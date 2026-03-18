هايبرماكس الأردن توقع شراكة مع نجم المنتخب الوطني يزن النعيمات لدعم "النشامى"

الوكيل الإخباري- أعلنت هايبرماكس، العلامة التجارية لتجارة المواد الغذائية التي تمتلكها شركة ”ماجد الفطيم“ بشكل كامل في الأردن، عن توقيع شراكة مع نجم المنتخب الأردني، اللاعب يزن النعيمات، في خطوة تهدف إلى دعم مسيرة "النشامى" خلال تحضيراتهم التاريخية لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وتأتي هذه المبادرة لتؤكد التزام هايبرماكس بدورها في دعم المجتمع المحلي، وسعيها إلى الاحتفاء بالتميز الوطني، وتعزيزاً لمكانة الشباب الأردني في المحافل الرياضية العالمية، لتكون هايبرماكس من أولى الشركات في قطاع التجزئة على مستوى الأردن والمنطقة التي تقدم دعماً مباشراً للرياضيين المحترفين بهذا المستوى.