huawei Y7a أيضًا في التصوير الليلي نظرًا لأدائه والحساسية العالية وقدرات الذكاء الاصطناعي. في الوضع الليلي، يستخدم الهاتف الذكي خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحقيق الحد من الضوضاء متعددة الإطارات، وذلك لإنتاج صور ساطعة بوضوح محسن.



بفضل الكاميرا ذات العدسة العريضة جدًا التي تبلغ 120 درجة وبدقة 8 ميجابكسل وكاميرا بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، يمكن للمستخدمين التقاط صور رائعة، من المناظر الطبيعية البعيدة إلى التفاصيل المعقدة التي تبعد 4 سم فقط عن العدسة. علاوة على ذلك، تساعد كاميرا العمق المتطورة بدقة 2 ميجابكسل على إبراز الموضوع بمهارة بتأثيرات بوكيه واقعية وغامرة.



لا يتراجع أداء هاتف Huawei Y7a في كاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابكسل. فمع خوارزميات تجميل الذكاء الاصطناعي، يوفر الفلاش الدائري إضاءة ساطعة ومتساوية لصور السيلفي عند التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور سيلفي جاهزة للمشاركة بسهولة.



راحة محسنة للعينين واليدين



مع شاشة رائعة قياس 6.67 بوصة بدقة 2400×1080، يوفر هاتف Huawei Y7a تجربة مشاهدة غامرة بشكل لا يصدق للعب وتشغيل الفيديو. تم أيضًا دمج إعدادات راحة العين منخفضة الضوء الأزرق المعتمدة من TÜV Rheinland لزيادة راحة الجهاز للعينين.



أما زر التشغيل ببصمة الإصبع المثبت على الجانب، فيتيح للمستخدم فتح قفل الهاتف بشكل أسرع وأكثر أمانًا، وفي الوقت نفسه تشغيل الهاتف وإيقاظه بسهولة أكبر. وبالاعتماد على تصميم مريح ثلاثي الأبعاد، يوفر هاتف Huawei Y7a قبضة قوية ومريحة.



مكّن نفسك من خلال سعة تخزين أكبر وميزات أكثر ذكاءً



بفضل وحدة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت، يمكن لهاتف Huawei Y7a بسهولة تخزين جميع الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى في مكان واحد للوصول إليها وقتما تشاء. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن المزيد، الهاتف يوفر مساحة تخزين خارجية مذهلة تصل إلى 512 جيجابايت، مما يتيح القضاء على متاعب حذف الملفات لمنح المستخدمين مساحة للاستمتاع بحرية إبداعية غير مقيدة عندما يتعلق الأمر بالتصوير الفوتوغرافي.

وتعد هذه الميزة مكمّلة بشكل مثالي لأداء هاتف Huawei Y7a القوي، مما يجعله مثاليًا للعب أثناء التنقل. ويعمل الهاتف الجديد على أحدث إصدار من واجهة المستخدم EMUI 10.1، التي توفر ميزات سهلة الاستخدام تجعل الحياة أسهل.

تم تثبيت هاتف Huawei Y7a مسبقًا مع متجر AppGallery Huawei، والذي يوفر مجموعة كبيرة من التطبيقات العالمية والمحلية التي تثري تجربة مستخدمي هواتف هواوي.

يمكن للمستخدمين أيضًا الاستمتاع بمكتبة غنية من الوسائط الترفيهية عالية الجودة عبر Huawei Video وHuawei Music وHuawei Reader، مع إضافة محتوى جديد من كبار المزودين بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا تحميل وتثبيت أداة البحث Petal Search التي تعمل كبوابة لأكثر من مليون تطبيق ولعبة يمكن تثبيتها واستخدامها بسهولة.



سيتوفر هاتف Huawei Y7a قريبًا في الأردن، حيث سيتاح اعتبارًا من الإثنين القادم 26 تشرين الأول 2020 بثلاثة ألوان طبيعية: أخضر، ذهبي، وأسود، وبسعر 146 دينارًا مع سماعة بلوتوث كهدية مميزة مع الهاتف وبكميات محدودة.

فور إطلاقه الرسمي، يمكن اقتناء هاتف Huawei Y7a عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/y7a/، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي.





