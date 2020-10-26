هاتف Huawei Y7a: سرعات شحن لا تصدق وبطارية تدوم طويلًا

الوكيل الاخباري - هل فكرت يومًا كيف سيبدو امتلاك لهاتف ذكي بسرعة شحن لا تصدق وبطارية تدوم طويلًا وإعداد ممتاز لكاميرا رباعية، خاصةً لو كان سعره مشجعًا؟ أعلنت هواوي مؤخرًا عن إطلاق هاتف ذكي جديد لسلسلة Huawei Y الشهيرة والمحبوبة من الفئة الابتدائية - هاتف Huawei Y7a.

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يأتي هذا الهاتف الأخير مع مجموعة من الميزات الرائعة التي تجعل حياتك اليومية ممتعة للغاية، وهو متوفر حاليًا في السوق الأردني.



طاقة تدوم طويلاً وشاحن Huawei SuperCharge



هل تشعر بالقلق من نفاد طاقة بطارية هاتفك عندما تكون بالخارج؟ يحتوي هاتف Huawei Y7a على بطارية ضخمة بقوة 5000 ميللي أمبير يمكن أن تدوم لفترة طويلة، حتى عند استخدام الكاميرا أو اللعب أو تصفح الويب.

لكن انتظر، ماذا لو كنت عالقًا في المنزل لشحن هذه البطارية الضخمة؟ لا تهتم بذلك، لأنه يمكنك شحن البطارية بسرعة باستخدام تقنية Huawei SuperCharge بقوة 22.5 واط، فمع 10 دقائق فقط من الشحن، ستحصل على ساعتين من تشغيل الفيديو دون انقطاع.

وإلى جانب تقنية توفير الطاقة المدعمة بالذكاء الاصطناعي من هواوي، يدير هاتف Huawei Y7a الطاقة بذكاء لضمان حصولك دائمًا على القوة لجميع الألعاب والأفلام وغير ذلك الكثير!





اكتشف جانبك الفني مع الكاميرا الرباعية بدقة 48 ميجابكسل المدعمة بالذكاء الاصطناعي



يأتي هاتف Huawei Y7a مزودًا بإعداد كاميرا رباعية مدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل لالتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو الواضحة في أي وقت من اليوم، وكاميرا بعدسة عريضة جدًا بدقة 8 ميجابكسل بزاوية تصل 120 درجة لالتقاط الصور الجماعية دون الحاجة إلى ترك أي شخص خارج إطار الصورة أو لأخذ لقطات المناظر الطبيعية الجميلة أثناء التنزه، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط التفاصيل الدقيقة عن قرب، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل تضيف تأثيرات بوكيه فنية إلى صورك.

تم تصميم كل كاميرا لوظيفة معينة، ولكنهم يعملون معًا بسلاسة لتقديم نتائج متميزة في سيناريوهات التصوير المختلفة لجودة عالية جداً! لا يتفوق هاتف Huawei Y7a في ضوء النهار فحسب، بل يُنتج أيضًا بعض اللقطات الليلية الرائعة، بفضل مستشعر ذي حساسية عالية وقدرات الذكاء الاصطناعي. في الوضع الليلي، يستخدم الهاتف الذكي خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحقيق الحد من الضوضاء متعددة الإطارات التي تنتج صور ساطعة بوضوح محسّن.



يساعدك هاتف Huawei Y7a على اكتشاف جمالك الفريد وتسجيل اللحظات الثمينة بتفاصيل واضحة بفضل كاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابكسل مع دعم الجمال بالذكاء الاصطناعي. إذا كنت تخيم مع عائلتك ليلًا، فسيتم تنشيط الفلاش الدائري تلقائيًا، مما يوفر إضاءة أفضل لصور شخصية أو جماعية مذهلة.



شاشة أنيقة تجذب الأنظار



يبهرك هاتف Huawei Y7a للوهلة الأولى بدءًا من الشاشة FHD+ قياس 6.67 بوصة ووصولًا إلى هيكله العام وألوانه الرائعة. تبلغ دقة هذه الشاشة الرائعة 2400×1080 مع نسبة الشاشة إلى الجسم تبلغ 90%. سيكون كل ما تشاهده على الهاتف تجربة غامرة، سواء أكنت تشاهد أحدث حلقة من برنامجك المفضل، أو مباراة ديربي محلية لفريقك المفضل، أو حتى أثناء الاستمتاع بلعبتك المفضلة. سوف يجذب هاتف Huawei Y7a أيضًا انتباه كل من يراه مع ألوانه الثلاثة الجذابة: الأخضر، الذهبي، والأسود.



مساحة كافية لجميع الوسائط والترفيه والألعاب



تحتاج جميع مقاطع الفيديو والصور والألعاب والتطبيقات التي تنوي تحميلها وتشغيلها وتخزينها إلى مساحة كبيرة - نحن نعلم ذلك! لذلك، يأتي هاتف Huawei Y7a مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت للمعالجة السلسة، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية كبيرة تبلغ 128 جيجابايت، والتي يمكن تمديدها حتى 512 جيجابايت باستخدام بطاقة Micro SD خارجية لألعاب سلسة للغاية.



يعمل هاتف Huawei Y7a على واجهة المستخدم EMUI 10.1، الذي يعتمد على نظام Android 10. وتأتي واجهة المستخدم مع مجموعة من الميزات المبتكرة مثل مساعد الألعاب الذي تمت ترقيته، والذي يوفر لك تجربة لعب محسنة، بالإضافة إلى إيماءات لقطة الشاشة، Smart Puzzle، Histen 6.1 والمزيد!



إذا كنت تبحث عن تطبيقاتك المفضلة لتحميلها، فيمكنك الحصول عليها من متجر التطبيقات الرسمي من هواوي، Huawei AppGallery - ثالث أكبر متجر تطبيقات في العالم، والذي يتيح لك تحميل مجموعة واسعة من التطبيقات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى وسائط ترفيه عالية الجودة على Huawei Video وHuawei Music وHuawei Reader.

يمكنك أيضًا اختيار تحميل تطبيقاتك المفضلة من Petal Search، وهي أداة بحث جديدة متاحة للتحميل عبر متجر Huawei AppGallery، وتوفر بوابة مفتوحة إلى مليون تطبيق، حيث يمكنك الحصول على جميع التطبيقات التي تبحث عنها!



لا تتردد باقتناء هاتف Huawei Y7a الرائع اليوم بسعر 146 دينارًا عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط:

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