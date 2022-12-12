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الإثنين، 12-12-2022 12:28 م

هام للمشجعين .. الأردنية للطيران تسيّر رحلة لمؤازرة أسود الأطلس في مونديال قطر

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الوكيل الإخباري- نشر الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة الاردنية للطيران الكابتن محمد الخشمان الخطوات التي يجب اتباعها للراغبين بالسفر  لحضور مباراة المنتخب المغربي في قطر على متن الاردنية للطيران يوم الأربعاء القادم .اضافة اعلان


وأضاف في منشور عبر صفحته على فيسبوك " للسفر لحضور المباراة ليوم واحد ،يجب الحصول على موافقات وتصاريح جوية من الجهات المعنية في الأردن وقطر ،وقد تم تقديم الطلبات الخاصة للحصول عليها ".

وتابع" على الراغبين بالسفر الحصول على التأشيرات الخاصة من خلال المنصة القطرية للتأشيرات وبعد الحصول على التأشيرة مراجعة (شركة صن ديز للسياحه والسفر)  - مقابل وزارة البيئة - لحجز المقعد وحسب البرنامج المعد من قبلهم وبأسعار تشجيعية ."

وأضاف الخشمان أنه في حال الحصول على التأشيرات والموافقات اللازمة سيتم الاعلان من قبل الشركة الاردنية للطيران وشركة صن ديز عن الترتيبات اللاحقة 
علماً أن موعد المغادرة من الاردن الساعة 10 صباحا يوم الاربعاء القادم والعودة الساعة 2 صباح يوم الخميس .

 




 

 


 

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