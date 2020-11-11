هاتف Huawei Y7a يلفت أنظار متخصصي التكنولوجيا في الأردن

الوكيل الاخباري - منذ انطلاقه في السوق الأردني، حقق هاتف Huawei Y7a نجاحًا باهرًا ومكانة مميزة بفضل ميزاته التي تجعل منه رفيقك الذكي طوال اليوم!

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نستعرض هنا مجموعة من أبرز مواصفات هاتف Huawei Y7a التي ستدفعك لوضعه ضمن قائمة الأجهزة الذكية المفضلة التي ترغب بشرائها قريبًا جدًا:

بطارية مشحونة طوال اليوم



تم تزويد هاتف Huawei Y7a بتقنية Huawei SuperCharge بقدرة 22.5 واط، مع بطارية كبيرة 5000 ميللي أمبير. ومع 10 دقائق فقط من الشحن، يمكن أن تدوم البطارية لمدة ساعتين من تشغيل الفيديو دون انقطاع، ليكون Huawei Y7a في الصدارة من ناحية تحمّل البطارية.



تصوير إبداعي ودقة عالية في مختلف الظروف



يأتي هاتف Huawei Y7a بعتاد كاميرا قوي، حيث يضم كاميرا رباعية خلفية تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتلتقط وتسجّل لحظات حياتك المميزة وتحتفظ بها للأبد. وتضم الكاميرا الرباعية كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا ذات عدسة عريضة جدًا تبلغ 120 درجة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل.



يمكنك كذلك استخدام الوضع الليلي في هاتف Huawei Y7a لالتقاط معالم المدينة الجميلة أو أضواء النيون الجذابة في الظلام. فبفضل المستشعر بدقة 48 ميجابكسل وتقنية تقليل الضوضاء متعددة الإطارات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، يدعم الوضع الليلي في الهاتف تثبيت التصوير الفوتوغرافي باليد لمدة تصل إلى ست ثوانٍ من التعرض، مما يزيد من النطاق الديناميكي ويرفع مستوى سطوع الصورة في المشاهد ذات الإضاءة الخافتة.



ويوفر لك الجهاز طرقًا إبداعية لالتقاط لحظاتك المميزة. فمع الكاميرا ذات العدسة العريضة، يتيح لك هاتف Huawei Y7a إمكانية تجميع كل شيء في صورة واحدة، وهو مثالي لالتقاط الصور الجماعية أو المناظر الطبيعية الخلّابة من كل زواياها. ليس ذلك فحسب، فالهاتف يدعم تسجيل الفيديوهات بالخصائص نفسها ليحصل المستخدمون على مزيد من المتعة.



أما كاميرا الماكرو فستبهرك بتفاصيل لم تكن لتراها بعينك المجردة! عبر التقاط الصور من مسافة قريبة تبلغ 4 سم ستتمكن من رؤية التفاصيل الدقيقة لجسد نحلة أو ورقة شجر، وسيأخذك هاتف Huawei Y7a إلى أماكن وزوايا تستكشفها لأول مرة في هذا العالم.



وتعمل كاميرا العمق في هاتف Huawei Y7a جنبًا إلى جنب مع الكاميرا الرئيسية لتوفر لك صورًا مليئة بتأثيرات نابضة بالحياة. فعبر فتحة العدسة الكبيرة، تسمح الكاميرا بإنشاء تأثيرات تجعل هدف التصوير يبدو أكثر وضوحًا وبروزًا من الخلفية. هذه الكاميرا مثالية لالتقاط صور الشخصية، وأطباق الطعام، وجميع الأهداف ذات الخلفية المعقدة.



تصميم أنيق بشاشة عرض كاملة



تم تجهيز هاتف Huawei Y7a بشاشة كبيرة قياس 6.67 بوصة، 2400×1080 بدقة FHD+، يمكنها عرض صور واضحة ونقية التفاصيل مع 394 بكسل لكل بوصة، وهي رائعة لتصفح معرض الصور، ومشاهدة الأفلام، وقراءة المجلات عبر الإنترنت، والاستمتاع بالألعاب، وغيرها من الأنشطة. ومع نسبة الشاشة إلى الجسم العالية، يمكنك الانغماس في تجربة المشاهدة بلا حدود.



ومن المميز جدًا في هذا الهاتف، هو ما يوفره من راحة محسّنة للعينين واليدين معًا. فبالإضافة إلى دمج إعدادات راحة العين منخفضة الضوء الأزرق المعتمدة من TÜV Rheinland لزيادة راحة الجهاز للعينين، يبدو هاتف Huawei Y7a أنيقًا ومصممًا بشكل فريد من خلال زر بصمة الإصبع المثبت على الجانب لتمكينك من استخدامه بشكل سريع وسهل.



هذه الميزات والخصائص التي جعلت من هاتف Huawei Y7a يتغلب على الأنماط التقليدية لهواتف الفئة الابتدائية، لفتت أنظار متخصصي التكنولوجيا في الأردن، حيث عبروا عن آرائهم الرائعة والإيجابية فيما يخص الهاتف.



فقال صلاح حامد إن "جهاز Huawei Y7a يعطي كمًّا من المميزات وعتادًا مميزًا مقابل قيمة اقتصادية تناسب شريحه كبيرة من الناس". بينما عبّر سيزار العدم عن إعجابه بالجهاز، قائلًا: "جهاز اقتصادي ببطارية خرافية وشحن سريع... خيارك هو Huawei Y7a!".



أما أحمد القيسي فيرى أن هاتف Huawei Y7a "هاتفًا اقتصاديًا بمواصفات غير اقتصادية، من حيث تناسق المواصفات. وأبرزها، التصميم الجميل، والأداء المناسب، والبطارية الكبيرة مع قدرة الشحن الكافية لإعطاء انطباع مميز، إلى جانب السعر المنطقي بكل شي يقدمه". أما عبيدة أبو قويدر فتحدث عن الهاتف كخيار مميز لطلبة التعلّم عن بُعد، قائلًا: "في وقت تحوّل عدد كبير من الطلبة للتعلم عن بُعد، هاتف Huawei Y7a يقدم تجربة متميزة من ناحية عمر البطارية وحجم الشاشة مقابل السعر، لتسهيل عملية متابعة الدروس".



يُذكر أنه تم تثبيت هاتف Huawei Y7a مسبقًا مع متجر AppGallery Huawei، والذي يوفر مجموعة كبيرة من التطبيقات العالمية والمحلية التي تثري تجربة مستخدمي هواتف هواوي.

يمكن للمستخدمين أيضًا الاستمتاع بمكتبة غنية من الوسائط الترفيهية عالية الجودة عبر Huawei Video وHuawei Music وHuawei Reader، مع إضافة محتوى جديد من كبار المزودين بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا تحميل وتثبيت أداة البحث Petal Search التي تعمل كبوابة لأكثر من مليون تطبيق ولعبة يمكن تثبيتها واستخدامها بسهولة.



لا تتردد باقتناء هاتف Huawei Y7a الرائع اليوم بسعر 146 دينارًا عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/y7a، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي.



