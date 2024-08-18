هاتف OPPO Reno12 F 5G: اختيارك الأول للهاتف الذكي بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

الوكيل الإخباري- اعلنت OPPO عن إطلاق هاتف Reno12 F 5G ليكون إضافة جديدة لسلسلة Reno الشهيرة كونه هاتف ذكي بتصميم أنيق وسهل الوصول إليه. يتميز الهاتف بتصميم Cosmos Ring الجديد وحلقة Halo الديناميكية وشاشة ذكية بتردد 120 هرتز محمية بدرع متكامل All-Round Armour.

يلفت هاتف Reno12 F 5G الأنظار بتصميمه الأنيق وبنيته الصلبة. وبصفته خبيرًا في التصوير بالذكاء الاصطناعي، يتيح OPPO Reno12 F 5G إمكانيات إبداعية في التصوير الفوتوغرافي بفضل الميزات المتقدمة مثل AI Eraser 2.0 و AI Smart Image Matting 2.0، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاجية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل AI Recording Summary و AI Writer والمزيد. يتميز الهاتف بأداء عالي بفضل معالج MediaTek Dimensity 6300 وتقنية AI LinkBoost التي تعزز الاتصال، مما يجعل OPPO Reno12 F 5G الخيار الأمثل للمستخدمين لدخول عالم الهواتف الذكية بالذكاء الاصطناعي.



تصميم فاخر غير قابلة للكسر

احدث هاتف OPPO Reno12 F 5G ثورة في تصميم سلسلة Reno من خلال تقديم تصميم Cosmos Ring الجديد. مستوحى من ساعات المعصم الكلاسيكية، يتميز هاتف Reno12 F 5G بوحدة كاميرا دائرية متقنة الصنع على الغطاء الخلفي تمنح الهاتف مظهرًا أنيقًا وفاخرًا، بينما تحيط حلقة Halo بالكاميرا لتضيف تأثيرًا ضوئيًا ديناميكيًا يتناغم مع الموسيقى ويزيد من متعة الاستماع. لا توفر حلقة Halo تأثيرات إضاءة مخصصة لمختلف السيناريوهات فحسب، بل تعمل أيضًا كنظام تنبيه رقيق للشحن والمكالمات والرسائل، مما ينبه المستخدمين بأقل قدر من الانقطاع في مواقف مثل الاجتماعات والحصص الدراسية.





يتوفر هاتف OPPO Reno12 F 5G بخيارين من الألوان المذهلة التي تمزج بين الأنماط المعاصرة والكلاسيكية. يتوفر باللون البرتقالي الذي يعكس شعاع الضوء وكأنه لهب، والأخضر بتصميم عمودي منحني ينبض بالحيوية.



يتميز هاتف OPPO Reno12 F 5G بشاشة ذكية بتردد 120 هرتز مع سطوع يصل إلى 2100 شمعة، مما يوفر تجارب بصرية حية ومريحة ويضمن استجابة في كل تفاعل.

تعمل ميزة Splash Touch على حل المشكلات الناجمة عن الشاشات أو الأيدي المبتلة من خلال تحسين دقة النقرات والتمريرات حتى في الظروف الرطبة أو الممطرة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الهاتف حماية ذكية للعين من خلال حلول تستند إلى كل من الأجهزة والبرمجيات لتقليل انبعاثات الضوء الأزرق وضبط درجة حرارة الشاشة بشكل مثالي على مدار اليوم.



على الرغم من مظهره الأنيق، يتميز هاتف OPPO Reno12 F 5G بمتانة فائقة بفضل درع All-Round Armour الذي يحميه من السقوط اليومي والخدوش والضغط ورذاذ الماء. يشمل الدرع الواقي شاشة زجاجية متطورة وإطار عالي القوة تم تطويره من قبل OPPO، . بفضل هذه الحماية المتكاملة، حصل هاتف OPPO Reno12 F 5G على تصنيف IP64 لمقاومة الماء والغبار وشهادة 5 نجوم في اختبار حماية الأداء متعدد المشاهدات من SGS.





عالم من الميزات الغنية بالذكاء الاصطناعي بين يديك

في قلب هاتف Reno12 F 5G يكمن التزام OPPO بجعل تقنيات الذكاء الاصطناعي متاحة للمزيد من المستخدمين من خلال توفير ميزات GenAI المتقدمة التي تشعل الإبداع في التصوير الفوتوغرافي وتعزز الإنتاجية. في مجال التصوير الفوتوغرافي بالذكاء الاصطناعي، يوفر AI Eraser 2.0 طريقة سلسة لإزالة المارة غير المرغوب فيهم من الصور بنقرة واحدة، مما يدعم إزالة مجموعة واسعة من الأجسام ويملأ الخلفيات التي تم إنشاؤها بطريقة طبيعية بشكل أسرع. في حين تم تحديث AI Smart Image Matting 2.0 ليشمل دقة محسنة، مما يسمح بقص مواضيع متعددة يمكن حفظها كملصقات مستقلة للاستخدام في المستقبل. يشمل الهاتف أيضًا AI Studio الذي يوفر تجربة تصوير فوتوغرافي مخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها تحويل الصور الشخصية العادية إلى رموز رقمية فريدة.



إلى جانب ميزات التصوير بالذكاء الاصطناعي، يضيف هاتف OPPO Reno12 F 5G مجموعة من الأدوات المفيدة لتعزيز الإنتاجية مثل AI Recording Summary الذي يمكنه معالجة تسجيلات الصوت واستخلاص المعلومات الأساسية إلى ملخصات سهلة القراءة. يتم تغليف المزيد من الميزات في AI Toolbox بما في ذلك AI Writer لكتابة الرسائل الإلكترونية السريعة والمنشورات الاجتماعية والتعليقات، AI Summary لاستخلاص التفاصيل الأساسية من النصوص الطويلة، و AI Speak لقراءة المقالات بصوت عالٍ. بفضل AI Toolbox سهلة الاستخدام، يمكن للمستخدمين استدعاء هذه الميزات من الشريط الجانبي لتعزيز إنتاجيتهم في مجموعة متنوعة من السيناريوهات.





الخبير الجديد في التصوير بالذكاء الاصطناعي

بجانب مجموعة ميزات GenAI، يعزز هاتف OPPO Reno12 F 5G تجربة التصوير الفوتوغرافي مع نظام كاميرا فائقة الوضوح مصمم لالتقاط صور حادة وطبيعية. يتضمن النظام كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط صور قريبة مثالية، وكاميرا بزاوية عريضة جدًا بدقة 8 ميجابكسل بزاوية 112 درجة، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل مع أطوال بؤرية متعددة.





علاوة على مجموعة الكاميرات القوية هذه، يستخدم وضع Pro Portrait كلًا من الكاميرا الرئيسية وكاميرا الماكرو لتقديم تأثيرات بوكيه احترافية للحصول على صور بورتريه مذهلة، بينما يوفر AI Portrait Retouching تأثيرات تعديل أكثر وضوحًا وطبيعية. بفضل هذه التوليفات بين الأجهزة والبرامج، يضمن هاتف Reno12 F 5G التقاط كل صورة شخصية بجمال طبيعي كامل وتفاصيل استثنائية.









دائمًا متصل دائمًا جاهز



يضمن هاتف Reno12 F 5G تحسينًا كبيرًا للأداء الأساسي، حيث يشمل تقنية AI LinkBoost الخاصة بـ OPPO إلى جانب حل هوائي 360 درجة المحيط الذي يستفيد من نموذج ذكاء اصطناعي على مستوى النظام لتعزيز استقبال الإشارة وتحسين اختيار الشبكة.



من خلال التكيف الذكي مع ظروف الشبكة الصعبة، يضمن AI LinkBoost استمتاع المستخدمين بأفضل اتصال ممكن. على سبيل المثال، يسرع من مشاركة الفيديو ويقلل من انقطاع مكالمات الفيديو على الشبكات المزدحمة أو ذات الإشارة الضعيفة. عند الخروج من المصعد، يساعد AI LinkBoost هاتف Reno12 F 5G على إعادة الاتصال بالشبكة بشكل أسرع بنسبة 36% مقارنة بالجيل السابق، كما يعزز دقة الموقع عند التنقل باستخدام خرائط Google. في الحالات القصوى التي لا توجد فيها تغطية شبكية على الإطلاق، يدعم OPPO's BeaconLink المكالمات الصوتية بين الأجهزة عبر البلوتوث استنادًا إلى بروتوكول تم تطويره ذاتيًا، مما يجعل الاتصال الشبكي المؤقت ممكنًا حتى في بيئة غير متصلة تمامًا.







أداء قوي وسلاسة تدوم طويلاً



بفضل بطاريته الكبيرة بسعة 5000 مللي أمبير ، يمكن لهاتف OPPO Reno12 F 5G توفير ما يصل إلى 1.94 يومًا من الاستخدام العادي، أو 13.95 ساعة مذهلة من البث المتواصل على تطبيق TikTok. وبفضل التكنولوجيا المتقدمة من OPPO، تستطيع البطارية الحفاظ على أدائها الأمثل لأكثر من أربع سنوات من الاستخدام العادي. يتم دعم هذه البطارية طويلة الأمد بتقنية الشحن السريع SUPERVOOCTM بقوة 45 واط، والتي تُمكِّن من شحن كامل بنسبة 100% في 71 دقيقة فقط. حتى الشحن السريع لمدة 10 دقائق فقط من نسبة 1% يمكن أن يوفر أكثر من 7 ساعات من تشغيل الموسيقى أو أكثر من 6 ساعات من وقت المكالمات، مما يضمن للمستخدمين عدم الحاجة إلى الانتظار طويلًا للبقاء متصلين ومستمتعين.



