الإثنين 26-10-2020
الوكيل الاخباري

صندوق المعونة يكشف للوكيل بشأن دعم الخبز

تحذير عاجل للأردنيين بسبب انتشار كورونا

التربية للوكيل : جميع علامات الطالب في ذات اليوم - رابط

90 مصابا بكورونا في العناية الحثيثة بالمستشفيات الخاصة

مكرمة ملكية لأبناء المعلــمين من طلاب الثانويــة

صحة الزرقاء تكشف سبب عدم تسجيل المحافظة لإصابات بكورونا - فيديو

كورونا يتخلخل بين عائلات أردنية وصرخات أمام الصحة

حجران كبيران يتسببان بأزمة مرورية في شارع المية - فيديو

مستشفى الأمير حمزة : 18 مصابا بكورونا في حالة حرجـة

أسعار الذهب الإثنيــن 26/10/2020




الإثنين، 26-10-2020 01:23 م

متوفر الآن في السوق الأردني

هاتف Huawei Y7a: سرعات شحن لا تصدق وبطارية تدوم طويلًا

1


الوكيل الاخباري - هل فكرت يومًا كيف سيبدو امتلاك لهاتف ذكي بسرعة شحن لا تصدق وبطارية تدوم طويلًا وإعداد ممتاز لكاميرا رباعية، خاصةً لو كان سعره مشجعًا؟ أعلنت هواوي مؤخرًا عن إطلاق هاتف ذكي جديد لسلسلة Huawei Y الشهيرة والمحبوبة من الفئة الابتدائية - هاتف Huawei Y7a.

اضافة اعلان
 

يأتي هذا الهاتف الأخير مع مجموعة من الميزات الرائعة التي تجعل حياتك اليومية ممتعة للغاية، وهو متوفر حاليًا في السوق الأردني.


طاقة تدوم طويلاً وشاحن Huawei SuperCharge


هل تشعر بالقلق من نفاد طاقة بطارية هاتفك عندما تكون بالخارج؟ يحتوي هاتف Huawei Y7a على بطارية ضخمة بقوة 5000 ميللي أمبير يمكن أن تدوم لفترة طويلة، حتى عند استخدام الكاميرا أو اللعب أو تصفح الويب.

 

لكن انتظر، ماذا لو كنت عالقًا في المنزل لشحن هذه البطارية الضخمة؟ لا تهتم بذلك، لأنه يمكنك شحن البطارية بسرعة باستخدام تقنية Huawei SuperCharge بقوة 22.5 واط، فمع 10 دقائق فقط من الشحن، ستحصل على ساعتين من تشغيل الفيديو دون انقطاع.

 

وإلى جانب تقنية توفير الطاقة المدعمة بالذكاء الاصطناعي من هواوي، يدير هاتف Huawei Y7a الطاقة بذكاء لضمان حصولك دائمًا على القوة لجميع الألعاب والأفلام وغير ذلك الكثير!

 



اكتشف جانبك الفني مع الكاميرا الرباعية بدقة 48 ميجابكسل المدعمة بالذكاء الاصطناعي


يأتي هاتف Huawei Y7a مزودًا بإعداد كاميرا رباعية مدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل لالتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو الواضحة في أي وقت من اليوم، وكاميرا بعدسة عريضة جدًا بدقة 8 ميجابكسل بزاوية تصل 120 درجة لالتقاط الصور الجماعية دون الحاجة إلى ترك أي شخص خارج إطار الصورة أو لأخذ لقطات المناظر الطبيعية الجميلة أثناء التنزه، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط التفاصيل الدقيقة عن قرب، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل تضيف تأثيرات بوكيه فنية إلى صورك.

 

تم تصميم كل كاميرا لوظيفة معينة، ولكنهم يعملون معًا بسلاسة لتقديم نتائج متميزة في سيناريوهات التصوير المختلفة لجودة عالية جداً! لا يتفوق هاتف Huawei Y7a في ضوء النهار فحسب، بل يُنتج أيضًا بعض اللقطات الليلية الرائعة، بفضل مستشعر ذي حساسية عالية وقدرات الذكاء الاصطناعي. في الوضع الليلي، يستخدم الهاتف الذكي خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحقيق الحد من الضوضاء متعددة الإطارات التي تنتج صور ساطعة بوضوح محسّن.


يساعدك هاتف Huawei Y7a على اكتشاف جمالك الفريد وتسجيل اللحظات الثمينة بتفاصيل واضحة بفضل كاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابكسل مع دعم الجمال بالذكاء الاصطناعي. إذا كنت تخيم مع عائلتك ليلًا، فسيتم تنشيط الفلاش الدائري تلقائيًا، مما يوفر إضاءة أفضل لصور شخصية أو جماعية مذهلة.


شاشة أنيقة تجذب الأنظار


يبهرك هاتف Huawei Y7a للوهلة الأولى بدءًا من الشاشة FHD+ قياس 6.67 بوصة ووصولًا إلى هيكله العام وألوانه الرائعة. تبلغ دقة هذه الشاشة الرائعة 2400×1080 مع نسبة الشاشة إلى الجسم تبلغ 90%. سيكون كل ما تشاهده على الهاتف تجربة غامرة، سواء أكنت تشاهد أحدث حلقة من برنامجك المفضل، أو مباراة ديربي محلية لفريقك المفضل، أو حتى أثناء الاستمتاع بلعبتك المفضلة. سوف يجذب هاتف Huawei Y7a أيضًا انتباه كل من يراه مع ألوانه الثلاثة الجذابة: الأخضر، الذهبي، والأسود.


مساحة كافية لجميع الوسائط والترفيه والألعاب


تحتاج جميع مقاطع الفيديو والصور والألعاب والتطبيقات التي تنوي تحميلها وتشغيلها وتخزينها إلى مساحة كبيرة - نحن نعلم ذلك! لذلك، يأتي هاتف Huawei Y7a مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت للمعالجة السلسة، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية كبيرة تبلغ 128 جيجابايت، والتي يمكن تمديدها حتى 512 جيجابايت باستخدام بطاقة Micro SD خارجية لألعاب سلسة للغاية.


 يعمل هاتف Huawei Y7a على واجهة المستخدم EMUI 10.1، الذي يعتمد على نظام Android 10. وتأتي واجهة المستخدم مع مجموعة من الميزات المبتكرة مثل مساعد الألعاب الذي تمت ترقيته، والذي يوفر لك تجربة لعب محسنة، بالإضافة إلى إيماءات لقطة الشاشة، Smart Puzzle، Histen 6.1 والمزيد!


إذا كنت تبحث عن تطبيقاتك المفضلة لتحميلها، فيمكنك الحصول عليها من متجر التطبيقات الرسمي من هواوي، Huawei AppGallery - ثالث أكبر متجر تطبيقات في العالم، والذي يتيح لك تحميل مجموعة واسعة من التطبيقات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى وسائط ترفيه عالية الجودة على Huawei Video وHuawei Music وHuawei Reader.

 

يمكنك أيضًا اختيار تحميل تطبيقاتك المفضلة من Petal Search، وهي أداة بحث جديدة متاحة للتحميل عبر متجر Huawei AppGallery، وتوفر بوابة مفتوحة إلى مليون تطبيق، حيث يمكنك الحصول على جميع التطبيقات التي تبحث عنها!


لا تتردد باقتناء هاتف Huawei Y7a الرائع اليوم بسعر 146 دينارًا عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط:

https://www.cellavenuestore.com/product/y7a/، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي، وستحصل على سماعة بلوتوث كهدية مجانية متوفرة بكميات محدودة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
HBTF building New

بنك الإسكان يعلن أسماء الرابحين بحسابات التوفير الربعية

zain_logo_BK

زين راعي الاتصالات الحصري لمهرجان الأُغنية والموسيقى الأردني 2020

119044682_10157794661803723_3244809137045881909_n

جامعةُ الأميرة سميّة للتكنولوجيا تنتزعُ المركزَ الأول عالمياً في مسابقة البرمجة IEEEXtreme

4879d01c-e3e3-4971-9594-933438cde927

جامعة الشرق الأوسط تكرم أوائل الثانوية العامة بمنح دراسية

WhatsApp Image 2020-10-24 at 12.08.28 PM

جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تحصل على النجوم الخمس في تقييم QS Stars

Matepad t8 25-10-2020

Huawei MatePad T8: رفيقك الأمثل لأداء مهامك على مدار اليوم

أخبار متعلقة
Matepad t8 25-10-2020

Huawei MatePad T8: رفيقك الأمثل لأداء مهامك على مدار اليوم

19,Oct_FB_Y7a Launch_19-10-2020

هاتف Huawei Y7a الجديد سيُتاح قريبًا في الأردن

Franklin_HeroCreativeShot_10_HQ_JPG_14-10-2020

هاتف Huawei Y9a يقدم طرقًا جديدة لمساعدتك على التواصل مع العالم بسهولة

MKT_FranklinHMS_ProductShot_Black_ 11-10-2020

Huawei Y9a هاتف ذكي بكاميرا فائقة مع تقنية الشحن السريع

MKT_FranklinHMS_ProductShot_Pink_01-10-2020

التصوير الفوتوغرافي اليومي أصبح أكثر سهولة مع هاتف Huawei Y9a

MKT_FranklinHMS_ProductShot_Silver_27-09-2020

قصة نجاح أخرى لهواوي...هذا هو حكمنا على هاتف Huawei Y9a الجديد!