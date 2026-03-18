هايبرماكس الأردن توقع شراكة مع نجم المنتخب الوطني يزن النعيمات لدعم "النشامى"

جانب من توقيع الشراكة
الأربعاء، 18-03-2026 05:25 م

الوكيل الإخباري- أعلنت هايبرماكس، العلامة التجارية لتجارة المواد الغذائية التي تمتلكها شركة ”ماجد الفطيم“ بشكل كامل في الأردن، عن توقيع شراكة مع نجم المنتخب الأردني، اللاعب يزن النعيمات، في خطوة تهدف إلى دعم مسيرة "النشامى" خلال تحضيراتهم التاريخية لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وتأتي هذه المبادرة لتؤكد التزام هايبرماكس بدورها في دعم المجتمع المحلي، وسعيها إلى الاحتفاء بالتميز الوطني، وتعزيزاً لمكانة الشباب الأردني في المحافل الرياضية العالمية، لتكون هايبرماكس من أولى الشركات في قطاع التجزئة على مستوى الأردن والمنطقة التي تقدم دعماً مباشراً للرياضيين المحترفين بهذا المستوى.


وفي هذا الإطار، صرح جيروم عقل، المدير الإقليمي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة – هايبرماكس الأردن، قائلاً: "تجسد هذه الشراكة التزامنا العميق بدعم الرياضة الأردنية، ووقوفنا الدائم خلف أبطالنا وهم يمثلون المملكة على أكبر المنصات الدولية. نحن نؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الأردن. وتتبنى هايبرماكس رؤية إيجابية في هذا الشأن تتمثل في خلق بيئة داعمة ومحفزة كمفتاح لإطلاق إمكانات الشباب، وضمان الاستمرار في تحقيق أثر إيجابي يُسهم في تعزيز بناء مستقبل مليء بالنجاحات والطموحات الوطنية".

