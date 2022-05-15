هاتف Huawei nova 9 SE ألوان رائعة، تصميم أنيق، ومزايا فائقة

الوكيل الإخباري - في عصرٍ أصبح يَعُدّ الانفراد والتنوّع نمطًا يوميًا للحياة، كان لا بد من وجود هاتف يضم مزايا فريدةيتخطى بها المستخدم حدودًا جديدة للإبداع.ولهذه الغاية، ضمّت عائلة nova 9 لهواوي هاتف Huawei nova 9 SE عضوًا جديدًا فريدًا مخصّصًا للشباب من الفئة المتوسطة، بتصميمٍ عصريٍ أنيق ،وبميزات مبتكرة ستُحرّر مصدرًا جديدًا للإلهام، وهو متوفّر حاليًا في الأردن.

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تميّز هاتف Huawei nova 9 SE منذ انطلاقه برؤيته الجديدة للتصوير الفوتوغرافي بفضل نظام كاميرا عالية الدقة بدقة 108 ميجابكسل، وبدعمه لتقنية الشحن فائق السرعة HUAWEI Super Charge، وتصميم يخطف الأنفاس، وابتكارات تدوين الفيديو المعزِّزة للإبداع، بالإضافة إلى تجربة الاستخدام السلسة بفضل نظام واجهة المستخدم EMUI 12، وغير ذلك من المزايا الفائقة، والتي سيبيّن لك هذا المقالتفاصيلها، لتتعرف على الإضافات التي ستُثري حياتك باقتنائكلهذا الهاتف المميز.



تصميم أخّاذ يلائم تجربتك الإبداعية

يتميزهاتف HUAWEInova 9 SE بهيكل نحيف وغطاء زجاجي ثلاثي الأبعاد، يجعل حمله سهلًا ويتناسب مع راحة يدك، ليرافقك في معظم لحظات يومك بكل خفة. وليناسب ذوقك ويكمّل أناقتك، صُمّم الهاتف بثلاثة ألوان فريدة:Crystal Blue ، وPearl White، وMidnight Black، لتختار من بينها الأحب إلى قلبك. وأمّا تصميم العدسة الخلفية، فيحمل تصميم كاميرا Star Orbit Ringالأيقوني من سلسلة هواتف nova.



ولتتميّز الشاشة بنقاء التصميم والعرض أيضًا، يأتي هاتف HUAWEInova 9 SE بشاشة عرض كاملة من هواوي – HUAWEI Full View Display مع إطارات فائقة النحافة يبلغ قياس كل منها 1.05 ملم فقط، بما يمنحك تجربة بصرية غامرة أكثر ويكمل تمامًا هيكل الهاتف الذكي فائق النحافة.



هاتف يرافقك طوال اليوم بفضل سرعة شحنه الفائقة



لن تضطر إلى وضع هاتفك جانبًا لوقتٍ طويل لشحنه مع تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperChargeبقدرة 66 واط. بفضل هذه التقنية، يستغرق شحن هاتفHUAWEInova 9 SEبنسبة 60% 15 دقيقة فقط أو 36 دقيقة لشحنه بالكامل، ليعود الهاتف لك سريعًا بعد ذلك وتتمكن من التقاط أجمل الصور أو تدوين أروع مقاطع الفيديو. وبفضل شهادة الشحن السريع الآمن من TÜV Rhineland، يوفر لك الهاتف تجربة شحن سريعة وآمنة.



تصوير فوتوغرافي إبداعي



لتضمن لك الحصول على صورٍ إبداعية احترافية، صمّمت هواوي هاتف HUAWEInova 9 SE بنظام كاميرا رباعية بدقة 108 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، والذي يضم كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة تصوير بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، لتدع القلق بشأن الوضوح جانبًا، وتنطلق في تجربة حرة لالتقاط أجمل الصور بكل وضوح ودقة خلال الليل أو النهار.



تمامًا كما قرأت! لا يفوّت عليك هاتف HUAWEI nova 9 SE أجمل اللقطات الليلية؛ إذ يدعم خاصية التصوير الليلي الفائق Super Night Shot باستخدام مستشعرٍ كبير مقاس 1/ 1.52 بوصة، والذي يتميز بقدرات أقوى على التقاط الضوء، والاستجابة بشكل أفضل للمشاهد الليلية وبيئات التصوير ذات الإضاءة المنخفضةبفضل تقنية الحد من الضوضاء متعددة الإطارات المتقدمة، وميزتيْ زيادة السطوع وتحسين النطاق الديناميكي.



ولتوثّق لحظاتك الشخصية في صورٍ استثنائية الوضوح، يُقدّم هاتف HUAWEInova 9 SEصور السيلفيبنكهة مميزة. يضم الهاتف كاميرا أمامية بزاوية عريضة (تعادل 2.0 ميكرومتر وفتحة عدسة f/ 2.2 ) مع ميزة صور تجميلية مدعمة بالذكاء الاصطناعي - AI Beauty لتلتقط لك أجمل الصور. ويدعم الهاتف أيضًا التبديل التلقائي إلى وضع الزاوية العريضة عند قلب الهاتف جانبًا للوضع الأفقي، مما يجعل التقاط صور السيلفي الجماعية أسهل.



قصة في كل لقطة مع مزايا تدوين الفيديو المبتكرة



كل ذكرى لك مهمة! يخلّد هاتف HUAWEInova 9 SE جميع لحظات حياتك، ويراها تستحق التدوين بأفضل المزايا. ويُعدّ التسجيل الأمامي/ الخلفي المستمر أحد أهم هذه المزايا، والذي يتيح لك التصوير بسلاسة من زوايا مختلفة وحفظ لقطاتك في ملف واحد. يدعم الهاتف أيضًا تقنية مصراع التعرف المدعمة بالذكاء الاصطناعي، التي تتيح الضبط الذكي للغالق، لتتمكن من التقاطالمشاهد الديناميكية بدقة.

أمّا معتسجيل مقاطع الفيديو مزدوجة العرض - Dual-View Video، فيمكنك استخدام الكاميرات الأمامية والخلفية لهاتف HUAWEInova 9 SE لتسجيل منظورين في وقت واحد وفيديو واحد، أو التقاط صورة مكبرة وبزاوية واسعة للغاية في آنٍ واحد.

وحتّى إن لم يحالفك الحظ بالتقاط الصورة في اللقطة المثالية، يمكّنك هاتف HUAWEInova 9 SE من تحرير مقاطع الفيديو بسهولة بتأثيرات احترافية باستخدام تطبيق Petal Clip المثبت مسبقًا ؛لتتألق بمدوناتك الرائعة على وسائل التواصل الاجتماعي.



سرعة ومتعة في الأداء معواجهة المستخدمEMUI 12



لتكتمل تجربتك بسرعة الأداء ومتعته، يأتي هاتف HUAWEInova 9 SEمع واجهة المستخدم EMUI 12 لتحصل على تجربة سلسة حتىبعداستخدامالجهازلفترةطويلة. تتيحلك علامةالتبويب Device+ في لوحة التحكم سهولةً في التحكم أوإعداد التعاون متعدد الأجهزة معا لأجهزةالأخرى. وبفضل ميزةOne Hop Connectionعبر اتصالات المجال القريب (NFC)،يمكن للهاتف الاقتران بأجهزةهواوي الأخرى مباشرةً وإنشاءالتعاون عبر الأجهزة بنقرة بسيطة. وعندإقران الهاتف مع ساعة ذكية من هواوي أو مكبر صوت ،تكون التجربة بديهية وسهلة. ومع نظام الملفات الموزعة ،يتيحلك الهاتف الوصول إلى الملفات من جهاز الحاسوب، وإرسال الملفات بين الهاتف الذكي وأجهزة هواوي الأخرى عبر خاصيةHuawei Share.

يدعم هاتف HUAWEInova 9 SE أيضًا متجر AppGallery الموثوق به والمبتكر وسهلا لاستخدام والآمن، لتتمكن من التنقل بسهولة بين مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة، واستكشافها، وإيجادها، وتنزيلها.



الآن، وبعد أن عرفت أنّ هاتف HUAWEInova 9 SE هو مصدرك التالي للإلهام، وأنّ مزاياه الفريدة داعمة لتجربك إبداعية في جميع أوقات يومك، هل ما زلت تتردد باقتنائه؟

يتوفر أحدث هاتف من هواوي حاليًا في الأردنبسعر 221 دينارًا، مع مجموعة من الهدايا المجانية بقيمة 51 دينارًا؛ والتي تضم سوار HUAWEI Band 4، وحزمة HUAWEI Petal One التي تشمل اشتراك لمدة 3 شهور في HUAWEI Video، واشتراك لمدة شهر واحد في HUAWEI Mobile Cloud.ويأتي الجهاز أيضًا مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتع بتمديد ضمان عام أو عامين وضمان حماية الشاشة من تعرضها للتلف لمدة عام. وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية 100% مع توفير خدمة الإصلاح السريع.يمكنك اقتناء هذا الهاتف الرائع اليوم من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.



يمكنك أيضًا الحصول على هذا الهاتف المثالي المزود بكاميرا بدقة 108 ميجا بكسل وشحن فائق السرعة من هواوي بقدرة 66 واط باستبدال هاتفك القديم والحصول على خصمٍ إضافي في مركز هواوي المعتمد في كلٍ من الجاردنز وإربد والزرقاء، ومتجر هواوي لتجربة العملاء في مكة مول.