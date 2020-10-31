هاتفHuawei Y7a...اشحن هاتفك بسرعة فائقة واستمتع بالطاقة طوال اليوم والتقط صورًا عالية الجودة مع مساحة تخزين مميزة

الوكيل الإخباري - هل تبحث عن هاتف ذكي جديد يساعدك في نمط حياتك اليومي ولكنه لن يكلفك كثيرًا؟ مع وجود العديد من الهواتف الذكية، أصبح من الصعب جدًا اختيار الهاتف المناسب لك. أطلقت هواوي مؤخرًا أحدث إضافتها إلى سلسلة HuaweiYالشهيرة، هاتفHuawei Y7a. يأتي هذا الهاتف مزودًا بشحن HuaweiSuperCharge بقوة 22.5 واط، وبطارية كبيرة تبلغ 5000 ميللي أمبير، وكاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل، وشاشة عرض FHD+ كبيرة قياس 6.67 بوصة، والأهم من ذلك بسعر مناسب.

اضافة اعلان



شحن سريع وبطارية عملاقة

تتمثل إحدى مزايا الشحن السريع في أنك لست مضطرًا إلى الانتظار طويلاً حتى يتم إعادة شحن البطارية. قد تكون في مبنى المطار تنتظر رحلتك القادمة مع توقف قصير، ولكنك تحتاج أيضًا إلى شحن هاتفك. هنا يأتي دور تقنية HuaweiSuperCharge بقوة 22.5 واط. مع 10 دقائق فقط من وقت الشحن على هاتفHuawei Y7a، يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو لمدة ساعتين كاملتين. يأتي الهاتف أيضًا مع بطارية ضخمة وهي أكثر من قادرة على توفير طاقة كافية ليوم كامل. بالإضافة إلى ذلك، من خلال تقنية توفير الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يوفر الهاتف ثمانية حلول تحسين تعتمد على التعاون بين البرامج والأجهزة، والتي تدير استهلاك الطاقة بشكل استثنائي.



لا تدع لحظة تفلت منك مع الكاميرا الرباعية بدقة 48 ميجابكسل

يأتي هاتفHuawei Y7aمزودًا بكاميرا رباعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بدقة 48 ميجابكسل تشتمل على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا زاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل. يضمن الجمع بين هذه الكاميرات نتائج رائعة في جميع المواقف، بما في ذلك اللقطات الليلية، واللقطات ذات الزاوية الواسعة، والصور الشخصية، واللقطات المقربة. مع الكاميرا الرئيسية، ستجد كل نصب تذكاري أو تمثال تصادفه بسهولة في جيبك، فقط أخرج هاتفك نحوه وانقر لالتقاط أجمل الصور! تتيح لك الكاميرا ذات الزاوية فائقة الاتساع حتى 120 درجة التقاط صور للمناظر الطبيعية بتفاصيل مذهلة. تضيف عدسة العمق تأثيرات بوكيه جميلة على صورك، مما يبرزك بطرق لم تكن تعلمها، بينما تلتقط عدسة ماكرو الأشياءالقريبة من مسافة 4 سم، مما يمنحك الفرصة لاستكشاف التفاصيل الدقيقة والصغيرة مثل الملابس، الطعام، والخرز وما إلى ذلك. يمكنك أيضًا استخدام هاتفHuaweiY7a لالتقاط معالم المدينة الجميلة في الليل أو أضواء النيون الجذابة في الظلام، بفضل مستشعر 48 ميجابكسل وتقنية تقليل الضوضاء متعددة الإطارات بمساعدة الذكاء الاصطناعيالتي تضمن صورًا أكثر إشراقًا مع ضوضاء أقل في الخلفية.



نظرة تنضح بالأناقة

هاتف Huawei Y7a هو رفيقك اليومي في أي وقت ومنأي مكان! يأتي بشاشة 6.67 بوصة FHD+ بدقة 2400×1080 ونسبة شاشة إلى الجسم عالية تبلغ 90%. هذه الشاشة الكبيرة تغمر حواسك وأنت تشاهد الحلقة الأخيرة من العرض الذي تتابعه حاليًا. وكذلك، يوفر ترشيحًا فعالًا للضوء الأزرق من خلال وضع Eye Comfort المعتمد من TÜV Rheinland. مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9 وتصميم إطار ثلاثي الأبعاد متكامل، فإن هاتف Huawei Y7a مريح وممتع عند حمله، مرة بعد مرة. يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان جذابة هيالأخضر، الذهبي، والأسود.



قم بتخزين الكثير من الوسائط والترفيه كما تريد

يأتي هاتف Huawei Y7a مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت للمعالجة السلسة والألعاب دون انقطاع، بالإضافة إلى سعة تخزين كبيرة تبلغ 128 جيجابايت يمكن زيادتها حتى 512 جيجابايت باستخدام بطاقة Micro SD خارجية، بحيث لا تتوقف المتعة أبدًا!



يعمل هاتفHuawei Y7a على واجهة المستخدمEMUI 10.1، والتي تأتي مع مجموعة من الميزات المبتكرة مثل مساعد الألعاب الذي تمت ترقيته، والذي يوفر لك تجربة لعب محسنة. بالإضافة إلى إيماءات لقطة الشاشة Knuckle، Smart Puzzle، Histen 6.1 والمزيد!



تم تثبيت هاتفHuawei Y7a مسبقًا معمنصةHuaweiAppGallery، ثالث أكبر متجر للتطبيقات في العالم، حيث يمكنك تحميلمجموعة واسعة من التطبيقات العالمية والمحلية. ويمكنك أيضًا اختيار تحميلتطبيقاتك المفضلة من Petal Search، والمتاح للتحميلعلىAppGalleryHuawei. توفر أداة البحث الجديدة هذه لمستخدمي هواويبوابة مفتوحة إلى مليون تطبيق، حيث يمكنك الحصول على جميع التطبيقات التي تبحث عنها!



لا تتردد باقتناء هاتف Huawei Y7a الرائع اليوم بسعر 146 دينارًا عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط:

https://www.cellavenuestore.com/product/y7a، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي، وستحصل على سماعة بلوتوث كهدية مجانية متوفرة بكميات محدودة.



