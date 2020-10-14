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الأربعاء، 14-10-2020 01:46 م

هاتف Huawei Y9a يقدم طرقًا جديدة لمساعدتك على التواصل مع العالم بسهولة

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الوكيل الاخباري – مع قضاء الكثير من الوقت في المنزل، يتعين علينا إيجاد طرق جديدة للاستمتاع.

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ومع إطلاق هواوي مؤخرًا هاتف Huawei Y9a، أصبح لدينا جهاز يوفر اتصالًا ذكيًا، والعديد من الميزات الرائعة التي تساعدنا في البقاء على اتصال دائم حتى عندما نكون في المنزل.

يحتوي هاتف Huawei Y9a على كاميرا رباعية مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 64 ميجابكسل، وشاحن فائق السرعة Huawei SuperCharge بقوة 40 واط، وشاشة Huawei Ultra FullView قياس 6.63 بوصة.

شارك المحتوى بسرعة وسهولة باستخدام لقطة الشاشة الذكية

المشاركة تعنى الاهتمام. الكثير منا يحب مشاركة المحتوى المضحك على وسائل التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء والعائلة. ما نفعله عادةً هو التقاط لقطة شاشة ومشاركتها.

 

لكن ماذا لو كانت مقالة طويلة؟ هل يمكنك التقاطها، صفحة صفحة حتى النهاية؟ من الواضح أن هذه ليست الطريقة الأكثر فعالية لمشاركة المحتوى. والخبر السار هو أن هاتف Huawei Y9a لديه ميزة Smart Screenshot لهذا الغرض بالضبط. فقط اضغط على الشاشة بإصبعك ويمكنك الاستمتاع بتجربة لقطة شاشة مريحة وفعالة.


لتنشيط هذه الميزة، ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات على هاتفك، وتحديد ميزات إمكانية الوصول -> الاختصارات والإيماءات -> التقاط لقطة شاشة. بمجرد التفعيل، يمكنك التقاط شاشتك بسهولة عن طريق النقر المزدوج بإصبع واحد.


هناك العديد من الخيارات الأخرى عند التقاط لقطات الشاشة بهذه الطريقة:


- على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في التقاط جزء من الشاشة، فيمكنك ضبط المنطقة واقتصاصها بمفصل إصبعك بعد النقر على الشاشة مباشرة. علاوة على ذلك، يمكنك الاختيار من بين الاقتصاص المستطيل أو البيضاوي أو على شكل قلب أو القص الحر. بعد ذلك، اضغط على زر حفظ لتخزينه على الهاتف.

- لالتقاط لقطة شاشة متحركة، ما عليك سوى رسم حرف S على الشاشة بمفصل إصبعك. عند التقاط الشاشة، يمكنك النقر مرة أخرى في أي وقت لإنهاء لقطة الشاشة وحفظها.


- لتسجيل الشاشة، يمكنك تنشيطها بالنقر المزدوج على الشاشة بإصبعين وإنهائها بنقرة مزدوجة أخرى. سيكون هذا مفيدًا لتوضّح لوالديك كيفية استخدام مجموعة من ميزات الهاتف الذكي، بالإضافة إلى كيفية اللعب مع الأصدقاء.


حمّل تطبيقاتك المفضلة وحدّثها باستخدام AppGalleryHuawei وPetal Search
البقاء على اتصال بالعالم مهم حتى عندما نقضي المزيد من الوقت في المنزل.

 

من الأخبار إلى الشبكات الاجتماعية والترفيه وغير ذلك الكثير، يقدم متجر AppGalleryHuawei نخبة من التطبيقات والخدمات الشائعة للمستخدمين كافة.

يمكنك استخدام أداة البحث الجديدة Petal Search على هاتف Huawei Y9a للبحث بسرعة عما تحتاجه، ليس فقط للأخبار والصور ومقاطع الفيديو، ولكن أيضًا للتطبيقات المدرجة على متجر AppGalleryHuawei وغيرها من المصادر.

 

يأتي هاتف Huawei Y9a بأداة Petal Search مثبتة مسبقًا على الشاشة الرئيسية له.
هاتف Huawei Y9a الرائع متوفر الآن في السوق الأردني باللون الفضي الفضائي، وساكورا الوردي، وأسود منتصف الليل، ويمكنك اقتناؤه بسعر 205 دنانير، عبر متجر هواوي الإلكتروني من خلال الرابط:https://huaweieshop.jo/ar/phones/huawei-y9a، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي.


 




 

 


 

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